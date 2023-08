Erfolgreiche Politik: Wem gehören die Gefühle?

Von: Björn Hayer

Der Mensch ist auch ein Homo emotionalis. Demonstration für eine nachhaltige Klimapolitik in Spanien. © imago images

Wie erfolgreich Politik heute ist, hängt nicht vornehmlich von Fakten ab, sondern mehr denn je von Emotionen, die auch die demokratischen Kräfte nutzen sollten.

Mal sind DIE Bürgerinnen und Bürger verunsichert, mal sind DIE Bürgerinnen und Bürger besorgt. Davon weiß offensichtlich allen voran das rechte Lager Kunde zu geben. Schenkt man den Reden Glauben, so verfügen die Vertreterinnen und Vertreter über ein besonderes Sensorium für die Stimmung und Atmosphäre unter den Empörten und Benachteiligten. Statt sich mit inhaltlichen Argumenten den virulenten Debatten zu stellen, berufen sie sich gern auf ihre Rolle als Sprachrohr, mal für den „kleinen Mann“, mal für die vermeintlich fehlende Vernunft in der Cancel Culture.

Bemerkenswert ist dabei, dass die Demagogen und Demagoginnen unserer Tage ein wichtiges Gut in der politischen Kultur gänzlich für sich reklamieren können, nämlich das Gefühl. Ihr Credo: Es tut nichts zur Sache, ob eine Problemlösung richtig oder falsch ausfällt, allein das Befinden der scheinbaren Mehrheit gilt den selbsternannten Volkstribunen als Richtwert. Wieso dieses Politikverständnis wenig Plausibilität verspricht, lässt sich bei Roberto Saviano nachlesen, der aufgrund seines jahrelangen Engagements gegen die italienische Mafia unmittelbar erfahren hat, was ein emotionalisierender und vordergründig den allgemeinen Willen repräsentierender Populismus, mitsamt dessen Wut und Hass bedeutet. „Tausende Köpfe“, schreibt er in seinem Buch „Aufschrei“ (2022), „können gleichzeitig eine Geschichte hören, aber tausend Köpfe können nicht gleichzeitig eine Geschichte erfinden. Gemeinsam können wir keinen Gedanken denken, Gedanken werden immer allein gedacht und erst danach geteilt“. Kurzum: Von DEM „Volkskörper“ zu sprechen, als wäre er ein geschlossener, homogener Organismus, erweist sich bestenfalls als Konstrukt, schlimmstenfalls als Anmaßung.

Von diesem inhaltlichen Einwand abgesehen, sind die Agitatoren und Agitatorinnen den übrigen politischen Akteur:innen in methodischer Hinsicht weit voraus. Sie haben erkannt, dass Überzeugungsarbeit der affektiven Adressierung bedarf. Mit großen Sprüchen erreichen sie inzwischen neben Modernisierungsverlierern ebenso Teile der bröckelnden Mittelschicht. Etwa wenn Höcke, Weidel und Co. die Gefahr der „Umvolkung“ heraufbeschwören, sie eine „geschichtspolitische Wende um 180 Grad“ einfordern oder in der Auseinandersetzung um die Klimapolitik verkünden: „Ein Industrieland schafft sich ab!“. Sie haben rhetorisch gekapert, was die Linksprogressiven und Grünen einst aus Gründen des Ideologieverdachts aus ihrem Sprechen gestrichen haben.

Gemeint ist das Pathos, ein gerade für die Deutschen schwieriger Gefühlskomplex, da es einstmals als Katalysator für Hitlers und Goebbels’ Propaganda diente. Seinen Ursprung findet es, abgeleitet vom Paschen („erleiden“), in der Tragödientheorie des Aristoteles. Seiner Ansicht nach gründet es sich vornehmlich auf den Untergang des Helden, der beim Publikum Éleos („Jammer“) und Phóbos („Schauder“) hervorruft. Gar zur Besserung der Menschen sollte es beitragen, indem sie durch das Mitfühlen mit dem leidenden Heros einer inneren Reinigung teilhaftig würden.

Selbst wenn das Pathos immer wieder ebenso skeptisch beäugt wurde, konnte es zumindest in der Literaturgeschichte zunächst eine Erfolgsgeschichte vorweisen. Im 18. Jahrhundert fasste es Johann Jakob Breitinger in seiner Critischen Dichtkunst (1740) als „herzrührend“ auf. Ohne seine Kraft wären mithin die heterogensten Werke von Friedrich Schiller bis zu Stefan George kaum denkbar. Dass es allerdings im Laufe der Zeit und schon vor dem Faschismus an Glanz verlor, gehört ebenfalls zur Wahrheit. So trübte sich dessen Offenbarungsqualität etwa schon in Johann Georg Sulzers „Allgemeiner Theorie der schönen Künste“ (1771) ein. Gelinge es ihm zufolge nicht, Pathos aus echtem innerem Antrieb heraus zu evozieren, so sei es „nur schwülstig oder übertrieben“. In der Moderne lässt sich, wie wiederum Cornelia Zumbusch schreibt, dann nur noch eine „Aporie des Pathos zwischen unmittelbarer Gewalt und künstlicher Gestaltung“ verzeichnen.

Sich von ihm in der politischen Rede fernzuhalten, mag also aus historischer Sicht gut und richtig sein. Zugleich überlässt man damit erneut den Manipulatoren das Feld – mit beachtlichen Konsequenzen, vermag doch gerade die Beschwörung mit großen Gesten und Worten Zustimmung zu generieren. Während sich die populistischen Teile der Opposition dafür die Straßen und Bierzelte der Republik aussuchen und den Untergang des Abendlandes verkünden, wechselweise durch Impfungen, Migration, Veganismus und Heizwende, setzt die Regierung, kommunikativ geschult am Merkelismus, primär auf nüchterne Erklärung. Man jongliert mit Klimazahlen und globalen Zusammenhängen, man sucht im Dschungel des Halbwissens Fakes zu zerlegen und bewegt sich im schmalen Korridor zwischen Warum und Weil. Zutreffend ist sicherlich die Einsicht, dass eine politische Kultur erodieren würde, wenn sie nur noch von Emotionalisierung getrieben wäre.

Aber wären die Strategien der Progressiven nicht erfolgreicher, wenn sie selbst mehr Gefühl zeigen würden? Ja, die Emotionen nicht allein jenen überlassen würden, die sie vor allem für Hetze gebrauchen? Gerade in der Debatte um die Kindergrundsicherung vermissen manche das Herz. Für und Wider von Sparmaßnahmen und Gegenfinanzierungen werden abgewogen. Aber wo hört man die von Politikern vorgetragenen Geschichten von Jugendlichen, die in prekären Verhältnissen aufwachsen und Sorgen mit sich tragen? Braucht es hierbei nicht aufseiten der Befürworter der Reform jene von Aby Warburg beschriebenen „Ausdrucksformen des maximalen inneren Ergriffenseins“?

Dass Politik nicht nur auf einem Pragmatismus gründen sollte, wie ihn mitunter Olaf Scholz repräsentiert, war übrigens den Menschen schon früh klar. Man denke zum Beispiel an Hedwig Lachmann. In einem Sonett, wohl gerichtet an ihren Mann Gustav Landauer, der 1907 den berühmten Essay „Die Revolution“ veröffentlichte, schreibt sie in erhebendem Ton: „Doch werden Hunderte sich um dich scharen, / Die willig sind zu dienen und willfahren / Und stark in ihrem Glauben ans Gelingen (…) So sollst auch du ins Volk die Botschaft tragen / Von der Erneuerung in unsern Tagen – / Und da und dort wird einer für dich zeugen.“ Dieses Pathos soll vereinen statt spalten, soll – mit den Worten des Anarchisten Friedrich Hölderlin gesagt – „Versöhnung (…) mitten im Streit schaffen“. Der Mensch ist eben nicht nur der Homo oekonomicus, vielmehr steckt in ihm genauso der Homo emotionalis.

Um ihn zu erreichen, braucht es beispielsweise die großen, visionären Reden oder bisweilen auch „How dare you!“-Anklagen von jemandem wie Greta Thunberg. Derartige rhetorische Formen stellen Identifikation her und befördern Empathie durch das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Gerade in einer Epoche, in der die Gesellschaft zunehmend auseinanderdriftet, kann die emotionale Ansprache wieder die ganz konkreten Problemlagen unseres Gegenübers veranschaulichen und plastisch machen. Wo politische Gefühle für Spaltung sorgen, können sie genauso gut für Nähe eingesetzt werden. Leidenschaft ist demnach nicht nur etwas für Träumende, sondern geradezu eine demokratische Tugend.