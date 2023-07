Die *-Revolution

Von: Arno Widmann

Überlegungen zur Geschichte des Gendersternchens

Es ist mehr als 60 Jahre her, dass ich im Lateinunterricht lernte: „Per aspera ad astra“ („durch Mühen hindurch zu den Sternen“). Von Weltraumfahrt war damals nur in Romanen die Rede. Man wollte uns mit dieser Seneca-Weisheit sagen: Ihr müsst euch schon anstrengen, wenn etwas Gutes herauskommen soll.

Im Juni 1972 erschien im Verlag Rogner & Bernhard ein Buch mit dem Titel „Maskulin – Feminin“. Der gleichnamige Film von Jean Luc Godard hatte im Deutschen den Untertitel „Oder: Die Kinder von Marx und Coca Cola“. Er war schon 1966 – schwarz-weiß – in die Kinos gekommen. Eine unkonventionell erzählte ganz konventionelle Männer- und Frauen-Geschichte. Das Buch von 1972 dagegen bewegt sich in gänzlich anderen Sphären. Peter Gorsen (1933–2017), den ich durch die Arbeit in der Redaktion einer Zeitschrift kannte, war mit dem Aufsatz „Intersexualismus und Subkultur“ vertreten. Er war von Adorno und Habermas promoviert worden, unterrichtete damals an der Universität Gießen und hatte bei Rowohlt zwei Bücher veröffentlicht, die uns alle sehr interessierten: „Das Prinzip Obszön – Kunst, Pornographie und Gesellschaft“ und „Sexualästhetik. Zur bürgerlichen Rezeption von Obszönität und Pornographie“.

Sie erinnern sich: Es waren die Zeiten von „Sex, Drugs and Rock’n’Roll“. Ich war 1972 verheiratet, hatte einen zweijährigen Sohn, hörte Bach und rauchte nicht einmal Zigaretten. Da stand der kleine, etwas rundliche Peter Gorsen vor mir und sprach mit leiser Stimme mit allen Wassern der Frankfurter Schule gewaschen über die Gefangenschaft in der sexuellen Rolle und der Befreiung des Sexus, ohne die es keine Revolution geben könne, die diesen Namen verdient hätte.

Ich war beeindruckt und völlig ungerührt. Ich fand es hochspannend, aber eher, weil es nichts mit mir zu tun hatte. Es sprach meine Lust am Fremden an. Dass das nicht nur schicke Gedanken waren, sondern jemanden auch persönlich betreffen konnte, darauf kam ich nicht. Keine Sekunde kam ich auf die Idee, Peter Gorsen zu fragen, ob es ihm nur um Revolutionstheorie oder nicht doch auch um etwas sehr Privates ginge. Schon das „nur“ wäre mir als ein Sakrileg erschienen.

Aber ich war aufmerksam für die Risse geworden, die unsere Gesellschaft durchzogen. In der Schule schon hatten wir James Baldwin gelesen und seine Kritik am Rassismus der USA aufgenommen. Ich war allerdings taub, blind, ja völlig gefühllos, was Baldwins Homosexualität anging. Die Studentenbewegung machte auf andere Risse in unserer Gesellschaft aufmerksam. 1968 zum Beispiel hatte der Frankfurter Weiberrat eine Karikatur veröffentlicht mit dem Titel „Befreit die sozialistischen Eminenzen von ihren bürgerlichen Schwänzen“. Ich fand das lustig, mit mir konnte es nichts zu tun haben. Schon weil ich so ganz und gar keine Eminenz war. Herbert Marcuse hatte die Subkultur und das Verschwimmen der Geschlechter in der Hippie-Bewegung bereits als Anzeichen einer radikalen gesellschaftlichen Veränderung diagnostiziert. Ich fürchte, ich hatte eine Schublade für Peter Gorsen bereit und betrachtete ihn als Marcusianer.

Aber er hat mir damals den Floh ins Ohr gesetzt, dem doch einmal nachzugehen, was er erklärte über den weiten, unbekannten, aber dicht besiedelten Kontinent zwischen Mann und Frau. In der Bibliothek des Frobenius-Instituts gab es den Klassiker des Ethnologen Hermann Baumann, „Das doppelte Geschlecht“, Geschichten aus aller Welt über Transvestismus und Transsexualität. Ich lernte, dass die binäre Festlegung der Geschlechterrollen immer wieder durchbrochen worden war. Nicht nur in der Fantasie, auch real.

Was hat das mit den Sternen zu tun? In Gorsens Aufsatz finden sich diese Sätze: „Nicht vorstellbar wäre eine revolutionäre Umgestaltung der Sexualethik unter den hier und jetzt herrschenden gesellschaftlichen Verhältnissen in der Weise, dass man nur aus besserer wissenschaftlicher Einsicht sich der alternativen Sexualordnung widersetzte und einen sozial und verwaltungsrechtlich neuen Personenstand, ja eine Vielzahl von Geschlechtern zwischen männlichen und weiblichen Prototyp einrichtete. Dergestalt ist es in der Utopie des androgynen Eros eines ‚dritten Geschlechts‘ vorweggenommen. Dass dieses Dritte nicht bloß erträumt ist, sondern unsere Geschlechtlichkeit durchaus überkonträre und ambivalente Empfindungen verfügt, die den biologischen Unterschied relativieren und perhorreszieren, ist eine für die Forschung triviale Einsicht.“

Niemand schreibt heute mehr so. Den ersten Satz zum Beispiel versteht man nicht, wenn einem nicht bewusst ist, dass damals der Wert einer Haltung daran gemessen wurde, wie weit sie den „herrschenden Verhältnissen“ entgegensteht. Aber über alle Fremdheit hinweg, frappiert doch Gorsens Blick auf die offenbar gegen alles Wissen der Wissenschaft aussichtslose Lage der „sexuellen Zwischenstufen“, jemals gesellschaftlich anerkannt zu werden. Heute haben wir das *, das es uns erlaubt, an die zahllosen Variationen der menschlichen Geschlechtlichkeit zu erinnern, ohne dass wir sie ansprechen müssten.

Das * zeigt etwas an, sagt aber nicht was. Es verkörpert sich beim Lesen nicht im Text, sondern im Gehirn.

Es hatte ganz anders angefangen. Ich wuchs noch auf mit Adenauers „meine Herren“. Vielleicht trügt mich meine Erinnerung auch, denn in großen Reden sprach er immer Damen und Herren an. Lange Jahre genügte das. Dann wurde darauf hingewiesen, dass wenn man von Journalisten, von Politikern, von Professoren, von Lesern sprach oder schrieb, die ebenfalls vorhandenen Journalistinnen, Politikerinnen, Professorinnen und Leserinnen versteckt wurden. So empfand womöglich auch schon 1478 die Polizei in Nürnberg. Sie erklärte in einer ihrer Verordnungen: „dass kein Bürger oder Bürgerin, Gast oder Gästin in dieser Stadt Nürnberg betteln soll“ (Wikipedia). Ende des vergangenen Jahrhunderts war die Begründung eher: Die Männer hatten sich vorgedrängt und stahlen den Frauen die Aufmerksamkeit.

Seit – ich schätze mal – zwanzig Jahren achteten aufmerksame Zeitgenossen und Zeitgenossinnen vermehrt darauf, dass das „zweite Geschlecht“ (Simone de Beauvoir) mit genannt wurde. Wenigstens das.

Wie war es dazu gekommen? Nicht durch den Anstieg wissenschaftlicher Erkenntnisse über die politische, wirtschaftliche, soziale, kulturelle Bedeutung der Frau. Dieses Wissen wuchs tatsächlich in den vergangenen 50 Jahren immens. Heute kennen wir z.B. mehr Mathematikerinnen und Musikerinnen, als damals bekannt waren. Aber darauf, die Frauen immer mitzudenken, brachte Frauen wie Männern die Frauenbewegung. Frauen wehrten sich dagegen, versteckt gehalten zu werden. Das führte zu „Lehrern und Lehrerinnen“, „Händlern und Händlerinnen“, „Mördern und Mörderinnen“.

Vor wenigen Jahren kam das Gendersternchen auf. Per aspera ad astra. Peter Gorsen hatte sich 1972 nicht vorstellen können, dass einmal in dieser Gesellschaft ein „neuer Personenstand“ eingerichtet werden würde. Das hat sich geändert. Die im Juni vor 25 Jahren gegründete Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität e.V. erklärt auf ihrer Website: „Bei Trans*Personen stimmen die amtlichen Ausweispapiere vor der offiziellen Namens- und/oder Personenstandsänderung nicht mit der eigenen geschlechtlichen Verortung überein. Ähnlich kann dies auch beim äußeren Erscheinungsbild der Fall sein. Das führt bei einer Personenkontrolle häufig zu unangenehmen, belastenden und erniedrigenden Fragen oder sogar zu gefährlichen Situationen. Der dgti-Ergänzungsausweis ist ein standardisiertes Ausweispapier, das alle selbstgewählten personenbezogenen Daten (Vorname, Pronomen und Geschlecht) dokumentiert und ein aktuelles Passfoto zeigt. Bei sämtlichen Innenministerien, bei der Polizei, vielen Behörden, Banken, Universitäten, Versicherungen und anderen Stellen ist er bekannt und akzeptiert.“ Der dgti-Ergänzungs-Ausweis kostet 19,90 Euro.

Die *-Revolution fand sehr schnell statt, und es ist unwahrscheinlich, dass es zu ihr kam, weil die Betroffenen auf die Barrikaden gingen. Das taten sie zwar, Aber sie sind eine kleine Minderheit. Im Jahr 2021 ließen 2598 Menschen eine geschlechts-angleichende – so sagt man dazu – Operation an sich vornehmen. Immerhin 21 Prozent mehr als im Vorjahr. Vielleicht spielt die wachsende Akzeptanz für das Recht auf Selbstbestimmung eine Rolle. Der Vorrat an gesellschaftlich vorgegebenen Rollenklischees schmilzt. Damit hängt zusammen, dass die Männer nicht mehr Männer sind, wie sie es vor fünfzig Jahren waren und die Frauen auch nicht mehr wie ihre Mütter und Großmütter Frauen waren. Das ist eine positive Entwicklung.

Aber man sollte nicht die Augen davor verschließen, dass heute wohl kaum weniger Frauen von Männern vergewaltigt werden als damals.

Wir reden uns gerne schön. Wer sich heute über das * aufregt, der wird später einmal, wenn wieder die regieren, die alles in Schwarz und Weiß einteilen wollen, der Zeit nachtrauern, in der er/sie/* bereit gewesen war, nicht nur die Vielfalt der menschlichen Sexualität, sondern auch seine/ihre/* eigenen „überkonträren und ambivalenten Empfindungen“ zu akzeptieren.

p.s. Vor 100 Jahren musste Magnus Hirschfeld nach mehr als 11 000 Seiten sein seit 1899 erscheinendes Periodikum „Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen“ einstellen. Auch das ein Opfer der Inflation.