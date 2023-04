Bibliotheken: Zwischen Büchern eine Lösung

Urbanistik

Von Robert Kaltenbrunner schließen

Bibliotheken sind keineswegs ein Relikt der Vergangenheit. Gerade heute können sie der öffentlichste Ort der Welt sein. Dass es dort meistens außerdem Wlan gibt – wie praktisch.

In seinem so epochalen wie urbanistisch grundierten Roman „Mann ohne Eigenschaften“ hielt Robert Musil hellseherisch fest, dass man sich grundsätzlich in einem „dauerhaften Stoff von Häusern, Gesetzen, Verordnungen und geschichtlichen Überlieferungen“ bewegt. Die Bindungen und Verbindlichkeiten, die von einem gegebenen städtischen Kontext ausgehen, sind nach wie vor beträchtlich. Unterschätzt freilich wird die Rolle, die die Bibliotheken nicht nur als Teil unserer Kultur, sondern auch im Urbanismus spielen. Im Folgenden soll, in der Art einer kleinen Versuchsanordnung, nachgezeichnet werden, welche Parallelen und Analogien zwischen den Sphären Stadtentwicklung und Büchereien existieren. Als zentralen Bezugspunkt dient dafür der Begriff des „öffentlichen Raums“. Haben diese beiden Bereiche überhaupt etwas miteinander zu tun? Wenn ja: Was könnten die Verbindungslinien, Ähnlichkeiten, wechselseitigen Effekte sein? Eine Annäherung in fünf Thesen.

1. Die mediatisierte Öffentlichkeit wird die räumlich erfahrbare nicht ersetzen – und sie wird auch nicht als Ersatz empfunden.

Aus der Soziologie kennt man die Figur des „Dritten Ortes“. Gemeint sind damit öffentliche Plätze, die neben der eigenen Wohnung (erster Ort) und dem Arbeitsplatz (zweiter Ort) aufgesucht werden. Cafés, Vereine, Konzertsäle – aber eben auch Bibliotheken. Ray Oldenburg, auf den der Begriff zurückgeht, definierte ihn als ein Zuhause fern der eigenen Wohnung, an dem nicht verwandte Menschen zueinander in Beziehung treten. Unverbindliche Stätten der Begegnung also. Aber sehr wichtig, um dem schwindenden Gemeinsinn in den modernen Gesellschaften entgegenzuarbeiten. Das Leben hat sich eben nicht ins Virtuelle verlagert. Die von den Medien ausgerufene „Facebook-Revolution“ entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Basisbewegung in der wirklichen Welt, die sich des Internets als Instrument bedient. Sie braucht stets den realen Raum.

Und deshalb ersetzt das Internet auch keineswegs die Bibliotheken. Denn sie stellen ein räumlich verdichtetes Informationsangebot dar. Sie sind sinnlich erfahrbar, es gibt andere „Suchende“, es gibt ein Gemeinschaftserlebnis. Gefragt ist die Bibliothek als Ort, der sich selbstbewusst von anderen unterscheidet, der darauf vertraut, dass die unmittelbare Begegnung mit dem gedruckten Buch – nicht nur, aber besonders – für Kinder gerade dadurch wieder ein Erlebnis wird, weil sonst schon so viel hinter dem allgegenwärtigen Display passiert. Schon deshalb sind Bibliotheken bis auf weiteres unverzichtbare Orte gesellschaftlicher Kommunikation. Manche haben sogar durchgehend geöffnet.

2. Der öffentliche Raum wird zunehmend uneinheitlich und hybrid.

Es ist vermutlich eine weit verbreitete Vorstellung, dass eine Bibliothek aus Regalen, Magazinen und mit Staub bedeckten Büchern besteht. Dagegen hat sich längst eine kleine Revolution vollzogen. Monumentale, oftmals historische Lesesäle ziehen täglich große Besuchermassen an, aber daneben hat sich eine moderne, ausgiebig genutzte Wissenswelt etabliert. Bibliotheken zeigen sich als vielfältiger Lernort, an dem es nicht mehr um Karteikästen, sondern Wlan-Verbindungen geht. Sie bieten, im Sinne von Jeremy Rifkin, sowohl Zugang als auch Zugriff. Bibliothek ist aber auch ein (Lern-)Ort, den man freiwillig aufsucht und der nicht auf lehrgangsartiges Wissen und eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe festgelegt ist. Darin liegt ihre große Chance. Sie kann zur Verankerung der Menschen in ihrer Stadt, in ihrem Stadtteil beitragen. Sie bietet ein kommunikatives Milieu, wo man auch „allein unter Menschen“ sein kann.

Exemplarisch sei hier auf die Zentralbibliothek in Seattle hingewiesen, von der einmal behauptet wurde, sie trage den Namen „öffentliches Gebäude“ mit einer Berechtigung, die kaum einem anderen Bau zukomme. Der renommierte niederländische Architekt Rem Koolhaas hat mit der 2004 eröffneten Public Library in Seattle den Bautypus der Bibliothek gleichsam neu erfunden: „Dieser Raum ist performativ im Sinne seiner Bewegungsaffinität, reflexiv im Sinne des interaktiven Aspekts. Damit wird eine neue Theatralik des Innenraums gefasst, der sich in seinem Charakter verändert und Züge des öffentlichen Raums annimmt.“ Koolhaas hat einen Ort geschaffen, an dem sich wirklich alle Bevölkerungsgruppen – von der Kunstzeitschrift lesenden älteren Dame bis zum jungen Obdachlosen – begegnen, sich unweigerlich gegenseitig wahrnehmen, ohne sich zu stören.

3. Der öffentliche Raum hat keine zeitlose Bedeutung – aber eine grundlegende.

Zumindest ihrem Anspruch nach sind Bibliotheken für die Ewigkeit gebaut. Doch Ewigkeit ist nicht dasselbe wie Endlosigkeit. Daher sollten Bibliotheken keine bloße Akkumulation von Wissensbeständen sein, die endlos erweitert und ergänzt werden. Vielmehr begründen sie überhaupt erst das Wissen, das über den Tag hinaus überliefert werden kann. Das Wissen steckt nicht in den Büchern, um in die Regale gestopft zu werden, sondern entsteht durch die Ordnung, welche die Bibliothek ihm verleiht. Indem sich das Wissen an begehbaren Orten manifestiert, kann es von mehreren Menschen geteilt werden, und die einsame Tätigkeit des Lesens wird zur sozialen Beschäftigung.

Der Kulturphilosoph Walter Benjamin spricht in diesem Zusammenhang nicht nur den Zauber des physischen Buches an, sondern auch eine bestimmte Art von Erinnerung: Keine willentliche, sondern eine, die an Zufall, Erwerbungsgeschichten bestimmter Bücher, an das „dialektisch gespannte Dasein des Sammlers zwischen den Polen der Ordnung und der Unordnung“ gekoppelt ist. Die Bibliothek als „Gehäuse“, dessen „Baustein“ die Bücher sind.

Als unbestreitbar darf jedoch die Koppelung von Erinnertem an Physisches gelten, unzweifelhaft speichert der Raum etwas in seiner Dimensionalität und seinem geheimen Potenzial, der den Blick leitet, fixiert, den Gedächtnisspeicher stimuliert und aktiviert. Auf etwas Weiteres sei hingewiesen: Die Bibliotheken haben längst begonnen zu lernen, dass sie sich nicht länger stumm in der Selbstverständlichkeit ihres Daseins einrichten können, sondern sich auf der kulturpolitischen Bühne artikulieren müssen. Wenn man bedenkt, dass die 10 000 deutschen Bibliotheken jährlich 200 Millionen Besuche verzeichnen – die Kinos bringen es auf 146, die Fußballstadien nur auf 17 Millionen –, dann ist sogar vorstellbar, dass diverse gesellschaftliche Probleme irgendwo zwischen Büchern einer Lösung zugeführt werden.

4. Die Dialektik von öffentlichem und privatem Raum geht über in eine Dialektik wechselhaft besetzter Orte.

In einer Folge der Comic-Serie „Die Simpsons“ empfiehlt die quicke Marge ihrem begriffsstutzigen Ehemann Homer, beider vereinsamte Eltern doch „in den Lesesaal einer Bibliothek zu bringen, wo sie Zeitschriften für ältere Menschen lesen“ könnten. Diese Szene verrät dreierlei. Zum einen, dass Bibliotheken unverändert als Ort der Information gelten. Dann, dass sie zwischenmenschlichen Kontakt ermöglichen. Und drittens, dass die Institution Bibliothek mit „Altsein“ assoziiert werden kann. Letztere Assoziation ist freilich etwas irreführend: Während im öffentlichen Diskurs vom Untergang des Buches die Rede ist, als stünde er unmittelbar bevor, sind in den letzten zwei, drei Jahrzehnten mehr Bibliotheken gebaut worden als je zuvor. Und das nicht ohne Grund: Es bedarf offenbar der Aura der Bibliothek als einer gebauten Ordnung des Wissens.

Zugleich stellen sie, im besseren Fall, so etwas wie ein Community Center dar, einen Treffpunkt jenseits aller ökonomischen Zielrichtung als Gegenmodell zur Shopping Mall, der vielerorts die Aufgabe der Freizeitgestaltung übertragen worden ist. Tatsächlich geht es ja nicht nur um Information: Der Besuch einer Bibliothek ist mehr als ein zweckrationaler Vorgang. Er hat auch etwas mit gesellschaftlicher Teilhabe zu tun. Viele Beispiele zeigen, was um das Lesen herum inszeniert werden kann. Allerdings sind es vielleicht gar nicht die Events, die spektakulären Ereignisse, auf die es ankommt, sondern manchmal einfach die menschliche, anregende, spannende Begegnung, der angenehme Aufenthalt, die Möglichkeit zum Rückzug, die Qualität des Angebots.

5. Eine monokausale Verbindung zwischen Öffentlichkeit und Gestaltung gibt es nicht.

Prima vista sind nur wenige Bauwerke so anachronistisch wie Bibliotheken im 21. Jahrhundert. Bisweilen wird versucht, die Kluft zwischen der Welt 2.0 und den Druckwerken durch ausgeklügelte Funktionsabläufe zu überwinden. Die Bibliothek wird zum Automaten, auf dessen unsichtbaren Inhalt über einen Rechner zugegriffen wird. Dadurch verschwinden die Bibliotheken als Sehnsuchtsorte, wie sie etwa in den Romanen von Umberto Eco, Robert Musil oder Haruki Murakami zu finden sind: geheimnisvolle Räume, beladen mit Erinnerung und Geschichte; Irrgärten, die jene belohnen, die sich in ihnen verlieren.

Natürlich macht das Internet heute vieles bequemer, schneller, einfacher. Aber eben auch unsinnlicher, unkonzentrierter, unübersichtlicher. Die Bibliothek bietet dagegen einen abgegrenzten Wissensraum. Man kann ihn bespielen, öffnen, divers machen. Ihre eigentümliche Anziehung wird sie aber dann behaupten, wenn sie neben aller Öffnung, allem lauten Gespräch auch ihr Geheimnis bewahrt: Der zufällige Griff ins Bücherregal, der alles für immer verändern könnte.

Dass Bibliotheken auch heute noch echte Versprechungen sein können, hat der spanische Architekt Martin Lejarraga gezeigt, indem er eine wunderbare Bücherei mit Lesepark in Torre Pacheco gebaut hat. Ein anderes, aktuelles und vielzitiertes Beispiel stellt die Oodi-Bibliothek in Helsinki dar. Sie sei ein Gebäude, das das Bedürfnis nach Geborgenheit, Zusammensein und Weltläufigkeit verbindet. Es ist Architektur für Menschen und macht unübersehbar seine Nutzerinnen und Nutzer glücklich. Grundsätzlich gilt: Die Bibliothek, zumeist ein öffentlicher Bau, steht zwangsläufig für Werte, die eine Gesellschaft mit Wissen und Bildung, kulturellem Gedächtnis und dem Fluss von Information verbindet.

Zum Schluss der Versuch einer kleinen Verallgemeinerung: Wir Menschen sind in unserem Verhältnis zu den neuen Medientechnologien unvermeidlich so etwas wie deren „Servomechanismus“. Das heißt, um uns ihrer zu bedienen, müssen wir ihnen dienen. Jede Technologie prägt die Situation derer, die sie anwenden oder nutzen, in beträchtlichem Ausmaß. Ganz ähnlich verhält es sich auch mit dem Raum. Sir Winston Churchill hat das folgendermaßen ausgedrückt: „Wir entwerfen zwar unsere Häuser, aber später prägen sie uns.“ Mit anderen Worten: Es wäre naiv zu glauben, dass öffentlicher Raum und öffentliche Bibliotheken bald nicht mehr in enger Wechselwirkung mit uns stehen.