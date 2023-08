Brände auf Hawaii: Wasser marsch!

Von: Michael Hesse

Naomi Klein. © imago images/Agencia EFE

Naomi Klein kritisiert Eliten auf Maui und beschuldigt sie des Wasserklaus.

Sorgen Naturkatastrophen für eine Konzentration der Macht in den Händen weniger? Das zumindest befürchtet die Publizistin und Umweltaktivistin Naomi Klein. Die Brände auf der Insel Maui hätten schneller gelöscht werden können, vermutet die Kanadierin. In einem Beitrag für den „Guardian“ macht sie die kleine Elite der Insel für den Missstand verantwortlich. „Überall auf Maui glänzen die Golfplätze smaragdgrün, die Hotels schaffen es, ihre Pools zu füllen, und die Unternehmen horten Wasser, um es an Luxusanwesen zu verkaufen. Doch als es an der Zeit war, die Brände zu bekämpfen, blieben einige Schläuche trocken. Und warum?“ Als Grund nennt die Autorin den „seit langem andauernden Kampf um die wertvollste natürliche Ressource West-Mauis: Wasser.“

Die Wasserrechte der hawaiianischen Ureinwohner würden „seit fast zwei Jahrhunderten von einer langen Reihe von Plantagen, Immobilienentwicklern und Luxusresorts unterdrückt werden“. Sie befürchtet nun, dass das, was sie Katastrophenkapitalismus nennt, zur nächsten Einschränkung führen wird. Unter dieser Form versteht sie „die altbewährte Taktik, Momente extremer kollektiver Traumata auszunutzen, um schnell unpopuläre Gesetze durchzusetzen, die einer kleinen Elite zugute kommen“.

Nach Ansicht der Publizistin, die mit „No Logo“ bekannt wurde und verschiedene Bestseller verfasste, zeige sich der Katastrophenkapitalismus in unterschiedlichen Formen. Gemeinsam sei ihnen jedoch, dass eine kleine Elite von den Zerstörungen profitiere und diese dafür nutze, ihre eigenen Interessen durchzusetzen.

„In New Orleans wurden nach dem Hurrikan Katrina im Jahr 2005 sofort öffentliche Schulen durch Charterschulen ersetzt und öffentliche Wohnprojekte abgerissen, um Platz für gentrifizierende Stadthäuser zu schaffen.“

Auch in Puerto Rico und Thailand sowie Sri Lanka seien Katastrophen genutzt worden, um die Schwächsten weiter zu schwächen. Und nun drohe dies auch Maui. „Wer das Wasser kontrolliert, kontrolliert die Zukunft von Maui“, sagt Klein.