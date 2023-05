Der „Mongolensturm“ vor 800 Jahren – Als alles in Verwirrung geriet

Von: Christian Thomas

Triumphierende Tataren nach der Schlacht an der Kalka – wie sich das 19. Jahrhundert solche Szenen vorstellte. © IMAGO/piemags

In diesen Tagen vor 800 Jahren: Nach der Schlacht an der Kalka gegen die Mongolen lag das Kiewer Reich am Boden. Über Vorgeschichte und Folgen einer Zeitenwende.

Der Nachrichtenstand damals war nicht so übel. Deshalb ist die Nachwelt über das, was geschah, ganz gut unterrichtet. Auch wir über eine weltbewegende Invasion, eine historische Zäsur. Ausgelöst durch Eroberer, die sich „über den ganzen Erdkreis“ hermachten, „vom Osten bis zum Euphrat und vom Tigris bis zum Pontischen Meer“, dem Schwarzen Meer also. Die Berichterstattung lässt an eine Zeitenwende denken, mehr noch, denn sie befürchtete das schlechthin Schlimmste, nicht nur eine Katastrophe, sondern die Apokalypse.

Was an vier Tagen, zwischen dem 28. und 31. Mai 1223 tobte, ist als die Schlacht an der Kalka in die Geschichte eingegangen. Was man so eingegangen nennt, denn was vor 800 Jahren ebenfalls einging, war ein Reich wie die Kiewer Rus. Nicht aus heutiger TV-Terra-X-Sicht, vielmehr aus der Perspektive eines Zeitgenossen hieß es: „Alles geriet in Verwirrung.“ Angebrochen schien „das Ende der Zeiten“, ausgelöst durch ein Gottesgericht, das Gottlose geschickt hatte, die, so viel wusste der Chronist, man „Tataren“ nennt. Damit war zwar ein Name genannt, die Gefahr aber weiß Gott nicht gebannt. Denn das an ihn adressierte Stoßgebet war zugleich ein in unbegreifliche Weiten hineingesprochener Seufzer.

Aufgebrochen waren die Eroberer im Zuge der Invasion des Dschingis Khan, der im Jahr 1215 in Peking einzog. Die „nächste große Beute“, schreibt der Ukraine-Historiker Serhii Plokhy plakativ, „war Zentralasien“, und über die Seidenstraße hinweg unterwarfen die Heerscharen Buchara, Samarkand, Kabul, im folgenden Jahrfünft auch die robusten Wolgabulgaren.

Ob man es mongolisch nennt oder mittelalterlich, jedenfalls war es keine marode Infrastruktur, die die Invasoren unterhielten, um eine über tausende Kilometer ausgreifende Eroberung zu sichern. Wobei die Tataren innerhalb des Mongolenheers beides waren, ein turkmenischer Stamm und eine Stoßtruppe – insofern hatte sie der Chronist ganz richtig identifiziert. Als „Späher“ werden sie von dem Russland-Historiker Orlando Figes beschrieben, also eher nicht als eine gewaltige Streitmacht.

So unvermittelt die Invasoren aufgetaucht waren, so geschah es nicht aus dem Nichts. Wenn Serhii Plokhy in seiner „Geschichte der Ukraine“ zuspitzt, die Invasion durch die Mongolen/Tataren „markiere eine Rückkehr der Steppe als vorherrschende Kraft in der Politik“, so ist dieses Comeback darauf zurückzuführen, dass die Steppe immer schon für das Kiewer Reich eine Gefahrenzone gewesen war. Der Süden der Rus war wegen seiner offenen Grenzen ein gefährdetes Territorium überall. Die Nomaden behielten sich seit Jahrzehnten vor, in das Kiewer Reich einzufallen. Bannen ließ sich die tödliche Bedrohung, erst recht die durch die Polowzer schon deswegen nicht, weil sich die Fürsten des Kiewer Reichs fast ununterbrochen uneinig waren. Umso bemerkenswerter, dass die Polowzer, plötzlich selbst in Bedrängnis, an einem Bündnis gegen die Invasoren interessiert waren. Doch was Polowzern und Kiewern an der Kalka widerfuhr, geriet zu einem Fiasko. Die Überlegenheit der Tataren war nur zu offensichtlich. So verweist Figes, bewandert ebenfalls in militärischen Finessen, auf das verwirrende Tempo der Reiterei, aus dem Steigbügel heraus auf Fertigkeiten mit dem Reflexbogen, auf vollkommen überraschende Taktiken auf offenem Feld. Gegen Städte wurden eminent effektive Belagerungsmaschinen aufgefahren, nicht zuletzt Schießpulver eingesetzt. Zudem wurden die eroberten Gebiete, so Karénina Kollmar-Paulenz in ihrer Monografie über „Die Mongolen“, durch eine „psychologische Kriegsführung“ in Konfusion gestürzt.

Kollmar-Paulenz spricht von „einer Schneise der Verwüstung“, und bei einer sollte es nicht bleiben. Der „Zerstörungsgürtel“ war eine gezielte Strategie der verbrannten Erde, die Feinden die Operationsbasis entzog. Rund zwei Drittel der Städte der Kiewer Rus wurden „völlig zerstört“, wer sich retten konnte, so Figes, floh in die Wälder, die die Mongolen mieden.

Wer lag da am Boden? Das Kiewer Reich gewiss. Die ehemalige Rus? So groß deren Zerfallserscheinungen schon seit Jahrzehnten waren, dennoch beharrt der Russland-Historiker Manfred Hildermeier auf einem Andauern des Reichs über die Eroberung Kiews am 7. Dezember 1240 hinaus, den Tag, den Plokhy zum „eindeutigen Sterbedatum“ der Rus erklärt. Kontinuitäten dennoch, so wollten die Fürsten nicht die Tradition mörderischer Fehden aufgeben. Größer als die Zwistigkeiten unter den Tataren war die Zwietracht zwischen den innerrussischen Rivalen. Sie waren sich gegenseitig Feinde, die so weit gingen, dass sie tatarische Truppen einsetzten, um eigene Territorien zu verwüsten. Warlords tyrannisierten das Land – was ein Schlaglicht auf die Form der Mongolenherrschaft wirft, ein nicht nur despotisch durchgesetztes Regime, oft nur eine Oberhoheit.

Eine Geschichte Russlands lässt sich nicht schreiben ohne eine Darstellung des „Mongolensturms“, wie er lange Zeit genannt wurde, zweifellos mit rassistisch motivierten Untertönen, seinerzeit wahrgenommen wie Naturereignis, zudem als ein göttliches Strafgericht. Eine Erklärung des „elementarhistorischen“ Ereignisses (Kollmar-Paulenz) stand den Menschen der Zeit nicht zur Verfügung. War der „Sturm“ deswegen keiner, weil in der Charakterisierung antiasiatische Ressentiments mitschwangen?

Obwohl kein Thema mehr, ist die folgende Textstelle nicht ganz uninteressant: „Das Tatarenjoch war nicht nur zerdrückend, sondern auch entehrend und verdorrte die Seele des Volkes, das ihm zum Opfer fiel. Die mongolischen Tataren begründeten eine systematische Schreckensherrschaft, zu deren Einrichtungen Verwüstung und Massenmord gehörten.“ So das Resümee eines Karl Marx über eine „grausame Herrschaft“, die „sklavischen Gehorsam“ erzwang, 1857 in London publiziert, zur UdSSR-Zeiten unterdrückt, zu DDR-Zeiten verbannt aus der MEW, den Marx-Engels-Werken, im Jahr 1981 zugänglich gemacht durch die Edition Suhrkamp.

Trotz gewaltiger Verwerfungen – in Erinnerung verblieb, was die „Pax Mongolica“ mit sich brachte. Das Statthaltersystem, das bereits die Rus kannte, wurde weiterentwickelt, auf der Basis einer Volkszählung das Steuersystem effektiviert. Unter der Oberhoheit der Mongolen entwickelte sich in den Ländern der Rus die Wirtschaft weiter, die internationalen Beziehungen garantierte eine Schutzmacht. Nicht zu vergessen: Die mongolische Herrschaft gewährte ein „Höchstmaß an Toleranz“ (Plokhy) in Glaubensfragen und ermöglichte einen Boom an Klostergründungen und Kirchenbauten. Dagegen erreichten der bereits seit dem 9. Jahrhundert bekannte chinesische Buchdruck und das 1236 eingeführte Papiergeld nicht die Peripherie der Mongolen, die Rus.

Angesichts der Widersprüche ist es nicht verwunderlich, wenn Plokhy, Figes und Hildermeier zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Auch Hildermeier nennt Finanzwesen und Verwaltungsstrukturen als mongolisches Reformwerk – um bei seinem Fazit kategorisch festzustellen, es „bleibt nicht viel vom mongolischen Einfluss auf die russische Geschichte“. Zumal die größten Teile der Rus im 15. Jahrhundert im Königreich Polen und dem Großfürstentum Litauen aufgingen, nicht etwa im Moskauer Reich, einem Vasallen der „Goldenen Horde“, deren Hauptstadt Sarai tausende Kilometer entfernt lag. Und doch präsent genug war, dass die Fürsten der Rus hierhin zitiert wurden, um den „Gnadenbrief“ zu empfangen, der zum Tribut verpflichtete und zur Regentschaft berechtigte.

Die Mongolenherrschaft veränderte die Kiewer Rus „dramatisch“, bilanziert Figes, „und zwar so stark, dass weder das heutige Russland noch die Ukraine oder Weißrussland einen Anspruch auf sie erheben können“. So präsent die Mongolenherrschaft, vieles in der Rus entwickelte sich aus eigenen Voraussetzungen, die autochthonen Einflüsse sicherlich gewichtig, aber auch die auswärtigen, darunter so prägende wie die byzantinischen, für die Künste, die Architektur, die Literatur, am gewichtigsten die religiösen, unübersehbar in der Orthodoxie. Wie sehr Byzanz auf die Herrschaftsform im Moskauer Reich abstrahlte, demonstrierte der Zar, der sich auf den oströmischen Cäsar berief.

„Enorme Auswirkungen“ macht Figes aus, nicht nur, wie Hildermeier, auf Verwaltung und Steuergesetzgebung, sondern auch auf das Postwesen sowie das Militär. Nicht zu vergessen: Moskaus Fürsten übernahmen das Gebaren der Khane, und dies betraf sowohl den Habitus als auch die Prinzipien des Herrschens. Womit der brisanteste Nachlass angesprochen ist, die Autokratie. Was das „Tatarenjoch“ für eine christlich-nationalistische Geschichtsschreibung, war die „orientalische Despotie“ für eine marxistische. Während für Hildermeier „außer Frage“ steht, „dass die mongolische Hegemonie die Autokratie zwar nicht hervorbrachte, sie aber förderte“, erkennen Plokhy und Figes eine unübersehbare Erbmasse. Ohne die Frage zu erörtern, ob man die Abkunft der Autokratie nicht auch in Byzanz verorten muss, sieht Figes ein Regime aus Unterwerfung und Unterwürfigkeit bis in die Gegenwart verlängert, nur zu offensichtlich mit Oligarchen und Korruption im System Putin.

Anders als die Territorien im Süden und im Westen, in den Gebieten der heutigen Ukraine und von Belarus, verdankt Moskowien seinen Aufstieg den Mongolen. Moskau wurde mächtig, indem die Mongolen die Stadt gegenüber Wettbewerbern stärkten. Mit Moskau, auch das war mongolisches Kalkül, ließ sich zudem Front machen gegen Litauen und Polen. Dennoch begehrte Moskau gegen die mongolische Herrschaft auf, etwa in einer Schlacht mit dem sagenumwobenen Namen „Kulikowo Polje“: „Schnepfenfeld“.

Das Ereignis des Jahres 1380 sank im kollektiven Gedächtnis Russlands nicht ab. „Kulikowo Polje“, nur kurzfristig ein Triumph, wurde zum Datum des „nationalen Erwachens“ nobilitiert, Russland zur Schutzmacht der Christenheit und Europas gegen die asiatische Steppe verklärt. Erst recht über das Ende der Mongolenherrschaft in Russland hinaus, im Jahr 1502, wurde eine Legende tradiert, die sich schließlich umkehrte – gegen ein angeblich undankbares Europa wendete, das seine vermeintliche Rettung durch das selbstlose Opfer Russland niemals gewürdigte habe. Russlands Märtyrermythos – eine Erbmasse aus Zarenzeiten.