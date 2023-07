Ausstellung über jüdische Filmgeschichte in Frankfurt – „Der linke Zahn wurde mir in Auschwitz ausgeschlagen“

Von: Judith von Sternburg

Teilen

Schauspielerin Lilli Palmer in „Feuerwerk“, 1950 – dem Film mit dem „Oh, mein Papa“-Song. © BetaFilm

Glamour und Trauma, Unterhaltung und Avantgarde, Diffamierung und Verdrängung: Eine Ausstellung im Jüdischen Museum Frankfurt erzählt von Juden und Jüdinnen in der Filmbranche der Bundesrepublik

Im Jüdischen Museum Frankfurt werden jetzt Geschichten erzählt, die man kennen kann, aber vielleicht auch nicht kennt. Oder vergessen hat. Oder man war noch nicht geboren. Die Geschichten erinnern auch daran, wie lange her die alte Bundesrepublik ist.

Als der Produzent Artur Brauner (1918-2019), der den Holocaust versteckt in der Sowjetunion überlebt hat, 1955 beim Gloria-Filmball im Münchner Bayerischen Hof den „Jud Süß“-Regisseur Veit Harlan sieht, dreht er sich direkt wieder um und verbringt den gesamten Abend (also die Nacht) in der Hotelhalle. Es gibt ein Foto, auf dem man sieht, wie seine Frau Maria, die den Holocaust unter falschem Namen als Zwangsarbeiterin überlebt hat, im Saal Hof hält. Sie trägt einen Traum von einem Kleid. Sie lächelt für zwei. Die Show muss weitergehen. Die Zeitungen bringen Notizen. Ein Jahr später wiederholt sich die Szene. Brauner hat diesmal gefordert, dass Harlan nicht eingeladen wird. Als er ihn sieht, lässt sich Brauner in die nächste Bar fahren. Die Zeitungen bringen Notizen.

Als die Schauspielerin Lilli Palmer (1914-1986), die 1933 als Jüdin ihr Engagement in Darmstadt verloren hat und im selben Jahr emigriert, 1974 in „Was bin ich?“ erraten worden ist, plaudert sie wie üblich noch kurz mit dem Moderator Robert Lembke (1913-1989), der von den Nazis als „Halbjude“ klassifiziert worden ist und der Verfolgung zuletzt in einem Versteck in einem bayerischen Dorf entgeht. Lembke fragt sie, ob es eine „bedrohliche oder gute Ausgangslage“ sei, so früh aus der Karriere „gerissen“ zu werden. Palmer sagt, ihr Alter sei „ideal“ gewesen, woanders neu anzufangen. Wissen ohnehin alle, wovon die Rede ist? Gehört das in den Rahmen, in dem Emigrantenschicksale als „internationale Karrieren“ in die Lebensläufe einflossen? Wollte Palmer von sich nicht als Opfer sprechen?

Regisseur Imo Moszkowicz bei den Dreharbeiten zu „Torquato Tasso“, 1968. © Privatnachlass Imo Moszkowicz

Als der Entertainer Hans Rosenthal (1925-1987), der den Holocaust zunächst als Zwangsarbeiter, dann versteckt in Berlin überlebt hat, darum bittet, die für den 9. November 1978 geplante „Dalli Dalli“-Sendung zu verschieben – es ist der 40. Jahrestag der Novemberpogrome –, ist das ZDF dazu nicht bereit. Rosenthal trägt in der Sendung, die zugleich seine 75. ist, einen schwarzen Anzug, lässt eine Opernsängerin statt der üblichen Schlagernummer auftreten und erwähnt bei der Abmoderation das Datum des Tages. Der äußerst beliebte Moderator, der sich auch im Zentralrat der Juden engagiert, hat eine Mappe mit „Antisemitischen Schreiben“, die er vor seinem Tod weitgehend wegwirft.

Als der Regisseur Imo Moszkowicz (1925-2011), der den Holocaust im KZ Auschwitz und als Zwangsarbeiter der Buna-Werke überlebt hat, 1983 bei den Festspielen in Bad Hersfeld probt, zeigt sich, dass sich zur gleichen Zeit eine Ehemaligen-Gruppe der SS in der Stadthalle treffen wird. Moszkowicz’ Entrüstung wird von der Festpielleitung milde abgewiegelt. Faszinierend zu lesen, wie man Verständnis für Moszkowicz’ „Gefühle“ zeigt. „Eine sprachliche Formel“, stellt Lea Wohl von Haselberg fest, „die den Antisemitismus zu einer subjektiv jüdischen Angelegenheit erklärt“, die zudem mit den „Empfindlichkeiten von Jüdinnen und Juden“ zu tun habe.

Moszkowicz, der dem Bürgermeister gegenüber keineswegs unerwähnt lässt, dass seine Mutter und seine sechs Geschwister im KZ ermordet worden sind, der also Klartext redet, wie man nur Klartext reden kann, der aber nichts erreicht, weil der Bürgermeister darauf beharrt, dass die Rücknahme der Stadthallenvermietung ein „Rechtsbruch“ wäre, sagt das Engagement ab. Auch der Schauspieler Günther Mack kündigt daraufhin sein Engagement. Die Schauspielerin Eva Renzi wird geschasst, weil sie den Bundespräsidenten (Carl Karstens, der als Schirmherr der Festspiele passiv bleibt) einen Nazi nennt. Hans Rosenthal rät in „Dalli Dalli“ den Hersfeldern, die Veranstaltung in ihrem eigenen Interesse abzusagen (woraufhin das ZDF empörte Anrufe erhält, aber die Anrufe richten sich durchaus nicht gegen die Veranstaltung in Bad Hersfeld). 8000 Menschen demonstrieren gegen das Treffen. Das Treffen findet statt.

„Ausgeblendet – Eingeblendet. Eine jüdische Filmgeschichte der Bundesrepublik“ heißt die von Lea Wohl von Haselberg (Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf) und Johannes Praetorius-Rhein (Institut für Theater- Film und Medienwissenschaften der Goethe-Universität) kuratierte Ausstellung. Sie komprimiert anschaulich eine jahrelange Forschungsarbeit des Netzwerks „Deutsch-jüdische Filmgeschichte“.

Agentin Elli Silman, 1974. © Heinz Gebhardt/Stadtarchiv München

Viele Leihgaben kommen von der anderen Mainseite aus dem Deutschen Filminstitut – in der Dauerausstellung im dortigen Filmmuseum wird in den kommenden Monaten mittels QR-Codes auf beziehungsreiche Einzelstücke mit jüdischer Thematik hingewiesen. Denn „Ausgeblendet – Eingeblendet“ leuchtet etwas aus, was immer schon da war, aber selten – oder noch nie, wie es im Museum vorab hieß – so gebündelt präsentiert wurde.

Der Film, betont Mirjam Wenzel, Direktorin des Jüdischen Museums, sei alles andere als eine unschuldige Kunst. Was Geld bringt, ist umkämpft, und was die Masse Mensch erreicht, ist besonders ideologieanfällig. Die Geschichte der Bundesrepublik, die sich daraus ebenfalls ergibt, wirkt dadurch wie hochdosiert: die Fröhlichkeit des Showbiz, die Experimentierlust der aufbrechenden Filmkunst und – anders, aber ebenfalls lebhaft – der frühen Fernsehjahre, ebenso jedoch die fabelhafte Ignoranz, Verdrängung, Verkehrung und damit einhergehend die Verdruckstheiten.

Man sieht zum Beispiel einen vom Ausstellungsteam korrigierten Illustrierten-Lebenslauf Artur Brauners, in dem die unliebsamen Teile möglichst ausgespart wurden. Es ist aber auch ein Brief zu sehen, in dem Moszkowicz 1959 Arzt- und Kurrechnungen zur Erstattung an den Regierungspräsidenten in Münster einreicht und unverblümt erläutert: „Der linke Zahn wurde mir in Auschwitz ausgeschlagen, den rechten Zahn verlor ich nach 45 als Folge dieses Verlustes.“

„Ausgeblendet – Eingeblendet“ ist klugerweise nicht zuletzt eine biografische Ausstellung. Jüdische Künstler und Künstlerinnen trafen natürlich völlig individuelle Entscheidungen, wie sie mit ihrem Leben nach dem Holocaust umgingen und was sie überhaupt für Kunst machen wollten. Hier lässt sich nichts verallgemeinern, Komiker und Schlagersängerinnen treffen auf die Avantgarde, Unterhaltungskino trifft auf politisches Kino, glamouröse Figuren treffen auf Hintergrundsfiguren – etwa die kaum noch bekannte Agentin Elli Silman, die in Deutschland eine frühe Mitbegründerin einer dann so wichtigen Branche wurde. Ein Foto zeigt sie von hinten, Hildegard Knef und Curd Jürgens hängen an ihren Lippen, während die Kamera allein die beiden attraktiven Stars im Blick hat.

Leichter zu verallgemeinern sind die Leerstellen in der bundesrepublikanischen Gesellschaft, die sich schrittweise und dann wesentlich mit der „Holocaust“-Fernsehserie Ende der 70er Jahre füllen. Sie gehört auch zu den Schlusspunkten einer Schau in sechs chronologisch, thematisch und biografisch sortierten Räumen. Von der unmittelbaren Nachkriegszeit (noch mit durchaus unverdrängerischen Filmen wie „Morituri“, von Artur Brauner angeregt und produziert) geht es in den plüschigen Glanz der fünfziger Jahre, wo Lilli Palmer in „Feuerwerk“ so schön ist, dass es weh tut, und der große Peter Lorre doch nicht mehr erneut Fuß fassen konnte.

Im Fernseh-Raum kann man wie immer staunen, wie anarchisch das Programm vor allen Quotenmessungen und neben allen biederen Unterhaltungsangeboten sein konnte. Zum Neuen Deutschen Film gehört auch die bittere Niederlage, die Jeanine Meerapfel mit ihrem Film „Die Verliebten“ bei der Berlinale 1987 erlebte. Übel ausgebuht (was, so Wohl von Haselberg, damals noch häufiger vorgekommen sei), verlor der Film nachträglich noch den Verleih und konnte nicht im Kino starten. Das mag wohl – wenn überhaupt – eher die Geschichte des Films einer Frau als die Geschichte des Films einer Jüdin sein. Aber „Ausgeblendet – Eingeblendet“ hält in jeder Hinsicht Anschluss an angrenzende Themen.

Wie in einem Filmstudio darf man sich fühlen, während man durch die Gänge huscht, die das Publikum schräg, aber nicht verwirrend durch die Stationen führen. Für die Nachhaltigkeit des Ausstellungsaufbaus wurde diesmal ein Gerüst angemietet, auf das Textilien gespannt sind (es brauchte also kaum Holz). Alles eine große Kulisse, perfekt.

Im ersten (und letzten) Raum äußern sich jüdische Filmschaffende von heute zur Sache. Sind sie, weil sie jüdisch sind, Expertinnen oder Experten für etwas, und, wenn ja, für was? Finden sie es sinnvoll, jüdische Figuren zu spielen, und warum sollten sie dafür eigentlich geeigneter sein als andere? Dass man mit mehr Fragen als Antworten aus dem Museum kommt, ist keine Schwäche der Ausstellung, im Gegenteil. Abgesehen davon enthält der Katalog noch zahllose Gedanken. Und gibt es ein Rahmenprogramm mit Filmreihe.

Jüdisches Museum Frankfurt: bis 14. Januar. Katalog (Hanser Verlag) 28 Euro. www.juedischesmuseum.de