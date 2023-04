Atom-Euphorie in den 1950er Jahren: Als man das friedliche Atom lieben lernte

Von: Michael Hesse

Teilen

Die Welt steckte in einer Atomkraft-Psychose: Kind mit Atomenergie-Baukasten in den USA, aufgenommen zu Beginn der 1950er Jahre. © dpa

Inmitten der Angst vor einem Nuklearschlag erfasst die Welt in den 50er Jahren eine Euphorie für die zivile Nutzung der Kernkraft.

Die Atomkriegsgefahr hing wie ein Damoklesschwert über Europa. „Wir lebten alle in einer Art nervöser Hysterie“, erinnerte sich der große Historiker Eric Hobsbawm. In den 1950er bis in die 1960er Jahre hinein fürchtete man ganz konkret einen Atomkrieg. Der Korea-Krieg und die Kuba-Krise hatten die Welt in Angst und Schrecken versetzt. Der Historiker Ian Kershaw erinnerte sich, wie er als Student so schnell wie möglich nach Hause kommen wollte, als die Kuba-Krise ausbrach. Auch er glaubte, dass nun ein Atomkrieg ausbrechen würde. Umso erstaunlicher war die Welle der Euphorie für das sogenannte friedliche Atom, die um 1955 einsetzte.

In dem Jahr fand die Genfer Atomkonferenz statt. Wissenschaftler und Politiker aus zahlreichen Ländern waren in der Schweiz in der Erwartung eines beginnenden Atomzeitalters angereist. Sogar die Sowjetunion war vertreten. Ein deutliches Zeichen, befand man: Die Atomenergie verbinde über Systemgrenzen hinweg. Der Traum war, die schrecklichsten Waffen, die Atombomben, in den größten Segen der Menschheit zu verwandeln: „Schwerter zu Pflugscharen“ lautete die Dialektik aus Furcht und Hoffnung. Dabei hatte bereits Robert Oppenheimer, Erschaffer der Atombombe, auf die „technische Nachbarschaft“ zwischen Atombomben und Reaktoren hingewiesen.

„Auf spätere Kritiker der Atomkraft wirken die Auswüchse der atomaren Euphorie in den 1950er Jahren derart irrsinnig, dass die Verlockung der retrospektiven Besserwisserei übermächtig zu werden droht“, erklärt der Umwelthistoriker Joachim Radkau. Er verweist in seiner „Geschichte der Zukunft“ darauf, dass der Begriff der „Atomhysterie“ zu dieser Zeit einen anderen Inhalt als später gehabt habe. In den 1950er Jahren verstand man darunter eine „überdrehte Begeisterung“ für diese Technik. Dem Energieunternehmen RWE sei es zu dieser Zeit nicht etwa darum gegangen, Argumente pro Atomkraft zu sammeln, führte der Bielefelder Historiker aus. Man beschäftigte stattdessen einen Berater, der die Funktion hatte, „optimistische Kostenprognosen der Atomlobby auseinanderzunehmen“, so Radkau. Diese Haltung änderte sich bis in die 1960er Jahre nicht beim damaligen größten deutschen Stromproduzenten, der später einer der stärksten Befürworter der Atomtechnik werden sollte.

Verkehrte Welt: Während der damalige Atomminister Franz Josef Strauß bei der Atomenergie kräftig auf die Bremse trat, sie war ihm schlicht zu teuer, und Bundeskanzler Konrad Adenauer über die „ganze verdammte Atomgeschichte“ nur fluchen konnte („Dazu ist das Öl viel zu billig, als dass man mit der Atomgeschichte dagegen ankommen kann“), herrschte eine „linke“ Atomeuphorie in der Bundesrepublik, diagnostiziert Radkau in seiner „Ära der Ökologie“.

Die Spitze der Begeisterung bildete Ernst Bloch, der Philosoph der Utopie. Sein dreibändiges Hauptwerk „Das Prinzip Hoffnung“ wurde 1955 in der DDR veröffentlicht, in Westdeutschland brachte es der Suhrkamp-Verlag 1959 auf den Markt. Bloch geriet besonders im zweiten Band des Werks ins Schwärmen, in dem es auch um die Atomenergie geht: „Wie die Kettenreaktionen auf der Sonne uns Wärme, Licht und Leben bringen, so schafft die Atomenergie, in anderer Maschinerie als der der Bombe, in der blauen Atmosphäre des Friedens, aus Wüste Fruchtland, aus Eis Frühling“, schreibt er beschwingt.

Bloch lebte bis 1962 in der DDR und liebte es, die Welt in Gut und Böse einzuteilen. Er kritisierte die schleppende Umsetzung der Atomtechnik für die Menschen. Aus Sicht eines Utopisten lag der Schluss nahe, die spätbürgerliche Technikfeindschaft hierfür verantwortlich zu machen. Dabei erscheine es ihm, dem Philosophen, „als ob Fabriken unmittelbar über den Energieorgien der Sonne oder des Sirius stünden“. Mit Hilfe von Einsteins Relativitätstheorie machte Bloch seiner Leserschaft klar, welche Energie in Masse stecke: mit der kleinsten Gramm-Masse ließen sich Energien von kosmischen Ausmaß freisetzen. Rückblickend wirkt der Philosoph für den Historiker Radkau wie ein ideologisch verblendeter Wirrkopf – was, so Radkau, auch damit zusammenhängen könnte, dass Ernst Bloch nicht nur die Schriften von Karl Marx, sondern auch von Karl May sehr geschätzt habe, „man spürt eine Verliebtheit in das große Kind, das in ihm selbst steckte“.

Es gab auch genügend warnende Stimmen mit Blick auf Atommüll, radioaktive Strahlung, die Gefahr von Unglücken. Der AEG-Kraftwerksbauer Friedrich Münzinger war der Verfasser eines Standardwerks der 50er Jahre über Kernkraftwerke. „Darin finden sich Passagen, die sich zwanzig Jahre später nur in Anti-AKW-Pamphleten gefunden hätten“, so Radkau. Zum Beispiel, dass radioaktive Gifte tausendmillionen Mal gefährlicher sind als chemische Gifte. Es sei ganz vernünftig, so Münzinger in seinem Buch, dass die Deutschen sich skeptischer gegenüber der Kernenergie verhielten als etwa die Amerikaner. Das sei ein Zeichen dafür, dass in Deutschland mehr erfahrene Ingenieure als Spekulanten und Geschäftemacher die öffentliche Meinung bestimmten. Man sei sich der Gefahren nicht bewusst, die ein Reaktorunfall mit sich bringe, was sich „auf ein großes Gebiet sehr unheilvoll auswirken könne“. Auch Münzinger sah die Welt von einer Atomkraft-Psychose erfasst. Offenbar hätten sich die Menschen in „geistiger Verirrung“ befunden.

Doch denen schien es egal zu sein. In den 1950er Jahren konnte man sich noch alles vorstellen. Man träumte von radioaktiven Hühnern und Kühen, da man radioaktives Futter in seinem Weg durch den Körper verfolgen wollte. Man fürchtete nicht die Radioaktivität als Krebsursache, sondern fabulierte vom Einsatz radioaktiver Substanzen zur Krebsbekämpfung. Solche Ideen findet man in dem Buch „Wir werden durch Atome leben“, das nach dem besagten Treffen in Genf 1955 von internationalen Atomwissenschaftlern verfasst wurde.

Die Liebe zum friedlichen Atom habe fast zum guten Ton sozialistischer Einstellungen gepasst. Radkau verweist in seinem Buch auf Leo Brandt, SPD-Politiker und Gründungsvater der Kernforschungsanlage in Jülich, der einem US-amerikanischen Firmenvertreter glaubte, dass man für „nur“ eine Million Dollar Kleinreaktoren kaufen könne, die man nur einen halben Meter in der Erde vergraben müsste, bis das Wunder geschehe: lediglich ein Kabel rage heraus und durch dieses könne man eine Stadt mit 10 000 Menschen mit Strom versorgen.

Man schreckte nicht einmal vor dem Gedanken einer „friedlichen Atombombe“ zurück, also zivil eingesetzter Atomwaffen, mit deren Hilfe man etwa Sprengungen für Dammbauten vornehmen wollte. Außerdem: angesichts von 50 000 in der Welt existierenden Atombomben seien die Gefahren durch die zivile Nutzung der Atomenergie ja eher eine Lappalie, heißt es im „Handbuch zur Kernenergie“ von Hans Michaelis. Man träumte sogar davon, die Polkappen mithilfe der Atomwaffen abzuschmelzen, um mehr Land freizulegen.

Während der Physiker Otto Hahn, Entdecker der Kernspaltung, bedauerte, wie weit Deutschland in der Frage der Atomnutzung zurückgefallen sei, fand in den 50ern in den USA der Journalist Robert Gerwin heraus, dass die Nutzung des friedlichen Atoms eine verheerende Folge in Bezug auf den Atommüll haben könnte: „Würde der gesamte Energiebedarf der USA durch Atomkraftwerke gedeckt, dann würde wöchentlich soviel Radioaktivität entstehen, wie 4500 Atombomben erzeugen.“

Doch von den 1970er Jahren an kam es zu einem unerwarteten Paradigmen-Wechsel. „Selbst ich war damals überrascht“, sagte Historiker Radkau. Der Autor von „Aufstieg und Fall der Atomwirtschaft“ war zu Beginn der 70er Jahre selbst ein Befürworter der Atomtechnik. Die Deutschen bildeten von nun an die Speerspitze der Anti-AKW-Bewegung – kurios: inmitten einer Phase der Entspannungspolitik zwischen den Supermächten. Warum, das sei gar nicht so leicht zu sagen, fand auch Radkau.

Es war auf jeden Fall nicht die berühmte German Angst und technikfeindliche Romantik. In Frankreich, nicht in Deutschland war es zur ersten Großdemonstration gegen die Atomenergie gekommen, 1971 in Fessenheim – noch in den späten 70er Jahren waren die Proteste viel gewalttätiger als in Deutschland, doch nirgends waren sie so beharrlich wie hierzulande. Das Misstrauen in die Technik wuchs. 1975 ging es in Wyhl am Kaiserstuhl rund, wo der Bau eines Kernkraftwerkes geplant war. Im Jahr 1979 fanden sich in Hannover 100 000 Menschen zur bis dahin größten Anti-AKW-Kundgebung zusammen. In Österreich gab es eine Volksabstimmung gegen die Atomkraft. Kritische Publikationen verwiesen nun auf die Gefahren: „Friedlich in die Katastrophe“ lautete etwa der Buchtitel von Holger Strohm. Er warnte vor den Gefahren jenseits eines Atomkriegs bei der Nutzung der atomaren Technik. Der Zwischenfall in Harrisburg 1979 zeigte in Deutschland eine starke Wirkung. Die Bilder von Strahlentoten aus Tschernobyl 1986 taten das Übrige.

Die Literatur-Nobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch hat den Tod der betroffenen Menschen in ihrem Buch „Tschernobyl. Eine Chronik der Zukunft“ geschildert. „Alles leuchtete, der ganze Himmel“, erzählte eine der betroffenen Frauen. Die mit den Löscharbeiten befassten Feuerwehrleute mussten alle ins Krankenhaus nach Moskau. Eine Frau schilderte Alexijewitsch, wie sie ihren Mann das erste Mal wiedersah: „Ganz aufgedunsen, verquollen, die Augen waren fast nicht zu sehen“, sagte sie. Kurze Zeit später war er tot. In die Höhe geschleuderte gasförmige und flüchtige Substanzen breiteten sich global aus. Staubpartikel waren mit Uran, Plutonium und Cäsium kontaminiert. Es gab hohe Strahlenbelastungen in ganz Europa.

Der Durchhaltewillen der Deutschen gegen das „friedliche Atom“ blieb. Global gesehen war das einmalig. Ein entscheidender Grund dafür, dass nun die letzten drei AKW vom Netz gehen.