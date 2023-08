Bundeszentrale für politische Bildung: Beinfreiheit für die Wissenschaft

Von: Baha Kirlidokme

Die Bundeszentrale für politische Bildung gehört zum Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums und kümmert sich der Gründung 1952 um politische Aufklärung. © Arnulf Hettrich/Imago

Die Kritik an der Bundeszentrale für politische Bildung ist richtig, denn das Bundesinnenministerium regiert zu oft rein. Die Kürzungen kommen dennoch zur falschen Zeit.

Eine Nachricht, die für viele zur falschen Zeit kommt: Während die AfD in Umfragen immer erfolgreicher wird, kürzt die Koalition der Bundeszentrale für Politische Bildung (bpb) die Mittel. 2024 soll sie 20 Millionen Euro weniger erhalten, also 76 Millionen. Viele kritisieren die Entscheidung, die Linken-Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg bezeichnet sie auf Twitter sogar als gefährlich.

Die bpb soll der liberalen Demokratie dienen. Sie bietet dafür zahlreiches Informationsmaterial zum günstigen Preis. Das geht von Literatur zu verschiedener politischer Theorie, über Artikel zu historischen Themen fernab des Mainstreams bis hin zu reproduktiver Aufklärung. Gleichzeitig hat sie auch einen antifaschistischen und aufklärerischen Anspruch. Aber: Die bpb ist als Behörde dem Bundesinnenministerium unterstellt. Sie muss im Ministeriumssinne agieren und ist daher nicht unabhängig.

Das zeigte sich etwa im Januar 2021, als das Innenministerium, damals noch unter Horst Seehofer, klammheimlich Änderungen an einem Artikel der bpb vornehmen ließ. Nachdem Rechte einen Beitrag über Linksextremismus kritisiert hatten, wurde die politikwissenschaftlich anerkannte Definition des Kommunismus durch eine CSU-konforme Definition des ehemaligen Referatsleiters für Rechtsextremismus beim Verfassungsschutz, Armin Pfahl-Traughber, ersetzt. Politisches Interesse war hier wichtiger als Wissenschaft.

Generell wird der bpb aus dem linken politischen Spektrum vorgeworfen, sie würde sich unverhältnismäßig stark gegen vermeintlichen Linksextremismus engagieren, wodurch sie antifaschistische Kämpfe schwäche. Gewiss, Kritiker:innen argumentieren hierbei auch aus einer marxistischen Perspektive auf den Liberalismus.

Auf den Leim gegangen

Die bpb sei durch ihre Bindung an die Regierung und damit als Stütze der liberalen Demokratie kein wirklicher Antagonist zum Rechtsextremismus, so sehr sie es auch versuche, heißt es aus der Richtung. Diese Meinung wird jedoch auch in Teilen der nicht-linken Rechtsextremismusforschung vertreten. Der konservative US-amerikanische Soziologe Seymour Martin Lipset etwa erklärte, dass der Liberalismus neben einer moderaten Ausprägung auch extremistische Tendenzen habe. Die extremistische Spiegelung dieser Strömung war für ihn aufgrund von Gemeinsamkeiten ganz konkret der Faschismus. So würden die Schwächen liberaler Demokratien letztendlich dem Faschismus in die Hände spielen, so die Position.

Der Umgang mit Begriffen wie dem Extremismus scheint diese Kritik zu stützen. Der Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge bezeichnete in einem Beitrag der bpb den Extremismus-Ansatz richtigerweise als unwissenschaftlichen politischen Kampfbegriff. Nach diesem Ansatz, auch Hufeisen-Schema genannt, würde sich das politische Spektrum als Hufeisen formen, sodass sich Linke und Rechte, je extremer sie seien, in ihren Positionen fast berühren würden. Diesem Ansatz folgt heute kaum noch jemand. Die bpb tut es in vielen anderen Beiträgen aber dann doch.

Kritiker:innen fordern daher mehr wissenschaftliche Beinfreiheit. Am sinnvollsten wäre also eine unabhängige Bundeszentrale für politische Bildung, statt eine ans Innenministerium gebundene. Ob die Mittelkürzungen da dienlich sind, ist fraglich.