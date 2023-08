Angriffskrieg gegen die Ukraine: Verhandeln, um eine weitere Eskalation zu verhindern

2. August 2023, ein Hafengebäude in Izmajil, Oblast Odessa. © dpa

Weder die Ukraine noch Russland wollen sich jetzt an einen Tisch setzen. Welche diplomatischen Möglichkeiten es dennoch gibt. Von Johannes Varwick

Die deutsche und die westliche Debatte zum Krieg gegen die Ukraine dreht sich im Wesentlichen um die Frage, wie sich die Ukraine gegen die seit mehr als 500 Tagen andauernde militärische Aggression Russlands wehren kann und was zu tun ist, um die Ukraine dabei militärisch zu unterstützen. Das ist auch verständlich, denn der russische Überfall vom 24. Februar 2022 verletzt alle Normen des Völkerrechts und ruft vollkommen zu Recht Empörung und Widerstand hervor. Doch dabei geht zugleich der Blick für politische Initiativen verloren, die mit Realismus und Pragmatismus einen Ausweg aus der Lage bieten könnten. Wie könnten solche Initiativen aussehen und auf welchen Prinzipien sollten sie basieren?

Die meisten Beobachter sind sich darin einig, dass aktuell keine Seite die Fähigkeit hat, einen schnellen militärischen Sieg über die andere Seite zu erzielen. Das ist, zumindest wenn man die Erwartungen der meisten Beobachter vom Frühjahr 2022 zugrunde legt, durchaus ein Erfolg für die Ukraine. Allerdings ein Erfolg, der mit hohen Opferzahlen und der weitgehenden Zerstörung des Landes verbunden ist. Die westliche Strategie zielt zugleich derzeit darauf ab, die Verhandlungsposition der Ukraine durch Erfolge auf dem Schlachtfeld zu verbessern. Inwieweit das gelingen kann, ist umstritten. Etliche Militärexperten setzen darauf, dass es der Ukraine mit westlichen Waffenlieferungen gelingen könnte, einen Durchbruch bis zum Asowschen Meer zu erzielen und dann schrittweise das gesamte ukrainische Territorium inklusive der Krim zu befreien. Dies sei entweder durch eigene militärische Erfolge oder auch durch einen Zusammenbruch Russlands denkbar. Andere Militärexperten gehen hingegen von einem dauerhaften militärischen Patt aus, vermutlich in Form eines jahrelangen und verlustreichen Abnutzungskrieges ohne größere Geländegewinne einer der beiden Seiten.

Zu wenig wird aber ein Szenario diskutiert, bei dem dieser Krieg weiter massiv eskalieren und letztlich doch in eine militärische Auseinandersetzung zwischen der Nato oder einzelnen Nato-Staaten und Russland münden könnte. Dies wäre sowohl bei einem Erfolg der Ukraine denkbar – denn wenn Russland tatsächlich unter Druck geraten würde, könnte es vermutlich bis hin zu einem Einsatz von Nuklearwaffen eskalieren – als auch bei einem Erfolg Russlands vorstellbar, denn dann wäre wahrscheinlich, dass einzelne Nato-Staaten der Ukraine auch mit eigenen Soldaten zu Hilfe kommen würden, um einen Zusammenbruch zu verhindern. Verhandlungen sind also in diesem Sinne so etwas wie präventive Eskalationsverhinderung.

Dabei ist richtig, dass derzeit kein sinnvolles Friedensabkommen möglich ist, das diesen Namen verdient. Weder Russland noch die Ukraine wollen derzeit verhandeln. Die maximalistischen Ziele beider Seiten sind unvereinbar und eine Quadratur des Kreises einstweilen nicht vorstellbar. Die gängige Annahme, nach der Konfliktparteien der Aufnahme von Friedensverhandlungen nur dann zustimmen, wenn sie „reif“ sind, d. h. wenn sie erkennen, dass sie in einer für beide Seiten schädlichen Pattsituation auf dem Schlachtfeld gefangen sind, greift dennoch zu kurz. Die ukrainischen Ziele sind der vollständige Rückzug des russischen Aggressors, die Bestrafung von Kriegsverbrechern und Reparationszahlungen sowie die rasche Integration in Nato und EU.

Die russischen Ziele sind weniger eindeutig und umfassen neben der Verhinderung einer ukrainischen Nato-Mitgliedschaft entweder den Sturz der ukrainischen Regierung und die Vernichtung der staatlichen Souveränität der Ukraine oder aber mindestens die Annektion der im September 2022 zu russischem Staatsgebiet erklärten vier Oblaste (Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson) plus der bereits zuvor annektierten Krim. Wenn man aber davon ausgeht, dass keine der beiden Seite diese Maximalziele erreichen kann, dann wird dieser Krieg nur durch eine diplomatische Lösung beendet werden können.

In dieser Situation gibt es zahlreiche Initiativen, die auf eine politische Lösung drängen. So regte im Februar 2023 Brasilien an, eine Gruppe von Ländern zu bilden, die stark genug sei und respektiert werde, um sich mit Russland und der Ukraine an einen Verhandlungstisch zu setzen. Auch China legte im Februar 2023 ein Papier vor, das einige Prinzipien für eine Friedenslösung skizzierte, darunter die Respektierung der Souveränität aller Länder und die Berücksichtigung der legitimen Sicherheitsinteressen beider Seiten.

Im Mai 2023 ergriffen dann sechs afrikanische Länder (Südafrika, Senegal, Uganda, Sambia und Ägypten) die Initiative für eine Deeskalation des Konflikts und diplomatische Verhandlungen. Im Juni 2023 wurde ein Treffen westlicher Staaten mit Diplomaten Chinas, Indiens, Brasiliens und Südafrikas in Kopenhagen bekannt, die auf ukrainische Initiative hin ausloten sollten, unter welchen Voraussetzungen sich Kiew und Moskau an einen Verhandlungstisch setzen könnten. Dabei sei etwa über Sicherheitsgarantien für die Ukraine gesprochen worden.

Auch Saudi-Arabien plant für den August ein Treffen, an dem neben der Ukraine rund 30 Staaten, u. a. auch Brasilien, Indien, Großbritannien und Japan teilnehmen sollen. Sichtbare Erfolge hatten diese Initiativen bisher nicht. Zugleich gibt es offenkundig zunehmend Gespräche hinter den Kulissen, etwa zwischen dem CIA-Chef Burns und dem Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes Naryschkin.

Wer eine erfolgreiche Vermittlung starten will, der sollte sinnvollerweise nicht Partei sein. Vielmehr gilt es, folgende Fragen zu stellen: Welche Bedingungen sollten geschaffen werden, damit Verhandlungen möglich werden? Wer kann was dazu beitragen, dass solche Verhandlungen wahrscheinlicher gelingen? Welche Themen müssten zwischen Ukraine und Russland verhandelt werden – und welche schwierigen Fragen sollten besser nicht sofort thematisiert werden?

Der Autor Johannes Varwick ist Professor für Internationale Beziehungen und europäische Politik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten zählen internationale Sicherheit und strategische Fragen, sicherheitspolitische Grundfragen, Europäische Union und Europäisierungsforschung, insbesondere strategischer Politikfelder, internationale Organisationen (Nato und Vereinte Nationen).

In Verhandlungen wird keine Seite Maximalforderungen durchsetzen oder sich an der reinen Lehre orientieren können – auch wenn die Ukraine moralisch im Recht ist. Eine aus der jeweiligen Sicht der einen Konfliktpartei definierte Ideallösung ergäbe sich nur, wenn die Interessen der einen Seite vollständig durchgesetzt würden. Das entspricht aber nicht der Realität. Weder wird Russland die gesamte Ukraine unterwerfen noch wird die Ukraine all ihre Territorien von russischer Besatzung befreien.

Von allen vorstellbaren Varianten wäre das Drängen auf einen schnellen Waffenstillstand und daran anschließend die Bereitschaft zu Verhandlungen im Sinne einer Stabilisierung durch einen Neutralitätsstatus der Ukraine sowie die Akzeptanz territorialer Veränderungen unter bestimmten Voraussetzungen die Beste unter den schlechten Optionen. In welcher Form dies stattfinden kann, ist heute nicht zu entscheiden.

Denkbar wäre aber einerseits, über die komplexe Frage von Sicherheitsgarantien zu verhandeln. Solche Garantien müssen zwar wirksam sein, wenn sie für die Ukraine akzeptabel sind, aber eben nicht als Nato-Beitritt durch die Hintertür interpretierbar sein, wenn sie für Russland akzeptabel sein sollen. Genauso verhält es sich mit einer engeren wirtschaftlichen und politischen Zusammenarbeit des Westens mit der Ukraine nach dem Krieg, die sinnvoll und alternativlos ist, aber eben nicht zwingend in Form eines eher unrealistischen und womöglich schädlichen Beitritts in die EU gestaltet werden sollte.

Ein anderes Beispiel sind die höchst brisanten Fragen territorialer Veränderungen. Selbstverständlich wäre es inakzeptabel, Russland en passant einen Teil der Ukraine zu überlassen und damit das Neuziehen territorialer Grenzen mit militärischer Gewalt geradezu zu belohnen. Deshalb sind Ideen zu ventilieren, wie die territorialen Fragen im Konsens der Beteiligten entschieden werden können, etwa in Form von international beaufsichtigten Referenden.

Das Ergebnis eines Verhandlungsprozesses kann niemand vorhersagen, aber es wird vermutlich am Ende eine neutrale Ukraine geben, die sich nicht eindeutig im westlichen Lager befindet oder gar selbstverständlicher Teil des euroatlantischen Bündnisses ist. Entlang dieser Linie wird um eine Verhandlungslösung gerungen werden müssen.

Vielleicht wäre es auch hilfreich, eine alte Verhandlungsstrategie zu berücksichtigen, die da lautet, mache ein Problem größer, um es lösbar zu machen. Konkret könnte dies hier bedeuten, die unterschiedlichen Dimensionen des Konflikts – zwischenstaatlicher Krieg zwischen Russland und der Ukraine, Ordnungskonflikt um die europäische Sicherheitsarchitektur und Weltordnungskonflikt zwischen Russland und den USA – zu verbinden und im Paket anzugehen.

Andererseits sollte nicht der Anspruch auf dauerhafte Lösungen das alleinige Ziel sein, sondern mit Bescheidenheit zunächst ein Einfrieren dieses Konflikts versucht werden. Anders formuliert: Bei einer politischen Lösung sollte nicht nur auf Gerechtigkeit geachtet werden, sondern auch auf Schadensbegrenzung, Stabilität und Gleichgewicht zwischen konkurrierenden Interessen und Ambitionen.

Wenn Verhandlungen also präventive Eskalationsverhinderung sind, dann ist der entscheidende Punkt, dass die Grundlagen des Konflikts sich in den kommenden Monaten und Jahren nicht positiv verändern werden, aber die Kosten des Krieges sich mit jedem weiteren Tag vervielfachen und rasch außer Kontrolle geraten können. Verhandlungen sind voraussetzungsreich, mühsam und ohne Erfolgsgarantie. Die Lösung auf dem Schlachtfeld zu suchen, ist aber keine verantwortungsvolle Alternative.

Johannes Varwick. © IMAGO/Future Image