Claudia Roth: „Wenn systematische Anfragen der AfD zu Selbstzensur führen, ist das brandgefährlich“

Von: Lisa Berins

„Natürlich darf Kunst politisch sein“, sagt Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne). © Monika Müller

Kulturstaatsministerin Claudia Roth über rechte Angriffe auf die Kultur, strategische Einschüchterungsversuche und die Aufgabe von Kunst, sich für Demokratie starkzumachen.

Frau Roth, Sie waren gerade beim Theater der Welt in Frankfurt, in Tiago Rodrigues’ Inszenierung „Catarina und Von der Schönheit, Faschisten zu töten“, das bei der ersten Aufführung am Schauspiel Tumulte im Publikum ausgelöst hat. Das Stück endet in einer 20-minütigen rechtsradikalen Hassrede eines Politikers. Sie kennen so etwas aus dem Bundestag. Wie ging es Ihnen in dem Stück?

Ich habe mich in einem Theater zuhause gefühlt, das massiv provoziert, das berührt, das aber auch mobilisiert. Das Stück fordert dazu auf, sich Gedanken zu machen darüber, was in der Welt los ist, in einer Welt, in der die Demokratie angegriffen wird. Welche Mittel sind legitim, um die Demokratie zu verteidigen, sind alle Mittel legitim, um Faschismus zu bekämpfen? Wie kontere ich antidemokratische Diskurse, in denen erst die Grenzen des Sagbaren verschoben werden, dann die des Machbaren? Das ist Realität, das erlebe ich nicht nur im politischen Alltag, aber da verstärkt. Dass solche brennenden Diskussionen in den heiligen Hallen eines Theaters stattfinden, hat mich an alte Zeiten erinnert, an das Theater am Turm in Frankfurt, an die „Publikumsbeschimpfung“, die ebenfalls eine gewollte Provokation war und in der das Publikum eine Rolle bekommen hat. Diese Inszenierung beim Theater der Welt war sehr politisch. Sie hat mich als Zuschauerin und Akteurin ernst genommen. Sie hat mir etwas aufgegeben. Es gab lange Gespräche danach, wir haben stundenlang diskutiert, und ich finde: Genau das ist die Rolle von Kunst und Kultur.

Sie meinen, Kunst und Kultur sollen sich in einem politisch aufgeheizten Klima verstärkt für Demokratie einsetzen?

Ich glaube, dass das Theater gut daran tut, Räume zu öffnen. Theater ist nichts, dem ich teilnahmslos zuschaue, sondern das starke Emotionen wecken kann, das aufrütteln und mobilisieren kann, zum Beispiel, indem es fragt, was es bedeutet, in einer lebendigen, wehrhaften Demokratie zu leben. Als ich letztes Jahr in Odessa war, ist mir etwas richtig klar geworden: Der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist auch ein systematischer Krieg gegen die Kultur. Es werden Archive, Museen, Kunstwerke mit voller Absicht zerstört. Warum ist das so? Putin fürchtet sich ganz offensichtlich vor der Kraft der Kultur. Dasselbe im Iran – unter den Eingesperrten und Ermordeten, den angeblichen Staatsfeindinnen und -feinden, sind viele Künstlerinnen und Künstler. In der Türkei sitzen die Filmemacherin Çigdem Mater und der Kunstmäzen Osman Kavala in Haft. Kunst und Kultur sind für Autokraten gefährlich.

Immer wieder gibt es rechtsmotivierte Anschläge auf Kulturinstitutionen, Drohungen gegen Kulturschaffende, Einschüchterungsversuche, und besonders in einigen ländlichen Regionen überlegen sich die Einrichtungen oft lieber, ob sie wirklich ein Programm über Rechtsradikalismus oder mit Geflüchteten machen wollen, weil sie sich vor Übergriffen und Attacken fürchten. Die AfD distanziert sich von solchen Anschlägen. Wie glaubwürdig finden Sie das?

Natürlich ist die AfD ein geistiger Brandstifter, und wir wissen, dass die Neue Rechte systematisch arbeitet: Es wird versucht, die Gesellschaft zu spalten, und auf der anderen Seite wird dazu mobilisiert, den nächsten Schritt zu gehen: Das ist der Angriff auf Menschen! Es darf nicht sein, dass systematische Anfragen der AfD zu Selbstzensur an Theatern oder in Redaktionen führen. Das ist brandgefährlich. Es darf auch nicht sein, dass sich Kultur aus den ländlichen Räumen zurückzieht. Zusammen mit Cem Özdemir, der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Innenministerium haben wir ein Programm zur Stärkung von Kultur, Beteiligung und Demokratie in ländlichen, strukturschwachen Regionen auf den Weg gebracht. Daneben müssen wir sicherstellen, dass Künstlerinnen und Künstler, besonders queere, besonders People of Colour, ohne Angst arbeiten und kreativ sein können. Das gleiche gilt auch für Journalistinnen und Journalisten. Das geht aber nicht mit politischen Maßnahmen alleine: Wir alle, jede einzelne und jeder einzelne von uns, wir müssen die aufrechte Haltung bewahren und uns solidarisieren. Die Mehrheit muss an der Seite der Künstlerinnen und Künstler stehen.

Die AfD hat die Kultur zu ihrem Kampffeld erklärt, Björn Höcke nennt es einen „Kulturkampf“. Ziel ist eine Delegitimierung von Kunsteinrichtungen, die als „Propagandamaschinerie“ eines „linksliberalen Establishments“ wahrgenommen werden und denen die öffentliche Förderung entzogen werden soll. Sie erleben das in Berlin hautnah: Dort feuert die AfD auf „Gesinnungstheater“ und fordert, die Zuwendungen zu kürzen. Oder sie will in ihren Anfragen wissen, wie viele Menschen ohne deutschen Pass an einem Theater arbeiten.

Das ist einfach unfassbar. Ähnliche AfD-Anfragen gibt es zum Beispiel auch in Stuttgart, wo gefragt wurde, wie viele Homosexuelle am Theater arbeiten. Das ist der Versuch, permanent zu verunsichern, zu bedrohen, einzuschüchtern und auf Rückzug zu setzen, die Kultur zum Schweigen zu bringen. Aber wenn Kulturinstitutionen das machen, geben sie auf. Die AfD hätte genau das erreicht, was sie will.

Mit Blick auf Sonneberg, auf die aktuell hohen Umfragewerte für die AfD vor allem im Osten der Republik und die im kommenden Jahr anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen: Was befürchten Sie konkret, wenn die AfD mehr Macht bekommt und ihre politische Einflussnahme ausweiten kann?

Wir müssen nur dann etwas befürchten, wenn wir unsere demokratischen Kräfte nicht stärken. Die AfD darf nicht in Funktionen gelangen, in denen sie ihre Idee von einer völkischen Kulturpolitik, ihrer Wahnvorstellung eines homogenen Deutschlands, das homophob, das ganz eindeutig nicht bunt, vielfältig und feministisch ist, durchsetzen kann. Natürlich will die AfD die Kulturpolitik beeinflussen, ganz konkret hat sie es vor allem auf die Diversität in der Kunst- und Kulturbranche abgesehen. Das ist noch dazu ein Bereich, in dem es ohnehin starken Nachholbedarf gibt: Wir sind noch lange nicht so weit, dass die Kulturszene die Diversität unserer Gesellschaft widerspiegelt. Ein weiteres Feld, in dem die AfD versucht ihre Ideologien durchzusetzen, ist die Erinnerungskultur und die damit verbundenen Fragen: Was gehört dazu und wie wird sich erinnert? Wie gehört die Erinnerung an unser koloniales Unrecht dazu?

Vor kurzem wurde Kritik laut an der Rückgabe der Benin-Bronzen nach Nigeria. Es werde befürchtet, die Schätze könnten dort in „Privatbesitz“ verschwinden.

Das war die Kritik der AfD, die leider von der CDU/CSU unterstützt wurde. Aber seit wann entscheidet der Hehler oder der Dieb, was mit dem Gut passiert? Das kann ja wohl nicht wahr sein! Wir werden uns dafür engagieren, dass es weiterhin öffentliche Zugänge zu den Kulturschätzen gibt. In welcher Form es sie geben wird, das entscheiden die Eigentümer. Eine weitere, drängende Frage in Zusammenhang mit der Erinnerungskultur haben wir gerade in Angriff genommen: Was heißt Erinnerungskultur in einer Einwanderungsgesellschaft? Es ist klar, dass dieser Aspekt von der AfD nicht akzeptiert wird, denn das würde ja voraussetzen, dass man die Realität einer Einwanderungsgesellschaft anerkennt.

Rhetorisch setzt die AfD auf radikale Sprache, auf Verdrehungen und Behauptungen. Es wird die „Entsiffung“ des Kunstbetriebs gefordert und argumentiert, dass Kulturinstitutionen mit ihrer „linksliberalen Agenda“ gegen das „Gebot der parteipolitischen Neutralität“ verstoßen würden. Was entgegnen Sie?

Sie sagen nicht linksliberal, sondern linksgrün-versifft. Und natürlich darf Kunst politisch sein, aber sie ist aus gutem Grund eben nicht parteipolitisch. Die Kunstfreiheit ist ein hohes Gut. Wenn die AfD davon fantasiert, Theater-Intendanzen nach politischer Gesinnung zu besetzen, dann ist das ein Eingriff der Politik in genau diese Kunstfreiheit. Sprachlich fehlt es uns leider oft an der Sensibilität dafür, Begriffe, die die AfD einwirft, richtig einzuordnen, ihren Kontext, auch den historischen, präsent zu haben. Wenn zum Beispiel mir vorgeworfen wird, mit dem Kulturpass würde ich „Unkraut fördern“, wenn 18-Jährige sich mit dem Gutschein einen Comic oder Manga kaufen, dann wird hier ein Begriff genutzt, der in diesem Zusammenhang sehr besetzt ist.

„Die berühmte Brandmauer gegen rechts bröckelt von unten, also kommunal“, sagte der Gewaltforscher Wilhelm Heitmeyer im Interview mit der FR. Jüngstes Beispiel dafür ist der auf einen AfD-Antrag zurückgehende Beschluss des Zwickauer Stadtrats, das Gendern in der Verwaltung und in Eigenbetrieben zu verbieten. Das Theater Plauen-Zwickau wehrt sich dagegen. Was können Sie als Kulturstaatsministerin tun, um lokalen Kultureinrichtungen zu helfen, damit Kulturschaffende frei - und wie Sie sagten ohne Angst - arbeiten können?

Wenn es auf kommunaler Ebene plötzlich Mehrheiten für so etwas gibt, ist das erschreckend. Der beste Schutz vor solchen Versuchen ist es, Kräfte zu stärken, die für die Kunst- und Meinungsfreiheit geradestehen. Deshalb muss endlich das Demokratiefördergesetz auf den Weg gebracht werden, das diejenigen unterstützt, die vor Ort für die Demokratie eintreten; Initiativen wie Opferberatungen, Einrichtungen der Jugendkultur oder auch andere lokale Kulturinstitutionen. Das fordere ich im Kabinett ein und unterstütze meine Kolleginnen Lisa Paus und Nancy Faeser. Auch der Kulturpass hilft dabei, lokale Kulturszenen zu stärken: Junge Menschen werden zur aktiven kulturellen Teilhabe motiviert, und die Einrichtungen vor Ort profitieren. Denn zum Einlösen der Gutscheine muss man in die Buchhandlung, in das örtliche Kino, in den Plattenladen gehen. Wenn wir im letzten Drittel des Jahres das Programm auswerten, können wir außerdem sehen, wo in der Kulturinfrastruktur weiße Flecken sind. Wenn der Kulturpass gut angenommen wird, und danach sieht es aus, kann ich mir vorstellen, ihn auf jüngere Zielgruppen auszuweiten. Es ist ein ganz neues System der Kulturfinanzierung.

Wie können Sie sichergehen, dass das Geld nicht in rechte Projekte fließt?

Wir haben uns beim Kulturpass entschieden, dass wir den Jugendlichen inhaltlich nicht vorgeben, für was sie das Geld ausgeben. Alles, was sich im gesetzlichen Rahmen bewegt, ist erlaubt.

In Deutschland liegt die Kulturhoheit bei den Ländern. Fehlt Ihnen an entscheidenden Stellen die Handhabe?

Mir fehlen keine Kompetenzen, die Zusammenarbeit mit den Ländern ist wirklich gut. Aber es bräuchte auch eine klare Verpflichtung, dass Kultur kein Luxusgut ist, kein Add-on, sondern ein Lebenselixier. Es kann auch nicht sein, dass Kommunen, die klamm sind, als erstes bei der Kultur einsparen, nur weil es keine verpflichtende Aufgabe ist. Genau jetzt muss das in der Breite aufgestellt werden. Deshalb wäre es wichtig, dass wir das Staatsziel Kultur verankern. Dafür brauche ich die Länder und die Zweidrittel-Mehrheit. Der Staat würde dann eine Verantwortung dafür übernehmen, dass Kultur in einer Demokratie von entscheidender Bedeutung ist. Das soll entgegen der Kritik im Bundesrat keineswegs eine Übergriffigkeit sein, sondern ein Schritt in Richtung engere Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen und auch auf europäischer Ebene.

Bei der documenta fifteen wirkte es durchaus eher so, als stünden Sie relativ machtlos dar.

Die documenta fifteen war eine bittere Erfahrung, weil ich keinen Hebel in der Hand hatte. Ich hatte frühzeitig Vorschläge gemacht, wie man ins Gespräch kommt und mit den Antisemitismusvorwürfen umgeht, aber das wurde in Kassel ausgebremst. Die Lehre daraus ist, dass wir stärker darauf achten, als Bund auch mitreden zu können, wenn wir mit finanziellen Mitteln beteiligt sind, und dass Strukturen aufgebaut werden müssen, in denen klar ist, wer die Verantwortung trägt.

Claudia Roth in der Redaktion der FR. Foto: Monika Müller © Monika Müller

Der Vorwurf, dass Sie Antisemitismus in der Kultur nicht weitgehend genug bekämpfen, hat sich bis heute erhalten. Stimmen aus der jüdischen Gemeinschaft kritisieren Sie deswegen, zuletzt gab es lautstarke Proteste beim Jewrovision in Frankfurt. Das Problem ist vor allem die Verbreitung der in Teilen antisemitischen Boykottbewegung BDS in der Kulturszene. Wie wollen Sie sicherstellen, dass Sympathisierende nicht in Entscheidungspositionen von Festivals oder Institutionen landen – oder ist das eine nicht legitime Gesinnungsprüfung?

Gesinnungsprüfungen gehen natürlich nicht, aber wir fördern keine Veranstaltungen, auf denen für den BDS geworben wird oder in dem Ziele des BDS vertreten werden. Ich finde aber, wenn jemand vor zehn Jahren einen Satz gesagt hat, der in einem BDS-Zusammenhang war, darf das nicht dazu führen, dass diese Person nie mehr einen Job bekommt. Ich nehme es sehr, sehr ernst, dass der BDS äußerst aggressiv vorgeht gegen Künstlerinnen und Künstler und akzeptiere es nicht, dass Menschen wegen ihrer Herkunft oder Religion ausgeladen oder gar nicht erst eingeladen werden. Momentan erarbeiten wir mit Berliner Einrichtungen, unter anderem dem Haus der Kulturen der Welt, Codes of Conduct, in denen Kriterien festgeschrieben und Werte verankert werden. Wir brauchen ein verantwortliches Kuratieren. Bei all dem gilt – das sage ich noch einmal: Die Kunstfreiheit ist ein hohes Gut, das es zu schützen gilt.