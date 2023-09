Claudia Roth in ihrem neuen Amt: Zu viel, zu laut, zur falschen Zeit

Von: Harry Nutt

Claudia Roth, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. © IMAGO/Bernd Elmenthaler

Eine Zwischenbilanz zu Claudia Roths Amtsführung.

Ihr politisches Temperament ist berüchtigt, Begeisterung und Empathie prägen die öffentlichen Auftritte von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne). Und tatsächlich vermag man sich ihren Charmeattacken nur schwer zu entziehen, wenn sie – wie zur Eröffnung des Internationalen Literaturfestivals Berlin (ilb) – die elfjährige Schülerin Celia für den Lesevortrag aus Erich Kästners „Pünktchen und Anton“ zu Recht großherzig belobigt. Und tatsächlich schwang sehr viel mehr mit als nur das Gebot der Freundlichkeit, als Claudia Roth zur Wiedereröffnung des Hauses der Kulturen der Welt der aus Kamerun angereisten Mutter des neuen HDKW-Leiters Bonaventure Soh Bejeng Ndikung dafür dankte, ihrem Sohn ein Studium in Deutschland ermöglicht zu haben. Für den Moment wirkte die Personalie wie die Einlösung eines gesellschaftlichen Versprechens von Durchlässigkeit und Diversität.

Claudia Roths Zwischenbilanz: Teils äußerst schroff

Äußerst schroff und zerstörerisch griff Claudia Roth indes in die Führungskrise der Berlinale ein, dem Aushängeschild des deutschen Kulturwesens in der Welt. Dass es in der mit viel Vorschusslorbeeren bedachten Doppelspitze, bestehend aus Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek und dem künstlerischen Leiter Carlo Chatrian, längst knisterte, war nicht zu übersehen. Über Nacht jedoch ein Intendantenmodell mit der Aussicht auf Führung aus einer Hand als Königsweg zu propagieren und Chatrian generös eine Mitarbeit in der zweiten Reihe anzubieten, kam einer Demütigung auf offener Bühne gleich.

Die nicht abreißende Welle der Solidarisierung, der sich inzwischen mehr als 400 Filmleute aus aller Welt angeschlossen haben, darunter Martin Scorsese, Paul Schrader und Christian Petzold, bleibt eine Hypothek für den deklarierten Neuanfang, der kaum anders als mutwillige Selbstverzwergung wahrgenommen werden kann.

Claudia Roth übersah bei der Documenta den Elefanten im Raum

Die Beschädigung der Berlinale ist leider kein Einzelfall. Zur Halbzeit der Amtsführung müsste eine unbefriedigende Kopfnote, die mangelndes kulturpolitisches Gespür und Augenmaß markiert, ganz dick im Zwischenzeugnis der grünen Kulturstaatsministerin ausgewiesen werden. Ihr Massenabwurf von Ankündigungen und Stellungnahmen zu Beginn ihrer Amtszeit im Dezember 2021 vermochte nicht darüber hinwegzutäuschen, dass sie den Elefanten im Raum übersah. Als im Vorfeld der Kunstausstellung Documenta wiederholt Hinweise auf mögliche antisemitische Äußerungen öffentlich wurden, wies sie diese pauschal als verleumderische Angriffe zurück. Trotz einer Aussprache mit Josef Schuster, dem Vorsitzenden des Zentralrats der Juden, vermochte Roth im desaströsen Verlauf der Documenta nicht, dessen Vertrauen zurückzugewinnen.

Ohne eine unmittelbare administrative Verantwortung für die Documenta innezuhaben, ist es ihr nicht gelungen, eine dem Amt angemessene Deutungshoheit über die aus dem Ruder laufende Debatte zu gewinnen. Das war erstaunlich angesichts der politischen Erfahrung, die Claudia Roth in ihrer Karriere in verschiedene Spitzenämter gebracht hat.

Roth als Kulturstaatsministerin: Viel Zusammenfegen und Flickschusterei nötig

Nach knapp zwei Jahren hat sich der Eindruck verfestigt, dass Roth nur bedingt in der Lage ist, die in ihrer Behörde versammelte Kompetenz zur Geltung zu bringen. Das zeigte sich insbesondere bei einem so diffizilen Thema wie der Rückgabe von Kulturgütern aus kolonialen Kontexten an ihre Herkunftsländer.

Zum Preis diplomatischer Verstimmungen und gesellschaftlicher Irritationen reisten Claudia Roth und Außenministerin Annalena Baerbock im Winter 2022 unter erhöhter öffentlicher Aufmerksamkeit nach Nigeria, um knapp zwei Dutzend der inzwischen berühmten Benin-Bronzen zurückzugeben. Was als generöse symbolpolitische Geste intendiert war, kann sich nun des Vorwurfs nicht erwehren, aus dem Geist eines paternalistischen Gefälles hervorgegangen zu sein. Anstelle triumphaler Inszenierungen auf höchster diplomatischer Ebene wäre der Austausch von Expertise und Verhandlungen zwischen Museumsleuten wohl das bessere Verfahren gewesen.

Zu viel, zu laut, zum falschen Zeitpunkt – Claudia Roths bisherige Amtsführung ist von einem lärmenden Überschwang begleitet, der im Fall der Berlinale zu einem schwer zu behebenden Problem geworden ist. Kulturpolitik lebt nicht zuletzt von kluger Moderation, die in der Lage ist, eigenwillige Künstler mit umtriebigen Gestaltern ins Gespräch zu bringen. Anstatt die komplex miteinander verwobenen Hinterlassenschaften der Vorgängerin zurückzudrehen, bestünde die Handwerkskunst des Augenblicks in einer behutsamen Weiterentwicklung. In den kommenden Monaten wird die Kulturstaatsministerin jedoch viel Zeit für Zusammenfegen und Flickschusterei aufbringen müssen.

Harry Nutt

