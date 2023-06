Christa Wolf „Kassandra“: Ein Ich gegen die Welt

Von: Arno Widmann

Christa Wolf im Jahr 1966. © imago images/Mary Evans

Vor vierzig Jahren erschien Christa Wolfs Erzählung „Kassandra“.

Anfang April 1983 erschien „Kassandra“ in der Bundesrepublik im Luchterhand-Verlag und gleichzeitig in der DDR bei „Aufbau“. Der DDR-Ausgabe sind die „Voraussetzungen einer Erzählung: Kassandra“ beigegeben. Die waren in der Bundesrepublik bereits am 1. Januar erschienen. Die DDR-Ausgabe weicht an einigen Stellen von der bundesrepublikanischen ab. Die „Voraussetzungen“ gehen zurück auf Poetik-Vorlesungen, die Christa Wolf 1982 an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main hielt.

Die Vorlesungen füllten ein Semester lang die beiden größten Hörsäle der Universität. Sie waren neben ihrer literarischen, politischen, feministischen Bedeutung auch ein Ereignis der gerade erst sich wieder einmal umkonstituierenden Frankfurter Stadtgesellschaft. Die DDR-Autorin zeigte, dass die feministische Kritik an mordenden Männergesellschaften kein Randgruppenphänomen mehr war, sondern eine intellektuelle Mitte der Gesellschaft erreicht hatte, die sich freilich selbst noch nicht so sah.

Die Erzählung „Kassandra“ verkaufte sich großartig. Das hängt gewiss mit dem zusammen, was Fritz J. Raddatz damals in seiner begeisterten Rezension in der „Zeit“ die „Wichtigkeit“ des Werkes nannte. Es gab damals überall auf der Welt, vor allem aber auch in der Bundesrepublik und in der DDR, eine nach Millionen zählende Friedensbewegung, die sich nicht nur gegen den Nato-Doppelbeschluss wandte, sondern gegen die Aufrüstung in West und Ost auf die Straßen ging. An jeder Ecke standen männliche und weibliche Kassandren, die vor der atomaren Vernichtung der Welt warnten, wenn nicht endlich Schluss gemacht würde mit der Aufrüstungsspirale. Ihre Warnungen wurden Woche für Woche lauter. In Ost und West. Gehört wurden sie von immer größeren Teilen der Bevölkerung.

Von den Regierungen dagegen nicht. Ab Dezember 1983 wurden die neuen Atomraketen in der Bundesrepublik aufgestellt. Gegen die mächtigste Friedensbewegung, die es in diesem Land jemals gegeben hatte. Wie recht die Demonstrantinnen und Demonstranten damals hatten, erfuhren sie erst, als nach dem Ende der Sowjetunion Stanislaw Jewgrafowitsch Petrow (1939-2017) bekannt wurde. Wikipedia schreibt: „Am 26. September 1983 stufte Petrow als leitender Offizier in der Kommandozentrale der sowjetischen Satellitenüberwachung einen vom System gemeldeten Angriff der USA mit nuklearen Interkontinentalraketen auf die UdSSR korrekt als Fehlalarm ein. Der Fehlalarm wurde durch einen Satelliten des sowjetischen Frühwarnsystems ausgelöst, der aufgrund fehlerhafter Software einen Sonnenaufgang und Spiegelungen in den Wolken als Raketenstart in den USA interpretierte. Durch Eingreifen und Stoppen vorschneller Reaktionen verhinderte Petrow womöglich das Auslösen eines Atomkriegs, des befürchteten Dritten Weltkriegs.“

Das machte damals die augenfälligste Wichtigkeit von „Kassandra“ aus. Christa Wolfs Titelheldin war die Präfiguration von Hunderttausenden, wenn nicht sogar Millionen Kassandren, die damals auf allen Kontinenten demonstrierten.

Immer mehr von ihnen taten das als Feministinnen oder doch als scharfe Kritikerinnen dieser von Männern eingerichteten Welt. Das Patriarchat reichte tiefer als der Kapitalismus. Auch wo er abgeschafft war, hatte es noch immer das Sagen. Die metzelnden und mordenden Männer, die Homers Ilias bevölkerten, führten immer – gleichgültig von welcher Seite aus – in den Untergang.

„Kassandra“ ist ein Text für die Friedens- wie für die Frauenbewegung. Christa Wolfs Erzählung gibt der Kriegsangst der gesamten deutschen Bevölkerung eine Stimme. Eine ganz und gar unerwartete. Es werden keine Raketen gezählt. Der trojanische Krieg, ein völlig nebensächliches Ereignis im östlichen Mittelmeer, von Homer hineingehoben in den ewigen Vorrat europäischer Poesie, wurde bei Christa Wolf zum Schauplatz, an dem über die Vernichtung der Menschheit und das Ende des Planeten assoziiert, nachgedacht, meditiert wurde. Christa Wolfs Erzählung spitzte die Debatten zu, machte Gefühle Vieler sichtbar – durch Miniaturisierung.

Den befürchteten millionenfachen Atomtod reflektierte die Autorin im fernen Spiegel des nur wenige Tausend Menschen vernichtenden trojanischen Krieges.

In „Kassandra“ spricht nur Kassandra. Ausgenommen die ersten und die letzten Sätze. Sie öffnen die Tür in die Vergangenheit und sie schließen sie wieder. Es ist Kassandras Horizont. Niemandes sonst. Und doch waren wir alle dabei. Wir jedenfalls, die Zehntausenden – oder waren es Hunderttausende? -, die damals begeistert waren von dieser Stimme, die mitten aus der Gegenwart in tief verborgene Zeiten sich stürzte und von dort aus ein aufrüttelnd erhellendes Echo sandte in unsere Zeit.

Die Erzählung spielte mit der Fremde, mit den vielen unbekannten Namen, bei denen die meisten von uns nicht einmal wussten, welche Silbe betont werden musste. Stimmt das? „Spielte“ Christa Wolf? Ist ihr Element nicht der Ernst, ja das Existenzielle, das also, mit dem gerade nicht gespielt werden darf? Ja. Aber sie erzeugt den Ernst der Erzählung spielend. Wer Texte von Christa Wolf liest, ohne zu lachen, der hat sie nicht verstanden. Sie ist witzig und es macht ihr Spaß, uns Leser:innen mitlachen zu lassen. Zum Beispiel so: „Noch alles, was mir widerfahren ist, hat in mir seine Entsprechung gefunden. Es ist das Geheimnis, das mich umklammert und zusammenhält, mit keinem Menschen habe ich darüber reden können.“

Ich stelle mir Christa Wolf vor, wie sie sich darüber freut, dass es ihr so leicht gelingt, das eigene Empfinden hinüberzuschieben in „Kassandra“, und ich bin mir sicher: Christa Wolf gluckst oder lacht gar, als sie den dem Komma folgenden Satz niederschreibt. Denn dieser von ihrer Kassandra zu einem Geheimnis hochstilisierte Zusammenhang von Innen und Außen ist doch das ganz offen zu Tage liegende Gewässer, aus dem „Kassandras“ Autorin ihr Leben lang schöpfte.

Das Ich, das zugleich Nicht-Ich ist, das Ich, das sich Nicht-Ichs schafft, um sich zu erkennen und um. sich verbergend, sich zu zeigen. Das ist ein Spiel mindestens so alt wie die Menschheit und Christa Wolf hat es erlernt mitten im ganz andere Ziele verfolgenden sozialistischen Realismus und gegen ihn. Auch das ist Teil eines nicht nur erlittenen, sondern auch eines lustvoll ausgekosteten Spiels: „Noch alles, was mir widerfahren ist, hat in mir seine Entsprechung gefunden.“

Der Ton von „Kassandra“ gehört zum Spiel. Kassandra war Priesterin, also handelt es sich um ein ernstes, um ein Weihespiel. Mit „Kassandra“ war die Erzählung zum Mythos geworden. Er war – wie es sich ziemt für ihn – schwer verständlich und mitreißend. Mythen sind schwer zu begreifen, weil sie zu vieles auf einmal erzählen. Hinzu kommt: Mythen erzählen von dem, das eh schon zu viel ist, so, dass neben der Geschichte immer auch die mit ihr verbundene Emotion thematisiert wird.

Aus Achilleus, dem Helden Homers, wird bei Christa Wolf „Achill das Vieh“. Mythen werden geschrieben und umgeschrieben. Sie werden gefüttert mit immer neuen Gegenwarten und immer neue Gegenwarten erkennen sich in ihnen.

Mitreißend ist Christa Wolf, weil jeder Satz, jedes Wort, aus ihr hinauszudrängen scheint, eine Flut, vor der man fliehen kann oder in der man zu schwimmen versucht und manchmal es schafft, befreit zu surfen.

Wer sich nach ruhig vorgetragenen Einerseits-andererseits-Argumenten sehnt, wird hier nicht fündig werden. Es gibt zwar Rede und Gegenrede, aber sie spielt sich im Kopf von Kassandra ab, ein wogender – niemals zur Ruhe kommender – innerer Monolog. Wer „Kassandra“ lesen möchte, nehme sich Zeit.

Wer nach zehn Seiten abbrechen muss und erst zwei Tage später weiterlesen kann, der lasse es lieber ganz. Man muss sich den Wellen der Erzählung anvertrauen, ihnen nachgeben oder sich ihnen auch mal entgegenstellen, um ihre Kraft zu spüren. 250 Wörter können zwischen einem und dem nächsten Punkt stehen. Nein, nein, keine durchkonstruierten, dem Lateinischen nacheifernden Perioden, sondern Kaskaden von Eindrücken, die durch Stichpunkte mehr verbunden als getrennt werden. Die Freien Demokraten hatten sich 1968 – pünktlich zum Koalitionswechsel von SPD zu CDU – in F.D.P. umbenannt. Weniger ist zwischen zwei Punkten nicht unterzubringen; „Aufmerksamkeitsstopper“ nannten die Werbestrategen der Partei die Punkte. 2001 ersetzte Westerwelle die Pünktchen durch den 18-Prozent-Schuh.

Im April 1983 fand auch ein Anschlag auf das Maison de France am Westberliner Kurfürstendamm statt. Es gab einen Toten und eine Reihe Verletzter, Mitglieder einer Friedensdelegation, die dem Vertreter Frankreichs eine Petition überreichen wollten. Die Attentäter kamen über Ostberlin in die Stadt. 1983 war auch das Jahr, in dem Udo Lindenberg mit seinem „Sonderzug nach Pankow“ in die Charts kam. Wie kann Christa Wolf, die damals in Pankow lebte, den Song aufgenommen haben? Als am 25 Oktober 1983 Udo Lindenberg in einem großen Friedenskonzert mit vielen anderen Künstlern – darunter Harry Belafonte – im Palast der Republik auftrat, überfielen US-Truppen den kleinen Karibikstaat Grenada.

Harry Belafontes Lied „Island in the Sun“ aus dem gleichnamigen antirassistischen US-Film, der 1957 in Grenada gedreht worden war, wurde jetzt zu einem Protestsong. Udo Lindenberg machte sich seine SED-Gastgeber zu Feinden, als er an diesem Abend erklärte, er sei gegen die Stationierung amerikanischer Atomraketen in der Bundesrepublik und gegen die von sowjetischen auf dem Boden der DDR. Ich weiß nicht, ob Christa Wolf damals vor dem Fernseher saß und begeistert nickte, ob sie bedächtig mit ihrem Kopf wackelte. Aber dass Udo Lindenberg in diesem Augenblick die Botschaft ihrer „Kassandra“ unter die Leute brachte, das war allen klar, die „Kassandra“ gelesen und Udo Lindenberg gehört hatten. Das Konzert wurde live übertragen. Ungeschnitten.

1983 war auch das Jahr, in dem der Spiegel seine erste AIDS-Titelgeschichte brachte. Im selben Jahr wurde die Deutsche Aidshilfe gegründet. Es war ein Katastrophen-Jahr. Und es war ein Jahr des Kampfes gegen die drohenden Untergänge. In Polen wurde das Kriegsrecht aufgehoben.

Die Gewerkschaft Solidarnosc hatte einen wichtigen Sieg errungen. Im Oktober demonstrierten mehr als eine Million Menschen in der Bundesrepublik u. a. mit einer mehr als einhundert Kilometer langen Menschenkette gegen die Stationierung von Pershing-Raketen in der BRD.

Hier lag die in die Augen springende „Wichtigkeit“ des Buches. Wichtiger noch war vielleicht etwas anderes. „Kassandra“ führte vor: Eine einsame Frau hatte recht gegen die Welt. Hätte die auf sie gehört, es gäbe sie vielleicht noch.

Es lag nicht an der Frau, dass man nicht auf sie hörte. Die Welt war mit Bedacht so eingerichtet, dass die Stimme der Frau nicht durchdrang zu den mordenden Männern. Wer 1983 „Kassandra“ las, der las das nicht als eine Diagnose einer versunkenen Antike, sondern er erkannte die eigene Welt darin.

Irgendwo wird die „Kassandra“ sein, die unseren heutigen Kriegen, Ängsten und Verzweiflungen eine Stimme gibt, sie analysiert, beschwört und besingt. Meine Hoffnung ist: Es liegt nur an meinen Augen, dass ich sie nicht sehe. In Wahrheit aber lebt „Kassandra“.

Christa Wolf: Kassandra – Erzählung, Suhrkamp Taschenbuch, 173 S., 8 Euro.

Christa Wolf: Voraussetzungen einer Erzählung; Kassandra, Suhrkamp Taschenbuch, 246 S., 8,50 Euro.