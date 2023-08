Der „Internationale Frühschoppen“ im Fernsehen – Er tat so, als gehörte er nicht dazu

Von: Arno Widmann

Am 30. August 1953 startete die Fernsehübertragung von „Der Internationale Frühschoppen“.

Vom 30. August 1953 an war der von Werner Höfer (1913 – 1997) geleitete „Internationale Frühschoppen“ (WDR) bis zum 20. Dezember 1987 jeden Sonntag im Fernsehen live zu verfolgen. Schon seit dem 2. Januar 1952 war die Sendung im Radio zu hören gewesen. „Der Internationale Frühschoppen“ hatte ein US-amerikanisches Vorbild. „Meet the Press“ hieß es. Nein, so heißt es immer noch. „Meet the Press“ läuft seit 1947 jeden Sonntag auf NBC. Und wird das auch kommenden Sonntag wieder tun. Vielleicht ist sie die am längsten laufende Sendung der Fernsehgeschichte.

Der „Internationale Frühschoppen“, entstanden als ein Werk der Re-Education, änderte freilich das Konzept des US-Vorbilds. Bei „Meet the Press“ antworteten Politiker auf Fragen von Pressevertretern. Der „Internationale Frühschoppen“ dagegen versammelte „sechs Journalisten aus fünf Ländern“. Es waren meist Bonner Korrespondenten ausländischer Zeitungen und Zeitschriften. Sie blickten neugierig auf die deutsche Politik und immer wieder auch verwundert.

Der „Internationale Frühschoppen“ veränderte unser Familienleben: Mein Vater ordnete an, dass Sonntags nicht um zwölf, wie er es als Schwabe gewohnt war, sondern erst um 13 Uhr zu Mittag gegessen wurde. Der „Internationale Frühschoppen“ klärte mich auch auf über unser Familienleben: Mein Vater saß im Sessel und guckte die Sendung. Ich lag vor dem Fernseher auf dem Boden und tat es ihm nach. Meine Mutter stand in der Küche und kochte. Ich weiß nicht, ab wann ich, geboren 1946, den „Internationalen Frühschoppen“ sah.

Die Sendung hat mich und mein Verständnis von Öffentlichkeit und Politik stark geprägt. Natürlich war ich beeindruckt, wie gut viele dieser Korrespondenten aus den USA, Frankreich, Indien, Russland usw. deutsch sprachen. Sie taten es ja besser als ich es je hätte tun können. Ich war noch keine zehn Jahre alt und hatte in Jugoslawien und Portugal gelebt.

Ich wusste, wie schwierig es ist, sich in fremden Milieus und in fremden Sprachen zu bewegen. Ich wusste freilich auch, dass es Spaß macht – hat man erst einmal die Angst abgelegt, Fehler zu machen.

Uns Zuschauern gefiel offenbar, dass wir uns einmal die Wochen als die Exoten sehen konnten, die wir in den Augen der anderen immer mal wieder waren. Mich beeindruckte damals auch, Sie ahnen es, dass die Journalisten zu allem ihren Senf dazu gaben. Sie sprachen ohne Manuskript und sie sagten, was ihnen wichtig war. Sie waren frei. Das war damals ungewohnt. Auch kürzeste Statements wurden anderswo gerne abgelesen und nur zu oft hatte man den Eindruck, die äußere Zensur sei nicht abgeschafft, sondern verinnerlicht worden.

Der Wikipedia-Artikel über „Der Internationale Frühschoppen“ schreibt ihn dem Genre der Politischen Talkshow zu. Das ist völlig korrekt. Nur damals hätte niemand gewusst, was eine politische Talkshow sein sollte.

In einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen erklärte Höfer einmal: „Eine Talkshow ist eine Veranstaltung, bei der die Persönlichkeit der Personen, die mitwirken, wichtig ist und nicht die Themen.“ „Der Internationale Frühschoppen“ war für Höfer keine Talkshow. Es ging ihm gerade nicht um die Persönlichkeiten der Gäste, sondern um die verhandelten Themen. Allerdings war Höfer natürlich völlig klar, dass der Erfolg der Sendung sehr abhing von Qualitäten der eingeladenen Journalisten, die nichts zu tun hatten mit ihrer intimen Kenntnis des Themas. Man muss sich nur ein paar Namen in Erinnerung rufen, dann wird einem klar, dass die Persönlichkeit, auch wenn sie nicht Thema war, doch eine mächtige Rolle spielte: Alfred Grosser, Sebastian Haffner, Stéphane Roussel, Gerd Ruge, Peter Scholl-Latour.

Haffners Bücher las ich erst lange, nachdem ich ihn im „Internationalen Frühschoppen“ bewundert hatte. Ich verliebte mich auch in eine der wenigen Frauen, die in die Runde kamen. Die 1931 in Kalkutta geborene Roshan Dhunjibhoy arbeitete damals beim WDR als eine der ersten ausländischen Journalistinnen. Ich war völlig hingerissen von dem, was sie sagte und wie sie es sagte.

Sie geißelte den europäischen Kolonialismus und die Aktionen, mit denen die USA ihre Weltmachtstellung überall durchzusetzen versuchten. Sie war gegen die Großmachtpolitik der Sowjetunion. Sie tat das in klaren Sätzen, die sich immer auf einen konkreten Sachverhalt bezogen. Jedenfalls habe ich das so in Erinnerung. Ich lag ihr also nicht nur wörtlich zu Füßen.

Werner Höfer hatte sie gern in seiner Runde. Er wusste wohl, dass ihr Radikalismus viele seiner anderen Gäste verstörte. Aber gerade das reizte ihn. Es ging ihm um die Themen, aber er wusste, dass spätestens seit Platon „talking heads“ auch eine super Show bieten können. Ich glaube, er sah sich als Zirkusdirektor einer solchen Veranstaltung. Er gab sich gerne süffisant, war überzeugt davon, unglaublichen Durchblick zu haben. Aber er verfügte wohl über so viel Intelligenz, um zu wissen, dass alles abhing von der Zusammensetzung seiner Gesprächsrunden, von der Art und Weise, wie seine Gäste miteinander umgingen.

Sie sollten sich ruhig mal in die Haare bekommen. Aber sie sollten doch danach immer wieder aufeinander zugehen können. Um weiter zu streiten und weiter zu trinken. Damals wunderte sich niemand darüber, dass fast alle Gäste ihre Gläser während der nicht einmal eine Stunde dauernden Sendung wieder auffüllen ließen. Dass kräftig geraucht wurde im „Internationalen Frühschoppen“ störte niemanden. Es wäre interessant zu erfahren, ab wann Leserbriefe den WDR erreichten von militanten Antialkoholikerinnen und Antirauchern. Es wäre ein Beitrag zur Drogengeschichte der BRD.

Im Dezember 1987 wurde „Der Internationale Frühschoppen“ eingestellt.

Auslöser war ein Artikel des „Spiegel“ gewesen, der auf einen Text Höfers aus dem Jahre 1943 einging. Am 3. September 1943 war der Pianist Karlrobert Kreiten vom Volksgerichtshof wegen Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt und vier Tage später hingerichtet worden. Kreiten hatte Zweifel geäußert, dass Deutschland den Krieg gewinnen könne. Am 20. September kommentierte Werner Höfer den Vorgang so: „Wie unnachsichtig jedoch mit einem Künstler verfahren wird, der statt Glauben Zweifel, statt Zuversicht Verleumdung und statt Haltung Verzweiflung stiftet, ging aus einer Meldung der letzten Tage hervor, die von der strengen Bestrafung eines ehrvergessenen Künstlers berichtete. Es dürfte heute niemand Verständnis dafür haben, wenn einem Künstler, der fehlte, eher verziehen würde als dem letzten gestrauchelten Volksgenossen. Das Volk fordert vielmehr, daß gerade der Künstler mit seiner verfeinerten Sensibilität und seiner weithin wirkenden Autorität so ehrlich und tapfer seine Pflicht tut, wie jeder seiner unbekannten Kameraden aus anderen Gebieten der Arbeit. Denn gerade Prominenz verpflichtet!“

Höfer erklärte zunächst, die Zeitung habe seinen Artikel verändert. Als der „Spiegel“ weitere ähnlich geartete Artikel Höfers aus der NS-Zeit vorlegte, setzte der WDR die Sendung ab. Höfer gegen einen anderen Moderator auszutauschen war nicht möglich. Er hielt die Urheberrechte an der Sendung. Höfer moderierte weiter Veranstaltungen, z.B. auch die SWR-Sendung „Bühler Begegnungen“.

Meine Generation wurde – oft gegen das Elternhaus und gegen die Lehrer – an die Demokratie herangeführt von Günter Grass, Dieter Hildebrandt, Walter Jens und Martin Walser. Und eben auch Werner Höfer. Keiner von ihnen hat jemals die eigene Persönlichkeit und deren politische Entwicklung zum Thema gemacht. Höfer zum Beispiel hätte Roshan Dhunjibhoy ihn kritisch befragen lassen können oder Alfred Grosser oder Sebastian Haffner. Wir hätten viel daraus lernen können. Und er auch. Er war wohl zu verliebt in sich und seinen Erfolg, um neugierig zu sein auf den Blick der anderen auf ihn. Die Bundesrepublik legte er lustvoll auf den Seziertisch der internationalen Presse. Er selbst tat so, als gehörte er nicht dazu.