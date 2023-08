Antisemitismus-Forscher Wolfgang Benz: „Aus Vorsicht sagt man lieber nichts“

Von: Michael Hesse

In Berlin lebende Israelis protestieren gegen Netanyahu vor dem Brandenburger Tor. © imago

Der Antisemitismus-Forscher Wolfgang Benz über das Verhältnis von Deutschen zu Israel, den Fall Muriel Asseburg und den BDS-Boykott.

Herr Benz, hat der Antisemitismus in Deutschland in den letzten Jahren zugenommen?

Nein, das wird seit 50 Jahren erklärt von Eifrigen und Übereifrigen. Der Antisemitismus in Deutschland ist eine leider vorhandene, aber relativ konstante Größe.

Wer ist der Träger des Antisemitismus in Deutschland? Rechte oder linke Deutsche oder muslimisch geprägte Menschen, wie oft behauptet wird?

Das sind zum Teil honorige Bürger, die das Vorurteil gegen Juden ererbt, erlernt oder durch Tradition erworben haben. Wenn der Großvater angeblich schon einmal von einem Juden betrogen wurde, dann sitzt das fest und hält jeder Aufklärung stand. Es sind also ganz normale Bürger, es sind selbstverständlich auch politisch rechts stehende, wer rechtsaußen ist, wer etwas gegen Fremde hat, der hat erst recht etwas gegen Juden. Das ist eine traditionelle Kohorte, die es schon vor Hitler gab im guten Bürgertum und die es auch weiterhin gibt.

Gibt es Unterschiede zwischen dem rechten und linken Antisemitismus?

Auf der äußersten Rechten gehört Antisemitismus, also Feindschaft gegen Juden, zur ideologischen Grundausrüstung. Das kann man auf der linken natürlich überhaupt nicht sagen. Und jetzt wird die Sache komplizierter. Wenn man Antisemitismus definiert als Judenfeindschaft, dann kommt das auf der Linken nicht vor. Wenn man jede Form von Abneigung gegen Israel, Antizionismus, jede Kritik am Regierungshandeln israelischer Politiker, wie es heute sehr verbreitet ist, als Antisemitismus wertet, dann gibt es das natürlich auch stärker und in größerem Maße auf der linken Seite.

Wie genau lässt sich Antisemitismus definieren?

Ein Antisemit ist einer oder eine, der oder die die Juden nicht mag, weil sie Juden sind. So trivial und schlicht ist das im Grunde. Die wissenschaftliche Betrachtung differenziert eine klassische Judenfeindschaft, die religiös motiviert ist, an der beide christlichen Kirchen eine große historische Schuld haben. Das ist der Antijudaismus, der Juden ablehnt, weil sie die Heilsbotschaft des Christentums verweigern. Das ist die erste Form, der Nährboden, die klassische Form von Judenfeindschaft. Darauf gründet dann, im 19. Jahrhundert entstanden, die Judenfeindschaft, die jetzt den Oberbegriff für alle Formen gibt, den Antisemitismus.

Was unterscheidet diesen?

Das ist die Judenfeindschaft, die nicht die religiöse Überzeugung, sondern die „Gene“, das „Blut“ in Anspruch nimmt. Sie behauptet, scheinbar wissenschaftlich fundiert, die vermeintliche Andersartigkeit, die Schlechtigkeit, die Verworfenheit der Juden beweisen zu können. Da sprach man von arischem und nicht-arischem „Blut“ und derlei Unsinn. Wir wissen heute, dass es keine Rassen gibt. Aber es gibt weiterhin Rassismus, die prägende Form der Judenfeindschaft ist der Antisemitismus, der seit dem 19. Jahrhundert mit dem Höhepunkt der Hitler-Herrschaft genetisch mit pseudo-wissenschaftlichen Behauptungen argumentiert. Es gibt dann die Judenfeindschaft nach dem Holocaust, aus Schuldumkehr, aus Schuld und Scham geboren. Die Gelehrten nennen das den sekundären Antisemitismus. Und dann gibt es den Hass gegen die Juden, weil es Israel gibt. Das ist im Augenblick der sensibelste Punkt. Das führt auch zum größten Politikum. Was darf man sagen? Ist man Antisemit, wenn man sagt, der israelische Ministerpräsident treibt eine verwegene Politik? Aus Vorsicht sagt man lieber nichts.

Hat die Zuwanderung in Deutschland zu keinem Anstieg des Antisemitismus geführt, wie behauptet wird?

Es liegen keine belastbaren Messergebnisse vor, dass man gesicherte Aussagen treffen könnte. Es ist viel leichter und viele machen es sich so einfach, alle Zuwanderer, sofern sie Muslime sind, automatisch als Antisemiten zu bezeichnen. Wenn durch die Straßen gelegentlich junge Palästinenser ziehen, die abgefeimt bösartige judenfeindliche Parolen plärren, heißt das doch nicht, dass alle Zuwanderer automatisch Antisemiten sein müssen. Aber das kommt dem Denken vieler entgegen, weil es entlastet und das Problem auf andere delegiert.

Warum durfte die Nakba-Ausstellung nicht auf dem Kirchentag gezeigt werden? Was sagt das über die Diskussionskultur in Deutschland aus?

Eigentlich ist das Ausdruck einer demokratischen Katastrophe, die wir gerade erleben. Dass man aus Furcht, das Falsche zu tun, lieber schweigt und regelrechte Schweigegebote errichtet. Die Nakba, also der Heimatverlust der Palästinenser, der Hand in Hand mit der Staatsgründung Israels geht, wird einfach aus dem deutschen Bewusstsein entfernt. Alle begrüßen wir mit gutem Recht die Gründung Israels als Heimstatt für die Juden. Aber wir tun so, als sei Israel im luftleeren Raum entstanden. Und wenn die evangelische Kirche wie jetzt auf dem Kirchentag sich daran beteiligt und sagt, wir wollen davon nichts wissen, das darf es nicht gegeben haben, dieses Ereignis, dann ist das katastrophal. Es ist doch keinerlei Schuldvorwurf damit verbunden, wenn man der Nakba gedenkt und über sie spricht. Man fordert damit doch nicht den Untergang Israels, sondern will nur auch des Leides der anderen gedenken. Solange das nicht geschieht, wird es keinen Frieden in der Region geben. Stattdessen soll die Tatsache im allgemeinen Bewusstsein getilgt werden. Wenn der Deutsche Bundestag unter der Flagge „Antisemitismus bekämpfen“ einen Beschluss gegen die BDS-Boykott-Aktion fasst und meint, er habe damit jetzt ein starkes Zeichen gegen den Antisemitismus gesetzt, dann ist das ein Irrtum, dann ist das Teil einer Verweigerungshaltung, historischen Realitäten ins Auge zu sehen.

Zur Person: Wolfgang Benz ist Historiker und Vorurteilsforscher und emiritierter Professor. An der Technischen Universität Berlin leitete er bis 2011 das Zentrum für Antisemitismusforschung, das über Vorurteile und ihre Folgen, wie Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus forscht. Aus seiner Feder stammen die Bücher „Allein gegen Hitler: Leben und Tat des Johann Georg Elser“, erschienen im Verlag C.H. Beck. „Erinnerungsverbot?: Die Ausstellung „Al Nakba“ im Visier der Gegenaufklärung“ (Metropol Verlag).

Und wenn man Kritik an Israel übt, lässt man vor allem Juden und Jüdinnen sprechen, um selbst nicht Israel kritisieren zu müssen?

Das ist ein ganz deutliches Zeichen. Wenn Nicht-Juden bestimmte Sachverhalte ansprechen, werden sie als Antisemiten diffamiert. Ich habe das selber erlebt, wissenschaftliche Erkenntnis wird derzeit gegenüber politischer Zweckmäßigkeit und emotionaler Befindlichkeit bei Bedarf diskriminiert. Der schlimmste Fall ist im Augenblick die Denunziation von Muriel Asseburg, einer hervorragenden, international anerkannten Wissenschaftlerin, die ein ausgezeichnetes Buch über Palästina geschrieben hat. Sie wird nach einem Interview auf einem Youtube-Kanal verfolgt als Feindin Israels, als sei sie schlimmer als Julius Streicher. Und wer treibt sie mit durchs Dorf? Der israelische Botschafter mit ganz unglaublichen Beschuldigungen. Wenn der Botschafter von Diplomatie nichts versteht, ist das die Sache seines Landes, aber wenn er diffamiert, dann ist das etwas anderes. Und wie hilft sich dann eine große Tageszeitung? Sie lässt den israelischen Botschafter geißeln und zwar durch den ehemaligen Knesset-Präsidenten. Ein nicht-jüdischer deutscher Journalist darf das nicht. Es scheint mir ein sehr eindeutiges Zeichen. Vielleicht ist es auch ein Missbrauch, wenn man dann einen prominenten Juden bittet, das Unangenehme zu sagen, was der Nicht-Jude sich nicht zu sagen traut oder nicht sagen darf.

Aus welcher Ecke wird der Antisemitismus-Vorwurf bei Kritik an Israel erhoben? Von der israelischen Regierung oder rechten israelischen Kreisen?

Die rechtsgerichtete israelische Regierung hat einen erheblichen Einfluss auf die deutsche Meinung. Das funktioniert natürlich auch über die Antisemitismus-Beauftragten, die es in Bund und Ländern und Behörden gibt, die mit großem Eifer und oftmals weniger Sachkenntnis ihre Tätigkeit ausüben und ein offenes Ohr haben für alles, was unterdrückt werden muss, weil es nicht in die offizielle Linie einer philosemitischen Kultur und bedingungsloser Israel-Liebe passt.

Welche Rolle spielt der Holocaust für Deutsche in ihrem Umgang mit Israel? Welche spielt er, sollte er spielen?

Der Holocaust spielt auch für die nächsten Generationen der Deutschen, die immer weniger darüber wissen und immer weniger emotionalen Anteil daran haben, weiterhin eine ganz beträchtliche Rolle. Ich sehe die Haltung vieler, die sich nicht damit beschäftigen und auch nichts damit zu tun haben wollen, vor allem aber nichts Falsches sagen wollen, was gegen sie verwendet werden kann. Denn auch wenn ständig behauptet wird, der Antisemitismus wachse ständig und ungeheuerlich, so ist doch in keinem Land dieser Erde Judenfeindschaft so geächtet und der Vorwurf des Antisemitismus so karriereschädlich wie in Deutschland.

Was halten Sie unter den genannten Hinsichten von dem Fall Fabian Wolff, der unter falscher jüdischer Identität Israel kritisierte?

Das passt natürlich sehr gut in dieses Szenario. Wenn man weniger erfreuliche Tatsachen über Israel, Sachen, die Juden nicht so gerne hören, aussprechen will, muss man Jude sein. Also schlüpft der findige Lehrer Fabian Wolff in die Rolle des Juden, schwingt sich zum Mentor auf, weiß alles besser, belehrt die Juden; ich finde das abscheulich, es ist eine gewaltige Anmaßung. Aber er hat erkannt, dass das medial am besten zu praktizieren ist.

Der Vorsitzende der deutsch-israelischen Gesellschaft, Volker Beck, sagt, die Deutschen hätten ein besonderes Vergnügen daran, Israel zu kritisieren. Hat er recht?

Ich habe schon vor langer Zeit, lange bevor Volker Beck an die Spitze der deutsch-israelischen Gesellschaft getreten ist, dem Land Israel andere Freunde gewünscht, als es manchmal hat.

Es gibt mittlerweile zahlreiche Freundschaften zwischen Deutschen und Israelis etwa in Berlin, die von den Debatten vollkommen unberührt sind. Ist die Lebenswirklichkeit also eine andere, als es die Diskussionen zeigen?

Das glaube ich unbedingt. Es gibt gute menschliche, wissenschaftliche, alle möglichen Beziehungen. Aber es gibt auch eine weiter nach rechts tendierende israelische Regierung, die Realitäten negiert und manches in ihrem Sinne umzubiegen sucht. Viele Israelis, die in Berlin leben, sind nicht im Einklang mit ihrer Regierung. Aber für das Auswärtige Amt sind natürlich nicht israelische Bürger oder Wissenschaftler Gesprächspartner, sondern die Kollegen im israelischen Außenministerium.

Wie meinen Sie das?

Die deutsche Regierung verhandelt ja nicht mit irgendwelchen Leuten, sondern muss ihre Gespräche mit der israelischen Regierung führen, das sind ganz selbstverständliche Tatsachen. Die färben aber ab. Das führt zu einem allgemeinen Drang zu äußerstem Wohlverhalten, dass Bürgermeister und Kommunen kritischen Wissenschaftlern keine öffentlichen Räume mehr zur Verfügung stellen, dass Auftrittsverbote ausgesprochen werden. Wir wollen aus dem Gewand der Bösewichte in das der Musterknaben schlüpfen und komme, was wolle, möchten wir die besten Freunde der Juden sein, die es überhaupt gibt, die nichts Kritisches äußern. Die Empathie für den Staat Israel als deutsche Staatsräson ist so selbstverständlich geboten, wie die Solidarität angesichts feindlicher Bedrohung des Landes. Kritik an politischen Handlungen ist aber auch Freundespflicht, wie einst Bundespräsident Johannes Rau mahnte.