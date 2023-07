Die Türkei – Deutschlands Vorbild

Von: Arno Widmann

Vor einhundert Jahren wurde der Vertrag von Lausanne unterzeichnet.

Am 30. Oktober 1918 ergab sich die Armee des Osmanischen Reiches. Nur 12 Tage vor ihren deutschen Verbündeten. Der Erste Weltkrieg war vorüber. Für das Osmanische Reich bedeutete das das Ende. Im Friedensvertrag von Sèvres, den Großwesir Damad Ferid Pascha am 10. August 1920 unterzeichnete, wurde es zerstückelt und verlor selbst in seinem verbleibenden Staatsgebiet den größten Teil seiner Souveränität.

Mustafa Kemal (1881-1938), später Atatürk genannt, hatte während des 1. Weltkriegs die Dardanellen so erfolgreich gegen die Entente-Mächte verteidigt, dass der britische Marineminister Winston Churchill zurücktreten musste. Von der Führung der osmanischen Streitkräfte wurde Mustafa Kemal trotz seiner militärischen Erfolge weiter geschnitten.

Nach der Niederlage gab er den Kampf um ein Avancement in Konstantinopel auf und ließ sich nach Anatolien versetzen, um dort die Armee wieder aufzubauen. Dem Vielvölkerstaat des osmanischen Reiches weinte er keine Träne nach. Er träumte von etwas, das es noch nie gegeben hatte, von einem türkischen Staat, von einer souveränen Türkei. Um das zu erreichen, führte Mustafa Kemal Krieg gegen Griechenland und Italien, gegen Armenien und gegen die Entente-Mächte, die auf der Einhaltung des Vertrages von Sèvres pochten. Das tat auch die Regierung in Konstantinopel. Sie schickte ihre Armee gegen Mustafa Kemal. Der bekämpfte auch sie.

In Goethes Faust sagt einer der Bürger bei seinem Osterspaziergang: „Nichts Besseres weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, wenn hinten, weit, in der Türkei die Völker aufeinander schlagen. Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus und sieht den Fluss hinab die bunten Schiffe gleiten. Dann kehrt man abends froh nach Haus und segnet Fried und Friedenszeiten.“ So war das Anfang der zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts nicht.

Die ganze Welt interessierte sich für die anatolischen Bauern, die nach dem verlorenen Krieg weiter kämpften gegen die Sieger. Vor allem in Deutschland berichtete die rechte und rechtsradikale Presse täglich über das Kriegsgeschehen „hinten, weit, in der Türkei“. Allerdings nicht, um sich am Frieden Zuhaus zu erfreuen. Man sah in den Türken ein Volk, das sich nicht von einem Friedensvertrag knebeln ließ, sondern das zu den Waffen griff, um die Besatzer abwerfen. Mustafa Kemal, so schrieb die rechte Presse, wies seinem Volk den Weg in die Freiheit. Er war ein Führer.

Deutschland, so schreiben sie, solle sich gegen den „Diktatfrieden von Versailles“ erheben wie die Türken sich gegen den von Sèvres zur Wehr setzten.

Als am 30. November 1922 auf Einladung des Völkerbundes u.a. Vertreter der Türkei, Großbritanniens, Frankreichs, Griechenlands und Italiens in der Schweiz begannen, über eine Revision des Vertrages von Sèvres zu verhandeln, war das ein Signal für alle Gegner der Pariser Vorortverträge. Die Botschaft lautete: Die Sieger von 1918 konnten geschlagen werden.

Auf besonderes Interesse stieß gerade bei den völkischen Gruppen in Deutschland die bereits am 30. Januar 1923 vereinbarte „Konvention zum Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei“. Es war die völkerrechtlich abgesegnete Lizenz zur ethnischen – damals hieß es noch „völkischen“ – Säuberung.

Als Mustafa Kemals Gegner die Verhandlungen abbrachen, um ihn zu zwingen, seinen Widerstand aufzugeben, gab der nicht nach und blieb bei seiner Forderung nach Abzug aller Mächte aus der Türkei. Er werde weiter Krieg führen, erklärte er. Die Gegenseite kam zurück an den Verhandlungstisch.

Am 24. Juli 1923 wurde der Vertrag von Lausanne unterschrieben. Die Türkei erhielt Ost- und Südostanatolien (Ostanatolien war im Vertrag von Sèvres für Armenien vorgesehen gewesen), Ostthrakien (seitdem der europäische Teil der Türkei) sowie Izmir (griechisch Smyrna). Griechenland behielt Westthrakien.

Benito Mussolini, seit November 1922, seit dem fingierten „Marsch auf Rom“, Ministerpräsident des Königreichs Italiens, zog die italienischen Truppen aus der Umgebung von Antalya zurück. Die Türkei verzichtete dafür auf die ägäische Inselgruppe Dodekanes und auf Libyen. Großbritannien kam Mustafa Kemal entgegen, indem er auf Rechte auf Ägypten, Sudan und Zypern verzichtete. Vieles davon fiel ihm leicht. Schließlich wollte er einen türkischen Staat in der Türkei und kein Vielvölker-Imperium. Dabei ging er rabiat gegen ethnische Minderheiten in der Türkei vor. Auch das begeisterte seine deutschen Verehrer.

Wer sich für die Haltung der deutschen Rechten zu Mustafa Kemal und zum neuen türkischen Staat interessiert, dem sei empfohlen: Stefan Ihrig, Atatürk in the Nazi Imagination (Harvard University Press, 2014, 311 Seiten). Das Buch ist unbegreiflicherweise nicht auf Deutsch zu haben.

Am 9. November werden wir uns daran erinnern, dass Ludendorff, Hitler und andere vor einhundert Jahren bei dem Versuch scheiterten, die Weimarer Republik durch einen bewaffneten Aufstand zu stürzen. Kaum jemand, der oder die darüber schreibt oder spricht, verkneift sich den Hinweis auf den ungleich erfolgreicheren Umsturzversuch Mussolinis, seinen berühmten „Marsch auf Rom“ Ende Oktober 1922.

Völlig zu Recht. Aber der in Haifa lehrende Historiker Stefan Ihrig zeigt, wie sehr über Jahre das Beispiel Mustafa Kemals den deutschen Rechtsradikalismus, die NSDAP und auch Adolf Hitler prägte. Wie ja auch Mussolinis „Marsch auf Rom“ schon eine Aktion a la turca gewesen war. Italiens Faschistenführer nannte sich 1922 gerne „den Mustafa Kemal eines mailändischen Ankara“. Mustafa Kemal hatte die Hauptstadt erst einmal links liegen lassen und hatte in Ankara seinen Stützpunkt aufgebaut, von dem aus er die Türkei erschuf.

Ähnliches schwebte den Putschisten vom 9. November 1923 vor. Sie wollten von München aus das Deutsche Reich erobern. Im Oktober 1923 übernahm in Bayern das rechtsradikale Triumvirat Gustav von Kahr, Otto von Lossow und Hans von Seisser die Macht. Berlin sollte in Bayern keinen Zugriff mehr haben auf die Reichswehr. Der Nazi-Zeitschrift „Heimatland“ war das zu halbherzig. Sie forderte am 27. Oktober 1923 „Her die Angora-Regierung“. „Angora“ verbinden wir heute nur noch mit Katzen, Kaninchen und Ziegen. Also genau das, was die Welt von dort kannte, bevor Mustafa Kemal und seine Männer und Frauen die Türkei erschufen und aus „Angora“ die Hauptstadt Ankara machten. „Heimatland“ forderte, die bayerischen Teile der Reichswehr zum Kern der „zukünftigen deutschen Armee“ zu machen. In der Ausgabe vom 4. November schrieb „Heimatland“: „Kahr sollte wissen, dass Millionen und Abermillionen von ihm die Errettung Deutschlands erwarten. Sie rufen ihm zu: Werde ein zweiter Kemal Pascha und schaffe ein großes, geeintes, stolzes Germanien!“

Am Abend des 8. November sprengte Adolf Hitler eine Veranstaltung von Generalstaatskommissar Gustav Ritter von Kahr. Hitler nahm ihn, den Chef der bayerischen Reichswehrverbände und den bayerischen Polizeichef gefangen und verlangte von ihnen, sich unter seine Führung zu stellen. Nachdem sie das erklärt hatten, ließ Hitler sie frei. Der 9. November war dann der Tag, an dem die Gedemütigten zurückschossen. Aus München wurde kein Ankara. Hitler hatte die Republik nicht gestürzt, sondern dank seiner Dummheit gerettet.

Für das Deutsche Reich gab es keinen Vertrag von Lausanne, der Vertrag von Versailles wurde nicht abgeschafft, aber die Modalitäten seiner Erfüllung wurden für Deutschland deutlich verbessert. Der Dawes-Plan vom August 1924 sah vor, die Reparationszahlungen abhängig zu machen von der Wirtschaftskraft Deutschlands. Der von den USA gegen die Entente-Mächte durchgesetzte Dawes-Plan erklärte, man gehe an die Frage der Reparationszahlungen nicht mehr politisch heran, sondern wirtschaftlich.

Man lege Wert darauf, sein Geld zu erhalten. Darum müsse Deutschland in die Lage versetzt werden, seine Schulden zu bezahlen. Vielleicht spielte der Vertrag von Lausanne bei diesen Überlegungen auch eine Rolle. Wenn der Bündnispartner Deutschlands, die Türkei, so gut davon kam, dann schien es den USA wohl vernünftig, Deutschland wenigstens bei den Modalitäten der Schuldenabtragung entgegen zu kommen.