Chemnitz wird Kulturhauptstadt: Dieses Gefühl, einmal gewonnen zu haben

Von: Pitt von Bebenburg

Chemnitz ist 2025 Europäische Kulturhauptstadt und trägt ein Jahr später das wichtige Festival „Theater der Welt“ aus – eine Begegnung mit Christoph Dittrich, der das in Gang gesetzt hat.

Mit der Wahl zur Europäischen Kulturhauptstadt 2025 lernt Chemnitz ein neues Gefühl kennen: „Zum ersten Mal in ihrer Geschichte ist diese Stadt Hauptstadt“, so Christoph Dittrich. Der Generalintendant der Städtischen Theater Chemnitz ist „als Dresdner sozialisiert“, er verkörpert damit das „sächsische Grundgefühl“, wie er sagt – und meint damit die Bereitschaft, selbst anzupacken. Doch Dresden sei, anders als Chemnitz, stolze Residenzstadt gewesen – Chemnitz dagegen von der Industrie geprägt. Nun habe es „erstmals das Sieger-Gefühl“ genießen können.

Dittrich ist der Mann, der die Idee von der Kulturhauptstadt Chemnitz aufgebracht hat und der als Gründungs-Geschäftsführer für die ersten anderthalb Jahre die Kulturhauptstadt-GmbH in Gang gebracht hat, bevor Stefan Schmidtke berufen wurde. Der 57-Jährige, der ursprünglich als Berufsmusiker sang und Tuba spielte, leitet seit 2013 als Generalintendant die Städtischen Theater Chemnitz. Das Haus hat fünf Sparten, Oper und Schauspiel, Figurentheater, Ballett und die Philharmonie. Das Opernhaus aus dem Jahr 1908, das nach erheblichen Kriegsschäden wieder aufgebaut wurde, ist eines der meistfotografierten Gebäude von Chemnitz. Seit seinem Entstehen wird dort besonderer Wert auf Richard-Wagner-Aufführungen gelegt.

Der rechtsextreme Schulterschluss, die Hetzjagd auf Geflüchtete und politisch Andersdenkende Ende August / Anfang September 2018, hat auch den Kulturmanager Dittrich auf den Plan gerufen. Er war es, der unter dem Motto „Gemeinsam stärker“ ein großes Konzert auf dem Theaterplatz organisierte. Zu dem Klassik-Open-Air kamen rund 6000 Menschen, viel mehr als der Platz normalerweise fasst. Mehrere hundert Künstlerinnen und Künstler und mehr als 40 Theater aus ganz Deutschland hatten damit ein Zeichen gegen Rassismus und Rechtsextremismus gesetzt.

Gemeinsam spielten sie Beethovens Neunte Sinfonie. Dittrich strahlt noch heute, wenn er an die Rückmeldungen von damals denkt. Viele aufrechte Menschen hätten sich bestärkt gefühlt und gesagt: „Weil Ihr was macht, traue ich mich auch etwas zu sagen.“

Um gegen das Image als „braune Stadt“ anzugehen, hat er auch die Idee für die Europäische Kulturhauptstadt genutzt. „Wir wollen das aufnehmen, wir wollen etwas dagegen tun“, sagt der zuversichtliche Sachse. Gleich auf den ersten Seiten des Bewerbungsbuches (Bid Book II) geht Chemnitz offensiv auf diesen Teil der eigenen Geschichte ein, hat Berichte der „New York Times“ und des „Guardian“ über die rechten Ausschreitungen eingefügt. „Chemnitz ist ein Ort an dem die demokratischen Grundwerte der letzten 30 Jahre sichtbar unter Druck geraten sind“, heißt es in der Bewerbung. „Viele Menschen haben durch die Brutalität und die Geschwindigkeit des wirtschaftlichen Wandels und der gesellschaftlichen Umwälzungen Schaden genommen. Ihre Verletzungen wurden weder behandelt, noch überhaupt bemerkt.“

Nach der Kulturhauptstadt ist der Stadt und ihrem Intendanten Dittrich, der zugleich als Präsident der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen amtiert, jetzt ein weiterer Coup geglückt. Das Festival „Theater der Welt“, das in diesem Sommer in Frankfurt und Offenbach zu Gast war, kommt 2026 nach Chemnitz. Im Juli gab Kultur-Staatsministerin Claudia Roth (Grüne) symbolisch ein Ruder weiter in der Mainmetropole für die Stadt am Fluss Chemnitz.

Das Datum hat, wenn alles gut geht, gleich zwei Vorteile für den Theatermann Dittrich. Zum einen kann damit der Schwung aus dem Jahr der Kulturhauptstadt aufgenommen werden. Zum anderen steht dann nach der heutigen Planung wieder der traditionelle Theaterbau zur Verfügung, der ertüchtigt werden muss.

Bis Anfang 2026 weichen das Schauspiel und das Figurentheater aus in den „Spinnbau“, einen früheren Industriekomplex, dessen ehemaliger Speise- und Kultursaal seit 2022 vom Theater Chemnitz als Interimsspielstätte genutzt wird. Für das „Theater der Welt“, für dessen Produktionen eine Vielzahl von Bühnen in der Stadt benötigt werden, stehen dann 2026 beide Häuser zur Verfügung, so Dittrichs Hoffnung.

