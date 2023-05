Carola Lentz über Benin-Bronzen: „Ketzerisch würde ich von ,Dekolonisierungstheater‘ sprechen“

Von: Harry Nutt

„Wir Deutsche scheinen uns darin zu gefallen, die Franzosen sogar zu übertreffen“, sagt Carola Lentz. Hier eine Miniaturmaske aus Elfenbein bei der Übergabe in Abuja. © Imago

Carola Lentz, Präsidentin des Goethe-Instituts, zur Diskussion über die Benin-Bronzen – und die irrige Hoffnung, man könnte das Thema mit der Rückgabe erledigen

Frau Lentz, „Fiasko“, „über den Tisch gezogen“ – plötzlich ist die Rückgabe der Benin-Bronzen in aller Munde. Hat Sie die Nachricht überrascht, dass der nigerianische Staatspräsident die Stücke dem Oba von Benin überlassen will?

Nein. Aufgrund meiner Erfahrungen als Ethnologin bin ich davon ausgegangen, dass der politische Kontext, in dem eine solche Rückgabe erfolgt, sehr komplex ist. Strukturell ist Nigeria ein Zentralstaat mit verschiedenen Bundesstaaten. Da gibt es unterschiedliche Interessen und manchmal auch Verwerfungen. Das ist eine politische Normalität, in der ferner staatliche Institutionen auf traditionelle Herrschaftsformen treffen, und innerhalb dieses Geflechtes von kosmopolitisch sehr bewusst handelnden Akteuren kann die nun erfolgte Rückgabe allenfalls der Beginn eines langen Prozesses sein.

Bis vor kurzem schienen die Benin-Bronzen vor allem für die Ethnologie und die Kunstgeschichte von Belang zu sein. Welche Bedeutung haben sie in Nigeria?

Ich kann natürlich nicht für die Nigerianer sprechen. Auf einer Museumskonferenz in Dakar, die auch das Goethe-Institut mit ausgerichtet hat, sind kürzlich über 60 Vertreter afrikanischer und europäischer Museen zusammengekommen, um über die Frage zu beraten, was Museen in Afrika heute leisten können und sollen. Auf dieser Konferenz wurde ganz deutlich benannt, dass Restitutionen nur ein kleiner Baustein eines großen Panoramas künftiger Museums- und Bildungsarbeit sind. In Dakar ist deutlich geworden, dass die Rückgaben für uns Europäer eine viel größere symbolische Bedeutung haben als für die Kolleginnen und Kollegen in den afrikanischen Ländern. Das heißt nicht, dass sie für die jeweiligen Gesellschaften ohne Bedeutung wären. Deswegen würde ich angesichts der Nachricht von der Eigentumsübertragung nicht von einem Fiasko sprechen. Und schon gar nicht sollte man daraus den Schluss ziehen, auf Rückgaben unrechtmäßig erworbener Güter künftig zu verzichten.

Können Sie erklären, woher die enorme symbolische Aufladung rührt?

Es liegt vermutlich daran, dass die konkreten Restitutionen eine sinnlich fassbare Ebene in den übergeordneten Komplex der Dekolonisierung einziehen. Ketzerisch würde ich in Anlehnung von Michael Bodemanns Begriff des „Gedächtnistheaters“ und Max Czolleks „Versöhnungstheater“ von Dekolonisierungstheater sprechen. Wir müssen fragen, warum die Objekte plötzlich zu einer solchen Projektionsfläche geworden sind. Das betrifft vieles, was mit der Neudefinition der Beziehungen zu den ehemaligen Kolonien und zum globalen Süden insgesamt zu tun hat. Die Frage nach den Objekten verdrängt beispielsweise die nach einer zu verändernden Visumspolitik oder den Fragen der Handelsbeziehungen insgesamt. Bei uns scheinen viele mit den Rückgaben die Hoffnung zu verbinden, dass sich das Thema Dekolonisierung danach erledigt habe. Ein weiterer Aspekt der emotionalen Aufladung ist die Konkurrenz mit anderen europäischen Ländern. Nachdem Frankreichs Präsident Macron eine große Restitutionsoffensive angekündigt hat, scheinen wir Deutsche uns darin zu gefallen, nun ebenfalls zu liefern und die Franzosen sogar zu übertreffen. Über die Zögerlichkeit der britischen Museen müssen wir gar nicht erst sprechen. Vieles jedenfalls lässt sich aus der innerdeutschen und innereuropäischen Dynamik viel besser erklären als aus den deutsch-afrikanischen Beziehungen.

Sie haben als Ethnologin in mehreren afrikanischen Ländern geforscht und gearbeitet. Wie wichtig ist die Rückgabe von Artefakten für afrikanische Gesellschaften?

Das ist sehr unterschiedlich. Man konnte zuletzt bei der Vinyago-Ausstellung im Humboldt-Forum anhand von Masken aus Tansania erleben, dass es sich um kulturelle Objekte handelt, um die herum junge Künstlerinnen und Tänzer aus Tansania eine großartige Performance organisiert haben, die den Bezug zu ihrer traditionellen Kultur ganz eindeutig artikuliert hat. In Ghana und Nigeria sind solche Fragen ebenfalls bedeutsam. Viel wichtiger ist es jedoch, in einen umfassenden Austausch darüber einzutreten, was man mit Museumsarbeit erreichen kann und will. Ich bin sehr neugierig, wie die Konzepte der Afrikanerinnen und Afrikaner aussehen und wie sie diese weiterentwickeln. Die Bindung an das kulturelle Erbe ist wichtig, aber das ist nicht das Einzige.

Zur Person Carola Lentz, 1954 in Braunschweig geboren, ist seit 2020 Präsidentin des Goethe-Instituts. Von 2002 bis 2019 war sie Professorin für Ethnologie am Institut für Ethnologie und Afrikastudien an der Johannes-Gutenberg- Universität in Mainz. Ihre Forschungsschwerpunkte waren Ethnizität, Nationalität und Erinnerungspolitik sowie Aspekte des Boden- und Eigentumsrechts. Am Beispiel von Ghana hat sie über die Konstruktion von Ethnizität geforscht und darüber hinaus immer wieder Feldforschung in afrikanischen Ländern betrieben. Die Ankündigung des scheidenden nigerianischen Staatspräsidenten Muhammadu Buhari, die Benin- Bronzen aus deutschen Museen an den Oba des ehemaligen Königreichs Benin, Ewuare II., zu übertragen, hat erneut zu Streit über die Kunst aus kolonialen Kontexten geführt.

Die Auseinandersetzungen mit der kolonialen Vergangenheit sind deutlich vernehmbar in eine neue Phase eingetreten. Welche gesellschaftspolitischen Perspektiven sehen Sie darin jenseits der Diskussion über Rückgaben von Museumsstücken?

Ich denke, dass wir umfassend darüber nachdenken müssen, welche Spuren von Kolonialismus wir in unserer eigenen Gesellschaft finden. Initiativen wie Decolonize Berlin und Hamburg Postkolonial finde ich deshalb sehr wichtig. Man sollte sich daran erinnern, dass auf sehr ähnliche Weise die Spuren von nationalsozialistischer Herrschaft und Gewalt in den jeweiligen Stadtbildern erst in den 80er Jahren herausgearbeitet worden sind. Die institutionelle Aufarbeitung der NS-Zeit hält ja bis heute an. Auf ähnliche Weise müssen wir die koloniale Vergangenheit in den deutschen Alltag hereinholen. Das kann man durch Stadtrundgänge, Denkmäler, Filme, künstlerische Produktionen usw. vergegenwärtigen. Darüber hinaus sollten wir über Verbindungen jenseits der kulturellen Austauschbeziehungen nachdenken, etwa über Fachkräfteeinwanderung und Migrationspolitik.

Dekolonisierung ist in der aktuellen Debatte ein starkes Schlagwort, das vor allem von vielen jungen Leuten eingefordert wird. Eignet es sich auch als politische Kategorie?

Die Debatte um die Benin-Bronzen und das angebliche Fiasko der Rückgabe zeigt wie durch ein Brennglas, dass viele in Europa immer noch eine sehr eurozentrische und paternalistische Vorstellung davon haben, wie die Aspekte der kolonialistischen Vergangenheit behandelt werden können und sollen. Was sollte denn eigentlich die Konsequenz aus der Tatsache sein, dass es in Nigeria Konflikte über den Verbleib der Bronzen gibt? Es kann ja nicht sein, dass wir den Nigerianern sagen, wie sie ihre Erinnerungspolitik ausrichten sollen! Wenn gleichzeitig African Americans uns darauf aufmerksam machen, dass die Artefakte in Königtümern gefertigt worden sind, deren Reichtum nicht zuletzt auf Sklavenhandel beruhte, kann die deutsche Kulturpolitik daraus doch nicht den Schluss ziehen, den Nigerianern nahezulegen, sich erst einmal der Geschichte ihres Sklavenhandels zu vergewissern. Belehrungen von unserer Seite sind unangebracht. In der Diskussion über Dekolonisierung sollten wir uns bewusst machen, dass wir es mit selbstbewussten und strategisch handelnden Partnern zu tun haben, die ihre eigenen Interessen verfolgen.

Im Zusammenhang mit der Rückgabe geraubter Kulturgüter wird insgesamt über den Stellenwert von Kulturbesitz debattiert. Halten Sie das Konzept des „shared heritage“, also die Idee des geteilten Kulturerbes jenseits von Fragen des Besitzes für einen gangbaren Weg?

Der Begriff scheint im Moment mehr zu verdecken, als offenzulegen. Zunächst einmal kommt es darauf an, Besitz und Eigentum zu unterscheiden. Es hat gerade eine Eigentumsübertragung stattgefunden, während nur wenige Objekte in den physischen Besitz Nigerias gelangt sind und viele andere bei uns verbleiben. Wie bei den Begriffen „shared history“ oder „shared memory“ kommt es immer darauf an, wer spricht. Wem steht es denn an zu beurteilen, wann wir von einem gemeinsamen Erbe sprechen können? Wir sind augenblicklich in einer Phase, in der zunächst einmal die unterschiedlichen Perspektiven anerkannt werden müssen. Interessant wird es, wenn afrikanische Museumsleute ihr Interesse uns gegenüber artikulieren, wie wir bestimmte Dinge bei uns ausstellen. Daraus könnte dann so etwas wie „shared heritage“ entstehen.