Documenta fifteen: Selbstbild mit Schatten

Von: Lisa Berins

Teilen

Auf der Documenta fifteen. © IMAGO/Frank Ossenbrink

Die Debatte um die documenta fifteen konzentriert sich jetzt auf Grundsätzliches.

Kann es in Sachen documenta fifteen noch etwas Neues geben? Nach dem Podiumsgespräch, das die Jüdische Gemeinde Frankfurt unter dem Titel „Kunstfreiheit am Limit? Gedanken nach der documenta fifteen“ veranstaltete, lautet die klare Antwort: Jein. Ein halbes Jahr nach Ende der von einem Antisemitismusskandal erschütterten Weltkunstausstellung in Kassel, zwei Gutachten und etliche Diskussionsbeiträge später, sind zwar die Verfehlungen und Versäumnisse der Verantwortlichen ziemlich gut durchleuchtet, aber das tiefer sitzende, das problematische Grundrauschen, das ist noch immer da: der Antisemitismus in der Kunst- und Kulturszene – die natürlich auch nur ein Teil der Gesamtgesellschaft ist. Weiterhin herrscht Unsicherheit darüber, wie in Zukunft auf der Documenta und allgemein im Kulturbetrieb mit Antisemitismus, Rassismus und anderen Diskriminierungsformen umgegangen werden soll. Ein großes Stichwort des Abends, der von Journalist Claudius Seidl moderiert wurde, war die BDS-Kampagne und ihre Auswüchse in der Kulturszene.

Aufs Podium waren die hessische Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) eingeladen, außerdem die Kunst- und Wissenschaftshistorikerin sowie Journalistin Julia Voss und die Autorin und Dramaturgin Stella Leder, die sich in einem 2021 erschienenen Buch mit Antisemitismus in Kunst und Kultur beschäftigte, und der eine pragmatische Herangehensweise an das Thema zu verdanken war.

Um eine kurze Bilanz kam Politikerin Dorn nicht herum: Im Schnelldurchlauf referierte sie, was schon die zwei Gutachten zur documenta fifteen herausstellten: Die Strukturen der Documenta gGmbH und die Rollenverständnisse der Verantwortlichen hatten - zumindest auf der operativen Ebene - das Dilemma herbeigeführt. Selbstkritik schwang mit. Sie als Vertreterin der hessischen Landesregierung im Aufsichtsrat hätte sich lauter und stärker für einen früheren Einsatz eines Expertengremiums einsetzen sollen, wie es von ihr und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) schon im Januar 2022 vorgeschlagen worden war, als die ersten Antisemitismusvorwürfe gegen das indonesische Kuratorenkollektiv Ruangrupa aufkamen. Das Problem damals: Eine solche Intervention sei als Eingriff in die Kunstfreiheit gewertet worden.

Das Dilemma ist geblieben: Auf der einen Seite muss die Politik vor Diskriminierung und Antisemitismus schützen, auf der anderen Seite Kunstfreiheit garantieren. Auch nachdem der Rechtswissenschaftler Christoph Möllers in seinem Gutachten herausgestellt hat, dass Rassismus und Antisemitismus in einem gewissen Rahmen und solange sie keine strafrechtlichen Grenzen berühren, durch die Kunstfreiheit geschützt sind, ist die Frage nach einem korrekten Umgehen damit unbeantwortet. Julia Voss bringt es zum Ende auf den Punkt: „Wenn Kunstfreiheit und Menschenwürde kollidieren, hoffe ich, dass wir uns immer für die Menschenwürde einsetzen werden.“

Wie soll das aber konkret aussehen, und was kann die Politik tun, um ihrer Verantwortung gerecht zu werden? Das wollte Stella Leder von Angela Dorn wissen. Die Kunstministerin sprach von einem „Folgegutachten“, das vom Land Hessen gefördert werde, und in dem antisemitische Stereotype in der bildenden Kunst in Austellungen und musealen Beständen erforscht werden sollen. Mit Sorge werde zudem die Verbreitung der in Teilen antisemitischen BDS-Kampagne im Kultursektor beobachtet. Mit hinein wehe auch eine postkoloniale Debatte, die ebenfalls geführt werden müsse - streng getrennt von der Aufarbeitung des Holocausts, so Dorn.

Pragmatismus kann helfen

Pragmatischer Lösungsansatz Leders: In den Kommissionen und Gremien des Kulturbetriebs müssten in Zukunft Menschen sitzen, die sensibel für das Thema Antisemitismus sind - zudem dürfe es nicht sein, dass BDS-Kritiker:innen kritisiert und ausgeschlossen würden.

Ein weiterer pragmatischer Vorschlag kam von Voss: Bei der Documenta müsse beachtet werden, dass die Schau nicht nur eine reine Kunstausstellung sei, sondern ein riesiger medialer „Schallverstärker“. Eine kommende Kuratorin, ein zukünftiger Kurator müsse deshalb neben einem künstlerischen auch ein mediales Konzept haben. Dass eine aktivistische Kunst, die auf Weltverbesserung ziele, einen öffentlichen Diskurs brauche - den es bekanntermaßen bei der documenta fifteen nicht gegeben hat - unterstrich auch Dorn.

Ob Antisemitismus nicht vielleicht von Anbeginn ein Documenta-inhärentes Problem gewesen sei, war eine weitere große Frage. Die Schau „documenta. Politik und Kunst“ im Deutschen Historischen Museum im Jahr 2021 hatte die Verstrickungen zum Nationalsozialismus in den Blick genommen. Julia Voss war Co-Kuratorin. Die Ausstellung zeigte, dass Werner Haftmann, einer der Gründungsväter der Documenta, während des Zweiten Weltkriegs als SA-Mitglied in Italien an der Jagd nach Partisanen und der Erschießung von Zivilisten beteiligt war, so Voss.

Vom Kunsthistorischen Institut in Florenz muss Haftmann den jüdischen Künstler Rudolf Levy gekannt haben, der 1944 auf dem Transport nach Auschwitz starb. Warum wurde Levy, dessen Werk gerade wiederentdeckt wird, damals von der Liste der ersten Documenta gestrichen, die ja gerade eine Rehabilitierung verfemter Künstlerinnen und Künstler sein sollte? Stattdessen wurden der antisemitische Emil Nolde und andere Expressionisten präsentiert. Zwar auch Marc Chagall, er wurde aber wohl eher ungewollt zu einer Art Alibi-Wiedergutmachungskünstler.

Der Geburtsfehler der Documenta - hat er sich in der Ungleichgewichtung und Nichtbeachtung jüdischer Perspektiven auf der Weltkunstausstellung fortgesetzt? Warum sind die Reflexion darüber und die Vorfälle auf der documenta fifteen eigentlich nicht zusammen gedacht worden, fragte Claudius Seidl. Eine Antwort steht im Raum, sie hat wohl zu tun mit dem in diesem Kontext nicht hinreichend beachteten „Selbstbild mit Schatten“ (Dorn), einem allgemein unzureichend beachteten globalen Phänomen und - der Besetzung von Posten.