Ewald Frie: „Arbeit war für alle Kinder auf dem Hof Normalität“

Von: Bascha Mika

Teilen

Die Familie im Jahr 1960, Ewald ist noch nicht geboren. Die Fries stehen feingemacht vor dem Fotografen. Foto: Familie Ewald Frie © Familie Ewald Frie

Der Historiker Ewald Frie, soeben mit dem Deutschen Sachbuchpreis ausgezeichnet, über das leise, vollständige Verschwinden einer Lebenswelt, in die er selbst noch hineingewachsen ist.

Herr Frie, wie kommt’s, dass ein Junge vom Bauernhof Angst vor Tieren hat?

Die Tiere sind groß, und ich war klein. Ich habe sie immer als gefährlich empfunden und wurde dafür auch ausgelacht. Mir haben die Kühe, die ja eigentlich nicht richtig bedrohlich sind, von klein auf Angst eingejagt. Auch die Schweine. Ab und zu wird halt jemand auf einem Bauernhof geboren, der wenig Talent zum Bauern hat. Ich hab mich schon am Hüten der Tiere beteiligt, aber die anderen wussten, dass ich mit der Gabel aus Selbstverteidigungsgründen rumfuchteln und die Tiere nervös machen würde.

Was für ein Gefühl haben Sie, wenn Sie am Kiosk Magazine wie „Landlust“, „Landidee“, „Liebesland“ und all die anderen Hefte sehen, die das Landleben durchweg romantisieren?

Sie interessieren mich nicht. Ich kann mit dem Gefühl der Nostalgie wenig anfangen. Da werden bestimmte Elemente des Landlebens überhöht und deren Einbettung in einen größeren Kontext ausgeblendet. Das mag zum Wohlfühlen taugen, zu mehr nicht.

„Ein Hof und elf Geschwister“ heißt Ihr Buch, für das Sie mit dem diesjährigen Sachbuchpreis ausgezeichnet wurden. Warum haben Sie bis zu Ihrem 60. Lebensjahr gewartet, bis Sie die Geschichte aufgeschrieben haben?

Als Historiker habe ich mich erst mal meinen professionellen Aufgaben an der Uni gewidmet, da ist die Beschäftigung mit der eigenen Familie nicht hilfreich. Doch irgendwann habe ich bemerkt, dass die Geschichten, die meine Geschwister ganz beiläufig bei Treffen erzählten, auch historiographisch interessant sind. Ich bin immer auf der Suche nach Stoffen, mit denen die Geschichtswissenschaft spielerisch umgehen kann, indem ich das, was ich gelernt habe, auf ungewöhnliche Gegenstände anwende.

Wie haben Ihre Geschwister auf Ihr Vorhaben reagiert?

Als mir die Pandemie die Gelegenheit gab, mich um die Familiengeschichte zu kümmern, haben alle Geschwister ganz freundlich auf meine Anfrage reagiert. Ein Bruder meinte, er wisse nicht, ob er mir helfen könne, er habe ein ganz langweiliges Leben. Das stimmt für uns alle. Aber wenn man die Leben nebeneinander hält, kann es interessant werden.

Was für ein Verhältnis haben Sie elf untereinander? Dazu sagen Sie im Buch wenig.

In der Zeit, in der wir auf dem Hof gewohnt haben, waren wir eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, in der jeder seinen Teil übernommen hat. Jeder von uns hatte eine bestimmte Rolle – ich zum Beispiel war der Ungeschickte, der aber schon mit sechs Jahren Gedichte aufsagen und den Familienconferencier spielen konnte. Seit dem Tod meiner Eltern ist der Kontakt unter uns lockerer geworden. Aber wenn ich ein Problem habe, weiß ich, dass ich nur anzurufen brauche und dass dann alles getan wird, um mir zu helfen.

„Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben“ heißt der Untertitel Ihres Buches. Aber Bauern gibt es doch nach wie vor.

Richtig, der Untertitel ist unscharf. Mir geht es um Folgendes: In der Welt meiner ältesten Geschwister, die in den 1950er Jahren aufgewachsen sind, waren die Bauern im Münsterland unter sich. Ihre nichtbäuerlichen Sozialkontakte beschränkten sich auf Schule, Kirche und den Besuch beim Arzt oder Apotheker. Meine ältesten Geschwister hatten nur Freunde unter Bauernkindern. Diese in sich funktionierende, abgeschlossene Welt ist seit den 1960er Jahren vergangen. Wenn man bäuerliches Leben als einen Sinnhorizont begreift, der nur von Bauern geteilt werden kann, gibt es den nicht mehr.

„Stiller Abschied …“ Das klingt, als seien die Bauern als gesellschaftliche Gruppe eher unsichtbar und leise gewesen. Das erinnere ich durchaus anders, vor allem was die politische Bauernlobby betrifft.

Ich meine ja auch nicht, dass über Agrarpolitik nie öffentlich diskutiert worden ist. Lobbypolitik und große Streitereien hat es immer gegeben. Aber das leise Verschwinden der vielen Höfe und die Frage, ob die ländliche Gesellschaft dabei ist unterzugehen, war nicht das Thema.

Der Ton Ihres Buches ist ausgesprochen nüchtern. Entspricht das Ihrem Naturell, oder liegt es an der Sache?

Bei meinen Texten strebe ich an zugänglich zu schreiben, doch ohne Wertungen vorzunehmen – auch wenn mir das nie ganz gelingt. Ich will das Material geordnet vorlegen und Zusammenhänge aufzeigen, die eine neue Perspektive ermöglichen. Die Wertung aber soll den Lesern überlassen bleiben. So sehe ich die Aufgabe von Geschichtswissenschaft.

Mit Ihrer Familiengeschichte und der des elterlichen Hofs wollen Sie auch eine Geschichte der BRD aufzeichnen. Welche Entwicklungen spielen da eine Rolle?

Zur Person Ewald Frie, 1962 in Nottuln/Westfalen geboren, hat Geschichte und Katholische Theologie studiert, der Promotion in Münster folgte die Habilitation in Essen. Seit 2008 ist er Professor für Neuere Geschichte in Tübingen. Zu seinen Büchern gehören „Die Geschichte der Welt. Neu erzählt“ (Beck 2017) und „Krisen anders denken (Hg., mit Mischa Meier, Propyläen 2023). Für „Ein Hof und elf Geschwister. Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben“, C.H. Beck, 191 S., 23 Euro, erhielt Frie am 1. Juni den Deutschen Sachbuchpreis. In Frankfurt stellt Ewald Frie sein Buch am Donnerstag, 13. Juli, 19 Uhr, vor. Der Abend in den Deutsche Bank Türmen in der Taunusanlage 12 wird von Bascha Mika moderiert. Eine Anmeldung ist erforderlich und möglich unter www.deutsche-bank-stiftung.de/anmeldung-preistraegergespraech

Erstens sehen wir, dass die 1950er Jahre ein Indian Summer der mittelbäuerlichen Landwirtschaft sind. Hier verschränken sich Restauration und Neues, Tradition mit Technisierung und Mechanisierung. Zweitens geht es um den gesellschaftlichen Aufbruch der 60er Jahre in Kirche und Gesellschaft. Drittens sehen wir den Wohlfahrts- und Bildungsstaat am Werk, der durch Bafög und landwirtschaftliches Altersruhegeld neue Perspektiven bietet. Dadurch sind die Bildungskarrieren der bäuerlichen Kinder und das Überleben der Eltern und des Hofes überhaupt erst möglich geworden. Insgesamt zeigt sich, wie das Wirtschaftswunder und der Ausbau des Wohlfahrts- und Bildungsstaates die überkommenen gesellschaftlichen Milieus überhaupt erst zu einer bundesrepublikanischen Gesellschaft zusammenführt.

Im Münsterland liegen die Höfe außerhalb des Dorfes. Wie war das Verhältnis zwischen den Menschen hier und dort?

Die Bauern wohnen einzeln in der Flur, und bis in die 50er Jahre sind diejenigen mit mittleren und großen Höfen wohlhabender als die Menschen im Dorf. Und sie sind die politisch Mächtigeren. Bei Gemeinderatswahlen haben die Bauern bis in die 60er Jahre die Mehrheit und stellen entweder selbst den Bürgermeister, oder der ist ihnen verpflichtet. Die Bauern erledigen alles Mögliche im Dorf, haben aber wenig Sozialkontakte dahin.

Und was veränderte sich in den 1960er Jahren?

Die Machtverhältnisse in vielen Gemeinderäten kippen, der Bürgermeister ist dann kein Bauernvertreter mehr, sondern kommt aus einer Schicht, die mit Landwirtschaft nichts mehr zu tun hat. Die Kontakte der Schulkinder sind nicht mehr auf andere Bauernkinder beschränkt, auch weil es immer weniger von ihnen gibt. In der Folge ist das Dorf nicht mehr – wie noch bei meinen ältesten Geschwistern – das ganz andere, sondern ein Ort, wo man hinwill, weil es dort das Jugendheim und den Sportverein gibt.

Sie waren ja keine „Schulzen“, aber auch keine „Kötter“, gehörten also weder zu den Großbauern noch zu den armen Kleinbauern, sondern zu der mittleren Schicht. Ihre Familie hatte genügend Land, lange Zeit ständige Hilfe durch Knechte und Mägde und so über Jahrhunderte ihr Auskommen. Was hat das Selbstverständnis dieser mittleren, immer noch privilegierten Bauernschicht geprägt?

Selbstständigkeit, Abhängigkeit von Umweltbedingungen und Eingebundensein in soziale Zusammenhänge, von denen man am Ende ebenfalls abhängig ist. Zum Beispiel von der Nachbarschaft, mit der man bei der Arbeit kooperieren muss, aber auch die großen Feste feiert. Dieser Rahmen hat über lange Zeit das Leben der Mittelbauern bestimmt. Und natürlich die harte körperliche Arbeit und der Katholizismus …

… nach dessen Rolle ich gerade fragen wollte …

Für uns war er eine Religion, die zu Hause in Alltagsritualen gelebt wurde. In den Erzählungen meiner Geschwister tritt der Katholizismus in sehr vielen unterschiedlichen Gewändern auf. Von der Haussegnung über das katholische Internat meines zweitältesten Bruders bis zum Jugendbewegungs-Katholizismus in den 70er Jahren. Und für meine Mutter war die Religion der Weg aus dem Häuslichen heraus in eine öffentliche Rolle als Aktive in der Gemeinde.

Apropos Mutter. Die Arbeitsteilung auf dem elterlichen Hof war strikt nach Geschlechtern getrennt. Das kommt bei Ihnen aber nicht nur negativ daher.

Genau. Denn meine Mutter hat es als Privileg empfunden, dass sie nur selten auf dem Feld oder im Stall arbeiten musste. Damals konnte man den sozialen Status der Bauernbetriebe daran ablesen, wie mit den Frauen umgegangen wurde – wie viel Arbeit sie außerhalb des Hauses leisten mussten. Das ändert sich in den 60er Jahren durch die Mechanisierung der Landwirtschaft, den Übergang zur Massentierhaltung und die Technisierung des Haushalts dramatisch. Insofern galt für meine ältesten Schwestern die Logik meiner Mutter nicht mehr. Sie wollten unbedingt raus aus dem Haushalt, hinein in den öffentlichen Raum und einen Beruf haben.

Aber trotz aller Privilegien der Mutter hatte der Vater als bäuerlicher Patriarch das Sagen …

Ja, bei allen finanziellen Fragen und wenn es um Tierhaltung und Feldbestellung ging. Aber bei der Kindererziehung, den Schulkarrieren und Bildungswegen hat mein Vater keine Rolle gespielt. Meine Brüder erinnern sich an die Arbeit mit meinem Vater zwiespältig, denn er konnte unangenehm werden. In der Erntezeit, wenn es richtig hart zuging, sogar handgreiflich. Von daher hatten es meine Schwestern, die mit meiner Mutter gearbeitet haben, eigentlich besser. Das war das angenehmere Team.

Schon die Kinder mussten auf dem Hof sehr viel mitarbeiten. Was macht Kinderarbeit mit einem kleinen Mädchen oder Jungen?

Auf dem Hof waren alle tätig, vor allem in der Erntezeit wurde schnell und hart gearbeitet. Deshalb war Arbeit für alle Geschwister, die ihre Kindheit auf dem Hof verbrachten, Normalität. Sobald sie in die Schule kamen, sahen sie, dass es bei den Dorfkindern anders war. Dennoch versuchten sie nicht, die Situation zu Hause zu ändern. Ihnen war klar: Das ist unser Leben, damit müssen wir zurechtkommen. Zudem gab es auch den Stolz auf die eigene Leistung. Die Ernte war hart, aber wir haben es geschafft, und ich war dabei! Oder: Mein kleiner Bruder und ich können ganz allein den Schweinestall organisieren. Dass es keinen Aufstand gab, hängt deshalb einerseits mit den unhinterfragten, eingeübten Autoritätsstrukturen zusammen, andererseits aber auch mit Leistungsstolz.

Wie sehr hat Sie die Großfamilienstruktur in Ihrem weiteren Leben geprägt?

Na ja, es ist immer schwer, Aussagen über sich selbst zu treffen. Ich glaube, dass ich sehr gut in sozialen Situationen agieren kann, weil ich so viele Geschwister habe. Das ist sicher ein Vorteil. Zudem war ich zwar immer ungeschickt und ungenügend bei allen handwerklichen Dingen, dafür aber begabt beim Lesen und Schreiben. So habe ich gelernt, was ich kann und was ich eher nicht anstreben sollte. Daraus habe ich dann versucht, in meinem Leben etwas zu machen. Der Vorwurf, nicht richtig arbeiten zu können, hat mich bis zur Universität begleitet. Ich glaube, heute ist er ausgeräumt.

Die Familie im Jahr 1969, inzwischen wird munter selbst fotografiert, wie man sieht. Foto: Familie Ewald Frie © Familie Ewald Frie

Ewald Frie. Foto: Fany Faziil © Fany Faziil