Das Philosophiemagazin „Hohe Luft“ wird eingestellt

Von: Michael Hesse

„Hohe Luft“-Chefredakteur Thomas Vasek © imago/Rudolf Gigler

Das Magazin für philosophische Themen wird nach 10 Jahren nicht mehr publiziert

Vor zehn Jahren richteten sich gleich zwei Magazine an Leser:innen, die Lust am Denken haben. Neben dem zuvor bereits in Frankreich erschienen „Philosophie Magazin“ betrat auch „Hohe Luft“ den Zeitschriftenmarkt. Während im ersteren relativ breit gesellschaftliche Themen debattiert wurden, sorgte „Hohe Luft“ auch mit einer stärkeren Konzentration auf genuin philosophische Fragen für Aufmerksamkeit. Von Anfang an jedoch war das französisch-stämmige „Philosophie Magazin“ das verkaufsstärkere. Wie jetzt bekannt wurde, ist „Hohe Luft“ Ende des letzten Jahres eingestellt worden. Bereits die November/Dezember-Ausgabe wurde nicht mehr ausgeliefert. Stattdessen werden Interessierte und Abonnenten bei einem Besuch auf der Homepage von „Hohe LufT“ auf eine Seite des „Philosophie Magazins“ weitergeleitet.

Dem Vernehmen nach sollen von der Schließung acht freie und feste Mitarbeiter:innen betroffen sein. Darunter auch der bisherige Chefredakteur Thomas Vasek. Auf eine Anfrage der FR reagierte der Hamburger Verlag Inspiring Network bislang nicht. MH