Benin-Objekte in Frankfurt – Was nicht zu beweisen ist

Von: Sylvia Staude

Teilen

Hahnenfigur (okporhu), Königreich Benin. © Wolfgang Günzel

Das Weltkulturen Museum in Frankfurt zeigt erstmals alle seine Benin-Objekte.

Das Weltkulturen Museum in Frankfurt ist in Sachen Benin-Objekte und also auch in der „sehr heftig geführten“ Rückgabe-Debatte nur ein kleiner Fisch: Das formuliert Eva Ch. Raabe, Direktorin des Museums, sogleich sehr klar in ihrer Vorstellung der Schau „Benin“ im Nebengebäude, der Villa 37 – und man darf vermuten, dass sie darüber nicht böse ist. Erstmals stellt das Haus alle 57 Benin-Objekte aus seiner Sammlung zusammenhängend aus. Dass diese 57 Stücke auch insgesamt „nicht bedeutend“ sind, liegt laut Raabe nicht zuletzt daran, dass man den Fokus in Frankfurt früh auf kleine indigene Gruppen – aus anderen Weltregionen – gerichtet habe, während aus dem Königreich Benin hauptsächlich höfische Kunst geraubt oder gehandelt wurde. Der größte Fisch ist übrigens die Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

Aber weil die Debatte tobt, weil auch schon Verträge unterschrieben wurden mit der nigerianischen Regierung (und erste Rückgaben erfolgten), zeigt man hier nun erst einmal komplett, was man hat. Und wird im Anschluss, in einer zweiten Ausstellung, die Auseinandersetzung zeitgenössischer nigerianischer Künstlerinnen und Künstler mit der höfischen Kunst aus der Vergangenheit des Landes dokumentieren.

Die Kustodinnen der Afrikasammlung, Julia Friedel und Audrey Peraldi, haben so gut es ging nach der Provenienz der Objekte geforscht, es gab dafür auch Mittel vom Bund. So gut es ging, das bedeutet in Frankfurt allerdings, dass nur zwei der Stücke, ein Zeremonialschwert und ein Altarstab, „verlässlich, beweisbar“ (Raabe) aus dem Raubgut der britischen „Strafexpedition“ von 1897 stammen. Bei einigen der anderen Objekte kann man diese Herkunft vermuten, weil sie dasselbe Eingangsdatum tragen. Die Angaben, wie viel damals geraubt wurde und unter anderem von dem Engländer William Ockelford Oldman gehandelt, schwanken allerdings erheblich: zwischen 1000 und 5000 Objekten.

Im Jahr 1944 wurde bei einem Bombenangriff das Dokumentenarchiv des Museums zerstört, damit auch alle damals vorhandenen Unterlagen. Oft sind so wenige oder gar keine Informationen zu rekonstruieren, so Peraldi, dass es in Herkunftsfragen bei „unbekannt“ bleiben muss.

Trotzdem wurden für diese Ausstellung Karteikarten hergestellt, für jedes Objekt eine. Die Besucherin, der Besucher, kann sich also mit der Karte in der Hand schlau machen über diese in der Mehrzahl zeremoniellen Objekte, die am Königshof verwendet wurden. Es sind zum Beispiel Armreifen und Glocken, letztere wurden, wie ein Relief zeigt, am Oberkörper getragen. Es sind Rasselstäbe, die der Kommunikation mit der Ahnenwelt dienten. Paddel- oder blattförmige Schwerter, die eben nicht als Waffen dienten, sondern in Tänzen verwendet wurden, die wiederum dem Oba, dem Oberhaupt des Königreichs, huldigen sollten. Ein prächtiger Hahn ist auch unter den ausgestellten Objekten, solche elaborierten Tierfiguren sollen auf dem Altar der Königinmutter gestanden haben.

In Warteposition

Das Weltkulturen Museum ist nicht nur wegen der geplanten zweiten Ausstellung im Begriff, ins Gespräch zu kommen mit Expertinnen und Experten aus Nigeria. Die Schau „Retrospektive“, die „so transparent wie möglich“ (Peraldi) gestaltet ist, ist also nur ein erster Schritt. Gleichzeitig betont Direktorin Raabe, dass sich das Frankfurter Haus – im Gegensatz zu Berlin, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, auch Stuttgart zum Beispiel – derzeit „in Warteposition“ befinde, dass das aber keineswegs eine lästige Warteschleife sei. Ohnehin entscheide man nicht, könne man der Politik nur Empfehlungen geben.

Mit Nigeria verhandeln müssen in der Tat andere. Dabei wird das Weltkulturen Museum tatsächlich keine große Rolle spielen.

Weltkulturen Museum, Frankfurt:

bis 24. September. Teil 2, „Perspektiven“, vom 11. Oktober bis 31. Dezember. www.weltkulturenmuseum.de