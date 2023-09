Der Lotse geht von Bord

Von: Michael Hesse

Der Verlag C.H. Beck würdigt seinen scheidenden Cheflektor Detlef Felken.

Führungswechsel im Lektorat des Verlags C. H. Beck: Der langjährige Cheflektor Detlef Felken geht in den Ruhestand. Auf ihn folgt Sebastian Ullrich, der bereits einige Jahre im Verlag als Sachbuch-Lektor gearbeitet hat. Auf einem Verlagsfest im Literaturhaus München würdigte Verleger Jonathan Beck Felken vor zahlreichen Gästen aus Wissenschaft und Kultur, darunter vornehmlich Autoren von Beck. Felken war in jungen Jahren dem Buchverlag aufgefallen wegen seiner intensiven Beschäftigung mit Spenglers Schrift „Der Untergang des Abendlandes“. Seit 2000 hatte er die Funktion des Cheflektors inne. Felken habe in dieser Funktion für die Kosmopolitisierung des Verlags gesorgt, betonte Jonathan Beck. Er würdigte dessen Verlässlichkeit und Kontinuität. „Die Einsatzbereitschaft war zu jeder Tageszeit hoch.“

Felken habe viele internationale Wissenschaftler gewonnen. Darunter zahlreiche Nobelpreisträger wie Amartya Sen oder hochangesehene Persönlichkeiten wie Saul Friedländer, Fritz Stern und Helmut Schmidt.

Geistige Brücken

Eine unterhaltsame Rede gab es von Neil MacGregor, er war 2002 bis 2015 Direktor des British Museums. Er stellte Felkens Beziehung als Cheflektor zu seinen Autoren in den Mittelpunkt. Felken habe einmal gesagt: Andere haben die Bücher für mich geschrieben. Viele dieser „Ghostwriter“ seien nun hier im Raum, sagte der Brite. Erheiternd war auch der Beitrag der Bremer Wissenschaftlerin Historikerin Veronika Settele über die Genese des Titel ihres bei Beck publizierten Buches „Deutsche Fleischarbeit“. Felken habe zuvor die Schinkenmaschine als Favorit für den Buchtitel gesehen, berichtete sie. Auch sein Nachfolger meldete sich zu Wort: Felken suche unermüdlich nach dem Dreh, scheue nicht den Extraaufwand, sagte Sebastian Ullrich. Er hinterlasse eine große Lücke, betonte er.

Felken selbst hob in seiner Rede einige der von ihm lektorierten Bücher heraus. Dazu zählte Ian Bostridge Winterreise oder Neil MacGregors Geschichte in 100 Objekten. Dies sei eines der schönsten Bücher, die er verantwortet habe, so Felken. Der Verlag C.H. Beck sei für ihn eine kulturelle Institution. Er habe immer eine große Schwäche für die Kathedrale der Gelehrsamkeit gehabt. „Das Bedürfnis nach geistigen Erlebnissen ist in starkem Maße vorhanden“, sagte Felken. Bücher, die sich aktuellen Themen widmeten, hätten an Bedeutung gewonnen, da man auf schwankendem Boden stehe. Ihm sei es in seiner Arbeit darum gegangen, Brücken in geistige Welten zu bauen.