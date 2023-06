Das erste Autokino: Revolution im Verborgenen

Von: Arno Widmann

Das Autokino, hier in Paris, im August 1970, erlebt nach dem Zweiten Weltkrieg einen regelrechten Boom. © AFP

Vor 90 Jahren lässt sich ein junger US-Amerikaner das Autokino patentieren und eröffnet am 6. Juni 1933 sein Drive-In-Theater in Pennsauken Township – 400 Wagen haben hier Platz.

Am 16. Mai 1933 erhielt Richard Milton Hollingshead, Jr. (1900–1975) das US-Patent 1 909 537. Es war ein Patent auf die Konstruktion von Autokinos, die es erlaubte, dass Wagen hintereinander stehen konnten, ohne einander die Sicht auf die Leinwand oder die Bühne zu nehmen. Hollingsheads Vater hatte, so die deutsche Wikipedia, eine Firma für Autozubehör-Artikel aufgebaut. Die amerikanische Wikipedia spricht dagegen von einer Chemiefabrik in Camden, New Jersey. Dort entstand auch das Autokino. Es war allerdings nicht das weltweit erste. Es gab eine Reihe von Vorgängern. Die hatten allerdings alle schon wieder aufgegeben.

Hollingsheads Drive-In-Theater wurde am 6. Juni 1933 auf dem Admiral Wilson Boulevard in Pensauken Township eröffnet. Dort gab es Platz für 400 Autos. Hollingshead warb mit dem Slogan: „Kino für die ganze Familie. Die Kinder können so laut sein wie sie wollen.“ Sie hatten ja schließlich im Auto zu bleiben.

Mit der Lautstärke gab es dann doch Probleme. Die ganze Fläche wurde beschallt. Sehr zum Ärger der Nachbarn. Die dann doch so kinointeressiert nicht waren. Hollingshead schaffte 400 kleine Lautsprecher an, die den Ton der Filme in die einzelnen Wagen übertrugen und nur dort auch zu hören waren. Das Geschäft blühte nicht. Nach drei Jahren verkaufte Hollingshead sein Autokino.

Durch Gorbatschow hat die Wendung „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“ internationale Berühmtheit erlangt. Dass das Leben besonders gern jene bestraft, die zu früh kommen, weiß jeder Unternehmer. Alles dreht sich ums richtige „Timing“. Woran es lag, dass das Autokino, das es schon 1915 gegeben hatte, erst nach dem Zweiten Weltkrieg einen Boom erlebte, weiß ich nicht.

Als Hollingshead 1933 sein Patent anmeldete, schienen alle Ampeln auf Grün zu stehen für das Autokino. Hollywood boomte mitten in der Krise. Autos wurden Jahr für Jahr mehr verkauft. Die Verbindung von Kino und Auto war die zweier Wachstumsbranchen. Die Hochzeit fand aber damals nicht im Autokino statt.

Eine blöde Metapher? Sie haben recht. Aber sie ist doch realistisch. Das Auto revolutionierte auch das amerikanische Liebesleben. Der amerikanische Künstler Edward Kienholz (1927–1994) erzeugte 1966 einen Skandal, als er seine 1964 entstandene Installation „The Back Seat Dodge ’38“ in Los Angeles zeigte. Es sei „widerlich, pornografisch und blasphemisch“ erklärten Behördenvertreter. Was war zu sehen? Ein 1938er Dodge, auf dessen Rücksitz ein Paar kopulierte. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit seiner Teenager-Jahre hatte Kienholz sich an den 38er Dodge seines Vater erinnert, den der junge Ed sich immer wieder ausgeliehen hatte, um mit Freundinnen darin Sex zu haben. Er fuhr mit Daddys Dodge sicher auch ins Kino.

Das Dunkel des Kinos war der Ort für heftiges Petting – also für nahezu alles außer dem wechselseitigen Gebrauch der Geschlechtsorgane. Der Rücksitz des in irgendeiner Einsamkeit abgestellten Autos dagegen war eine Möglichkeit für Sex. Eine Möglichkeit, von der Millionen Gebrauch machten und wenn ein Teenagersohn seinen Vater ums Auto bat, dann wussten die Eltern, wofür er es brauchte. Das Kino heizte die Lust an. Der erste Film, der in Hollingshead Drive-in-Theater gezeigt wurde, war „Wifes beware“ mit Adolphe Menjou.

Der spielt einen Ehemann, der einen Gedächtnisverlust vortäuscht, um sich mit immer wieder anderen Frauen verabreden zu können. Menjou wird manchen in Erinnerung sein als Partner von Marlene Dietrich in Josef von Sternbergs „Marokko“ (1930). Er war für ein Millionenpublikum die Inkarnation eines eleganten Gentleman, der Frauenherzen schneller schlagen ließ. Und trat wohl in vielen Fantasien an die Stelle des realen Knutschpartners.

War eine lukrativere Verbindung denkbar als die von Kino und Auto? Hollingshead und viele andere wussten keine bessere. Die Legende über Hollingsheads Autokino setzt an die Stelle von Sex allerdings die Mutterliebe. Seine Mutter, so die Legende, sei zu dick gewesen für einen normalen Kinositz. Das Autokino ist also die Erfindung eines lieben Sohnes für seine beleibte Mutter. Wie auch immer zustande gekommen, auf einen grünen Zweig kam das Autokino erst einmal nicht.

Erst die von den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkrieges in Europa und Asien heimgekehrten US-Soldaten brachten die Autokinos zum Blühen. Das erste europäische Autokino ging im September 1957 in Castelfusano bei Rom in Betrieb. Das erste Autokino der Bundesrepublik ging im März 1960 in Gravenbruch an den Start (nachdem 1954 in Erlangen ein erster deutscher Anlauf gescheitert war). Damals gab es in den USA 5000 Drive-In-Theater.

Der Ingenieur Hermann Franz Passage ist nach jahrelangem Aufenthalt in Südafrika nach Deutschland zurückgekehrt und entdeckt eine Marktlücke: Es gibt in Deutschland keine Autokinos. Zwanzig hat er in Afrika gebaut. Jetzt baut er eines in Gravenbruch. Er stellt sich vor, was auch schon Hollingshead sich vorgestellt hat: Autokino ist Kino für die ganze Familie.

Aber Sorgen macht ihm die „Freiwillige Selbstkontrolle“. Fast 50 Prozent der in der BRD gezeigten Filmproduktion sind erst ab 18 zugelassen. Ein polizeilicher Rundgang auf dem Gelände des Autokinos würde die Staatskasse schnell bereichern. Das Kino wird eröffnet mit dem garantiert jugendfreien Film „Der König und Ich“ aus dem Jahre 1956 mit Deborah Kerr und Yul Brynner. Das Autokino in Gravenbruch gibt es immer noch. Heute Abend, 22 Uhr, werden zwei Filme gezeigt: „Arielle, die Meerjungfrau“ und „Fast & Furious 10“.

Das erste Autokino in Camden New Jersey eröffnete 1933. © IMAGO/Ronald Grant