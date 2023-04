Boris Palmer in Frankfurt: Auftritt eines Hoffnungslosen

Migrations-konferenz

Der Auftritt von Boris Palmer bei einer Konferenz zur Migration ist ein Tiefpunkt der Debattenkultur um rassistische, koloniale oder sexistische Begriffe

An der Frankfurter Goethe-Universität sollte eine wichtige Frage diskutiert werden: Wie steuert man Migration, wie gestaltet man Pluralität, welche Herausforderungen gibt es, auf welche Konzepte kann man zurückgreifen. Doch alles kam ganz anders, als es sich die Veranstalter gedacht hatten. Trotz der bereits im Vorfeld geäußerten Kritik an der Zusammensetzung der Konferenz – man unterstellte etwa dem Soziologen Ruud Koopmans fälschlicherweise eine anti-muslimische Haltung – hoffte man auf den Zwang des stärkeren Arguments in einem möglichst herrschaftsfreien Diskurs.

Was vom Tage übrig blieb? Eine aus dem Ruder gelaufene Konferenz, bei der der Moderator nicht weitermachen will, eine gigantische mediale Wirkung, die sich nicht dem Thema der Migration, sondern der Verwendung des N-Wortes widmet und ein wieder mal in den Fokus geratener Oberbürgermeister aus dem beschaulichen Tübingen.

Diese Schieflage ist einer Person geschuldet: Boris Palmer, der sich nicht allein durch seine bisherigen Auftritte das Prädikat des Provokateurs, sondern auch als jemand, dem von einigen Seiten rassistische Tendenzen nachgesagt werden.

Der Anlass der Eskalation ist nunmehr bekannt, die FR berichtete in der Zeitung und im Internet ausführlich darüber. Palmer trifft auf Demonstranten vor der Goethe-Universität, die ihn mit seinem Verhältnis zum Gebrauch des N-Wortes konfrontieren. Für den Provokateur eine Steilvorlage. Er lässt sich nicht lange bitten und benutzt das Wort, auch als ein Mann mit schwarzer Haut ihm das Mikrofon vor die Nase hält, quasi um zu prüfen, ob er, Palmer, sich auch das traut. Palmer benutzt das Wort erneut, die Menge johlt und schäumt. Sie skandiert: Nazis raus! Palmer macht mit, klatscht wie die anderen rhythmisch dazu, ruft: Nazis raus. Denn dafür sei er ja auch. Er würde sich nur nicht gerne diffamieren lassen, nur weil er ein Wort gebrauchte. Als Referenzgröße, durch ein Merkmal als Mensch definiert zu werden, zog er den Vergleich zum Judenstern heran, womit er sich den Vorwurf der Holocaust-Relativierung zuzog. Sein Anwalt Rezzo Schlauch entzog ihm daraufhin die Freundschaft und auch die Bereitschaft, Palmer in Zukunft juristisch zu verteidigen – wegen der historischen Parallele zum Judenstern als Symbol der Judenverfolgung in Nazi-Deutschland. „Da gibt es nichts mehr zu erklären, zu verteidigen oder zu entschuldigen“, so Schlauch.

Palmer hatte die Demonstranten darauf hingewiesen, dass eine Debatte über das N-Wort in literarischen Texten anders geführt werden müsse, als im Falle des Gebrauchs des Wortes durch einen Neonazis, der schwarze Menschen damit diffamiere. Dabei gebrauchte Palmer das Wort immer wieder selbst, verwies darauf, dass es sich hier um einen Sprechakt handele und er daher nicht als Nazi anzusehen sei. Was er dabei vergaß, war, dass Sprechen eben auch Handeln ist, und er einen Begriff verwendet, der sich gegen Menschen richtet und gerichtet hatte, um diese in ihrem Menschsein maximal zu diffamieren. „Worte sind Taten“, sagte schon der Sprachphilosoph Ludwig Wittgenstein. Besonders daran hätte Palmer sich bei seiner Anlehnung an Sprechakte erinnern sollen.

Offenbar hofft der Tübinger OB darauf, mit solchen Äußerungen auf Beifall im Publikum zu stoßen. Und tatsächlich hat sich in der Debatte um den Gebrauch der Vermeidung von N-Wörtern eine Art Verteidigungsbereitschaft von sogenannten Bewahrern literarischer Werke herausgebildet. Auf der einen Seite die Woken, die die Literatur auf dem Irrweg sehen, wenn darin rassistische, sexistische oder kolonialistische Narrative zu entdecken sind. Auf der anderen Seite die Bewahrer, nicht selten als alte weiße Männer diffamiert, die sich um die literarische Überlieferung sorgen. Sie wollen eben nicht, dass in Pippi Langstrumpf der N-König nun einen andere Bezeichnung erhält, mit der andere Menschen sich nicht angegriffen fühlen müssen.

Der Kölner Literaturwissenschaftler Adrian Daub erkennt „inzwischen eine eine internationale moralische Panik über junge Aktivist:innen und ihr Gebaren, in einem Moment, an dem sich ganz andere Kräfte anschicken, die Fragmentierung der westlichen liberalen Demokratien weiter voranzutreiben“.

Diese Panik scheint dafür verantwortlich zu sein, dass Palmer in bestimmten Kreisen – und damit sind nicht etwa Rechtsextreme gemeint – für seine Äußerungen auf Applaus hoffen darf. Eines der Grundprobleme besteht in der nicht genügend durchdrungenen Fragestellung, warum man das N-Wort einfach als aufgeklärter Bürger oder aufgeklärte Bürgerin meiden sollte. Hierfür ist der Wechsel der Perspektive unerlässlich, weg von der Frage der persönlichen Freiheit in Rede und Antwort, hin zu den Menschen, auf die dieser Begriff in diskriminierender Absicht zielt. Man muss nur der Preisträgerin des Deutschen Buchhandels Tsitsi Dangarembga zuhören wollen, um es förmlich greifen zu können, worum es geht: „Während ich die Erwachsenen um mich herum beobachtete, entwickelte ich intuitiv die Idee, dass Worte Macht waren. Ich wurde also in diese grausame Gesellschaft geboren, die mich im Wesentlichen als mangelhaftes Wesen konstruierte, als jemanden, der erst ein vollständiger Mensch werden müsse, aber da er einen schwarzen Körper habe, diesen Status nie erreichen werde. In dieser Situation wuchs ich auf.“ Es seien diese Bösartigkeiten, ihre Grundlagen und ihre Wirkung auf ihr Leben und das Leben anderer Menschen mit schwarzem Körper, warum sie ihren letzten Essay „Schwarz und Frau“ verfasst habe.

Sie erzählt darin, dass europäische Händler die versklavten dunkelhäutigen Afrikaner routinemäßig als „menschliches Vieh“, bezeichneten. Sie verweist auf den deutschen Denker Immanuel Kant, „der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts schrieb: „Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Race [sic!] der Weißen. Die gelben Indianer haben schon ein geringeres Talent. Die N. sind weit tiefer.“ Kant erklärte zu schwarzen Afrikanern: „sie können erzogen werden, aber nur zu Dienstboten“. Sein Rat, einen „N.“ zu disziplinieren, lautete, „einen gespaltenen Rohrstock zu benutzen, damit der Stock Wunden verursacht, die groß genug sind, um Vereiterung unter der dicken Haut des N. zu verhindern“. Dangarembga schreibt weiter: „Die Melaninkonzentration in der Haut Schwarzer war und ist ein bequemes Faktum. Sie rechtfertigte unsere andauernde Unterwerfung auch noch, als in den Hallen der Weltmacht USA in den späten 1940er-Jahren der Menschenrechtsdiskurs aufgenommen und dann in den Rest der Welt exportiert wurde wie Jahrhunderte zuvor die koloniale Gewalt.“

Die Geschenke des nordwestlichen Imperiums an Afrika gehörten zu den grausamsten, die die Welt je gesehen hat, erklärt sie.

Im Westen wird der Begriff der Würde des Menschen stets hochgehalten. Er steht im Grundgesetzt an aller erster Stelle der Grundrechte. Doch wie steht es mit der Würde all jener, die durch das N-Wort diffamiert werden? Ist da die Freiheit des Einzelnen plötzlich höher einzuschätzen? Ein Gespenst geht um in den Medien, das Gespenst der Cancel Culture, heißt es in den letzten Jahren immer häufiger, und die Reaktionen werden immer gereizter.

Einen guten Überblick über die Debatte gibt der im Hanser-Verlag erschienene Band „Canceln. Ein notwendiger Streit“. Die Beiträge der Autoren sind facettenreich und gut durchdacht. Man hört interessiert die Zeit-Feuilletonisten Ljoma Mangold zu, der sagt: Die identitätspolitische Orthodoxie hat sich zu Tode gesiegt. Man käme eben nicht mehr mit der „Mit der Alles Nazi außer icke“-Haltung durch. Wer recht und unrecht in den Fragen habe, lasse sich wohlmöglich erst in ein oder zwei Jahrzehnten klären, wenn die Emotionen nicht mehr so stark hineinspielten.

Literaturwissenschaftler verweisen darauf, dass vor allem solche Texte zu Problemfällen werden, von denen man erwartet, dass sie auch in kommenden Generationen zu Bildungserlebnissen werden. Es gehe um Autoren, auf die man Wert legt und nicht solche, die von Forschern hinter den Türen von Seminaren durchgeackert werden. Es heißt, das Zumutbare und Unzumutbare müsse in der Wissenschaft Platz haben, Forschung müsse ein Ort der Freiheit bleiben. Nicht schwierig scheint es zu sein, wenn Heinrich von Kleist von Menschen erzählt, die Rassenvorurteile haben, aber nirgends ihre Haltung billigt? Wie in der „Hochzeit von Santo Domingo“.

Aber wie sieht es bei Jim Knopf aus? Ist das Buch von Michael Ende bereits rassistisch? Über die Kontroverse hierzu kann man auf der Homepage des Thielemann-Verlages einiges nachlesen.

Ein Autor sei nun einmal im Sprachgebrauch ein Kinder seiner Zeit. Aber müssen dann alle Kinder künftiger Generationen eben auch mit der Sprache von dessen Zeit aufwachsen? Bei Ende findet sich auch die Verwendung des N-Wortes durch die Lummerländer, als sie das Paket öffnen und ein schwarzes Baby darin erkennen.

Oder es gibt die Passage, wo die kluge und fleißige Li, die für die ostasiatischen Menschen steht, auf Lukas trifft, der als eher faul dargestellt wird und damit das Klischee vom der faulen schwarzen Menschen steht. Merkmale, die Stücke verdächtig machen.

Es gibt viele weitere Beispiele in diesem Band: Sie reichen von Rowling bis zum kolonialen Denken Karl Mays.

Seit geraumer Zeit wird aufgeräumt und sauber gemacht, so sagt es der Philosoph Konrad Paul Liebmann. „Man möchte die Menschen vor schlimmen Gedanken und bösen Bildern bewahren.“ Doch wo die Grenzen verlaufen, ist eine Frage des Diskurses. Und der sollte idealerweise herrschaftsfrei verlaufen und dem besseren Argument den Vortritt lassen und nicht den durch Provokationen ausgelösten Emotionen.

Boris Palmer hat dieser Debatte gleich mehrfach Schaden zugefügt.