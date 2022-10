Debatte über die Paulskirche: „Wir müssen die Perspektive verändern“

Von: Michael Hesse

Die Direktorin des Jüdischen Museums, Mirjam Wenzel, über die Debatte über Tradition, Demokratie und Paulskirche

Frau Wenzel, am Montag findet die Veranstaltung „Paulskirche – wie weiter? Zwischen nationalem Gedenken und globaler Demokratie“ statt. Wenn man auf die Feier des 150. Jahrestages der Revolution von 1848 zurückblickt: Muss man die Akzente am 175. Jahrestag anders setzen, allein schon aufgrund der vielen Ereignisse wie Nine-Eleven, Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Pandemie und Krieg, die sich im letzten Vierteljahrhundert ereigneten?

Vor allem aus diesen genannten Gründen müssen wir die Perspektive verändern. Die Paulskirche als ein Ort, an dem zum ersten Mal eine demokratische Verfassung ausgehandelt wurde, ist zwangsläufig ein Ort, an dem man über Demokratie nachdenken sollte: die Demokratie in Deutschland, aber auch im globalen Kontext. Wir befinden uns heute in einem ganz anderen Kontext als vor 25 Jahren. Damals stand das Ende des Kalten Krieges im Vordergrund, es begann die Globalisierung und die Digitalisierung, es gab eine ganz andere Perspektive auf eine zusammenwachsende, globale Welt. Heute haben wir es verstärkt mit Autoritarismus zu tun, mit autoritären Regimen, die sich mehr oder weniger demokratisch legitimieren lassen und dann das, was Demokratie auszeichnet, wie Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Gewaltenteilung, menschliche Grundrechte, systematisch unterhöhlen. Das ist ein heute nicht mehr nur außereuropäisches Szenario. Es wirft die Frage auf, in welcher Gesellschaft wir leben wollen und wie wir sicherstellen können, dass sie weiterhin demokratisch verfasst ist.

Vielleicht hat man vor 25 Jahren viele Dinge noch nicht so gesehen, wie wir es heute tun. Etwa die Rolle der Frauen in der Revolution. Sind viele Felder noch unterrepräsentiert in Bezug auf die Paulskirche und Demokratisierung?

Mit Sicherheit ist das so. Den Blick, den wir heute auf 1848 haben, als auch die Nutzung der Paulskirche nach 1948 ist einer, der sehr viel diversifizierter ist und sehr viel stärker betont, dass die Frauen 1848 auf der Tribüne saßen, während die Männer unten debattierten. Frauen sind ja nur ein Beispiel, sie werden ja gerne als Minderheit in diversifizierten Diskursen dargestellt, was sie nicht sind. Das Aufregende an der Paulskirchenversammlung von 1848 sind die jüdischen Abgeordneten, dass die Bewegung hin zur Paulskirche auch ein Teil der jüdischen Emanzipation war, des Ringens um Gleichberechtigung, die Napoleon mit dem Code Civil schon gewährt hatte und die in den deutschen Ländern systematisch wieder zurückgenommen wurde. Das Antizipieren von Gleichberechtigung, eine politische Praxis als parlamentarische, demokratische Praxis sind Themen, die heute stärker diskutiert werden als noch vor 25 Jahren.

Jetzt gibt es Stimmen, die sagen: Eigentlich steht die Paulskirche für etwas Nationales und vor allem für Parlamentarismus. Dieses solle man würdigen, wie man es früher auch getan hat. Gibt es dafür gute Gründe?

Natürlich. Die Frage ist immer, worüber wir sprechen, wenn wir über die Paulskirche sprechen. Wenn wir über 1848 sprechen, dann reden wir natürlich über eine Nationalbewegung, die einen Nationalstaat gründen wollte, der sich damals als progressiv verstand. Diese Bewegung war eine, in der die Idee der Nation eine große Rolle spielte, und zwar der deutschen Nation. Nicht umsonst hing ja die übergroße Germania in der Paulskirchen-Versammlung. Das ist eine interessante und wichtige Frage, ob wir so etwas wie die Grundrechte, die in der Paulskirche ausgehandelt und niedergeschrieben wurden, jenseits der Nationalstaatlichkeit denken können. Denn selbst das Prinzip der Vereinten Nationen, das dafür steht, es global zu berücksichtigen, basiert auf einer Versammlung von Nationalstaaten. Und das ist ja auch immer das Konfliktpotenzial. Was könnten Rechte sein, auf die man sich jenseits der Sicherung durch Nationalstaaten einigen kann und wie können die in einer nationalstaatlichen Ordnung gesichert werden? Das ist nicht irrelevant, gerade weil wir es mit starken nationalistischen Strömungen zu tun haben. Deswegen finde ich den Aspekt der Nationalstaatlichkeit, der Nationswerdung als Teil der Geschichte von 1848 wichtig. Das sollte man in allen Problematiken spiegeln. Und es ist ein parlamentarisches System, um das es geht. Die Nationalversammlung hat parlamentarisch gearbeitet, es gab verschiedene Parteien, die sich unterschiedlich bezeichnet haben, es gab Ausschüsse. Die Frage nach Demokratie heute ist eben auch eine Frage nach parlamentarischer Demokratie. Wie funktioniert parlamentarische Demokratie? Wo sind Schwachstellen – Stichwort Populismus? Ist die Rede des Einzelnen zentral vor der parlamentarischen Versammlung nicht auch anfällig dafür, unterhöhlt zu werden von solchen, die die Form der Rede besonders gut beherrschen? Das sind durchaus relevante Punkte.

Wäre es verkehrt zu sagen, dass es 1848 vordergründig um Parlamentarismus, hauptsächlich aber um Teilhabe ging? Ist das also der Oberbegriff? Da würde ja die Gruppierung des „utopischen Raumes“ mit ihrem Interesse an Partizipationsformen ansetzen können.

Ich sehe 1848 als Teil einer Emanzipationsgeschichte, vor allem auch der jüdischen. Das ist eine Geschichte des Kampfes und der Teilhabe an Gesellschaft, mit allem, was es bedeutet: Wie politische Repräsentanz, mit Wahlrecht, dem Repräsentiertsein in gesellschaftlichen Einrichtungen. Deswegen ist Teilhabe ein wichtiger Begriff in der Reflexion darüber, was 1848 passiert ist. Trotzdem sollten wir nicht so tun, als ob das Parlament nicht auch ein Spiegel seiner Zeit gewesen sei. Damals spielten die neu gegründeten Vereine eine relativ große Rolle, die Turnbewegung, die Sportbewegung, die Frauen spielten eben keine große Rolle, das sind Aspekte, die auch wichtig sind. Wer da eigentlich repräsentiert wurde, wer teilhaben kann an diesem Prozess, wer nicht, ist auch eine Frage von 1848.

Zur PersoN: Mirjam Wenzel , 1972 in Frankfurt geboren, promovierte über den Holocaust-Diskurs der 60er Jahre. Vom Jüdischen Museum Berlin wechselte sie Anfang 2016 nach Frankfurt, um in der Nachfolge von Raphael Gross Direktorin des Jüdischen Museums zu werden. Die Veranstaltung „Paulskirche – wie weiter? Zwischen nationalem Gedenken und globaler Demokratie“ findet am Montag, 31. Oktober (19-21 Uhr), in der Evangelischen Akademie, Römerberg 9, statt. Sie findet in Kooperation der Evangelischen Akademie mit dem Netzwerk Paulskirche und der Frankfurter Rundschau statt. Mit dabei: Thomas Gebauer (medico international / Netzwerk Paulskirche), Dorothee Linnemann (Historisches Museum Frankfurt), Mirjam Wenzel, Bettina M. Wiesmann (Vorsitzende des Bürgervereins Demokratieort Paulskirche). Moderiert wird die Veranstaltung von Michael Hesse (Leitung Feuilleton der Frankfurter Rundschau).

Welche Relevanz hatte 1848 für die deutsche Geschichte?

Wir müssen viel mehr auf Gewaltgeschichte schauen. 1848 ist auch eine enorme Gewaltgeschichte. Die Barrikadenkämpfe, die niedergeschlagen wurden, die Parlamentarier, die ermordet wurden, die Restauration, all das ist Teil einer Gewaltgeschichte genau wie 1918 die Revolution auch niedergeschlagen wurde im Schatten der enormen Gewalt des Ersten Weltkriegs. Wie tief sich Gewalt und Gewalterfahrung und das Durchsetzen von Macht via Gewalt fortschreibt, ist etwas, wo es sinnvoll wäre, nachzuhaken. Die Parlamentarier von 1848 konnten sich nicht vorstellen, eine Verfassung ohne den Souverän des Königs zu schreiben. Und die Paulskirche ist eben auch eine Kirche. Da stellt sich die Frage, was ist die ethische Legitimation von einer Verfassung? Ist es ein Zufall, dass sie hier geschrieben wurde oder wäre es auch im Restaurant gegangen? Gab es vielleicht doch trotz Aufklärung ein Fortwirken von christlich geprägten Vorstellungen? Das sind wichtige Fragen, die auch damit zu tun haben, ob es Vertrauen in Rechtstaatlichkeit gibt. Kann ein Parlament dieses Vertrauen sicherstellen, ohne den Souverän des Königs, die Tradition der Kirche, die Macht des Militärs, die Gewalt der Polizei? Da sehe ich viel eher ein Fortschreiben.

Im Endeffekt hat sich der Parlamentarismus in Deutschland richtig durchgesetzt, nachdem die alten Ordnungen in einer Katastrophe zusammenbrachen. Muss man das zwingend zusammendenken?

Natürlich muss man das. Ich finde auch in dem Zusammenhang muss man über die heutige Form der Paulskirche sprechen. Sie ist ein Baudenkmal, ich finde den Begriff auch daher richtig, weil sie anders aussieht als die damalige Paulskirche. Sie hat die Wandelhalle, das Konzept, dass man durch einen dunklen Raum ins Helle geht, überall markiert, dass es ein Ort ist, der einmal anders ausgesehen hat, während man am selben Ort ist. Das heißt der Bruch, an dem die Gewaltgeschichte kulminiert ist, ist da. Die Paulskirche ist heute ein Ort, in dem auch Erinnerungspolitik betrieben wird, in dem man sich verständigt, was die Geschichte bedeutet: Wie sich Deutschland in einem europäischen Kontext verorten kann, denn 1848 war Teil einer europäischen Bewegung. Der Zweite Weltkrieg ist ein Weltkrieg gewesen, der zu dieser Zerstörung geführt hat, das alles ist Teil der DNA dieses Ortes.

Sie sprachen die Universalität der Menschenrechte an. Das stößt in vielen Ländern auf Ablehnung. Was europäische Denker verortet haben, was für alle gelten sollte, trifft es aus dieser Sicht nicht. Sind diese Werte nicht nur europäisch, sondern sogar nur deutsch und nur im Zusammenhang mit einer Nationalgeschichte zu sehen?

Das ist eine große Frage. Eine Nationalgeschichte ist auch eine Gewaltgeschichte Europas, denn sie ist immer auch mit einer Kolonialgeschichte von Deutschland verbunden. Das ist hier immer noch nicht im Bewusstsein angekommen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass eine Aufklärung und die Werte, die den Grundrechten zugrunde liegen, die Humanität, Themen sind, die heute von großer Bedeutung sind und die natürlich eine europäische Prägung haben, zum Teil eine problematische. Sie haben eine Bedeutung – auch bei der Frage, wie wir künftig zusammenleben wollen. Das ist sicher etwas, was 1848 so noch nicht gedacht werden konnte: Welchem Geschlecht eine Person angehört, welche Hautfarbe sie hat, wo sie aufgewachsen ist, welcher Kultur sie angehört.

