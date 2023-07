Als der „Stern“ Loriot rauswarf: Auf den Hund gekommen

Vor 70 Jahren

Von Arno Widmann schließen

Wie der „Stern“-Chefredakteur Henri Nannen vor 70 Jahren Loriot rausschmiss.

Es gab eine Zeit, da zeigte sich der Unterschied zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung, abgesehen von den Wahlergebnissen, nahezu ausschließlich bei der Lektüre der Leserbriefe. Die Floskel vom Bürgerstolz vor Fürstenthronen ging einem gerade erst liberal gewordenen Chefredakteur der 50er Jahre angesichts der Abwesenheit der letzteren leicht über die Lippen. Aber schnell beugte er sich vor einem neuen Souverän: dem Leserbriefschreiber.

Am 12. Juli 1953 erschien die letzte Folge von Loriots Zeichnungen „Auf den Hund gekommen“. Henri Nannen, Chefredakteur des „Stern“, kündigte danach Loriot den Vertrag. Nannen gab sich nach nur neun Folgen den Leserbriefschreibern geschlagen.

Daniel Keel, der Chef des in Zürich ansässigen Diogenes-Verlags, nahm das als Empfehlung und veröffentlichte die um weitere Zeichnungen vermehrte Serie 1954 als Buch. Das ist, soweit ich weiß, seit damals ununterbrochen im Buchhandel zu haben. Heute gilt Loriot, also Vicco von Bülow, als unumstrittener Hochmeister deutschen Humors.

Die Cartoons zeigen, wie Hunde sich Menschen halten. Große Hunde halten kleine Menschlein auf dem Schoß. Einander umarmende Hunde fühlen sich von einem sie beobachtenden Menschen belästigt. Eine Hundemami zieht ihr Kind vom Anblick einander küssender Menschen weg. Die Hunde stehen aufrecht wie Menschen und verhalten sich wie sie: Sie liegen in Betten, führen die Menschlein an der Leine, unterhalten sich über sie. Ein ironisch-heiteres Verwechslungsspiel, bei dem unser Menschsein, das wir im Hund charakterisiert sehen, gütig belächelt wird.

Woher die Empörung? Ich habe auf meine Frage, ob es die Leserbriefe von vor siebzig Jahren noch gibt, vom „Stern“ keine Antwort bekommen. Darum kann ich nur ein paar wenige Auszüge aus Leserbriefen, die in der Literatur erwähnt werden, zitieren:

„Lassen Sie doch endlich die blöden und abstoßenden Hundebilder aus Ihrer Zeitung. Diese haben das Niveau des Stern sicher nicht. Ein Dauerabonnent.“ „Ich sehe in den Bildern eine starke Herabsetzung des homo sapiens. So weit darf es doch nicht gehen. Können Sie denn nicht endlich damit Schluss machen? Mir wird speiübel dabei.“

Die Menschen- in der Tierwelt zu spiegeln ist ein uralter Topos, möglicherweise von Anbeginn an ein aufklärerischer Spaß mit religiösen Vorstellungen, die den Menschen als späten Nachkommen eines tierischen Urahns sahen. Das hat sicher immer wieder – sei es bei Äsop oder beim indischen Panchatantra – neben einverständigem Lächeln auch Unmut hervorgerufen

Man darf aber vielleicht doch für einen Augenblick stoppen beim Argument, der „homo sapiens“ werde durch Loriots Cartoons verunglimpft.

1953 war der Krieg, den die Herrenrasse gegen den Rest der Menschheit führte, gerade mal seit acht Jahren vorbei. Der „homo sapiens“ war der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich zu verständigen Nazideutschland sich stets geweigert hatte. Die Rassenlehre sollte ihm den Garaus machen.

Wörtlich und wirklich.

Der von ihnen angezettelte Zweite Weltkrieg hatte die Deutschen als die alle anderen beherrschende Herrenrasse etablieren sollen. Dieses Projekt war gescheitert. Die wieder hergestellte Hochachtung des „homo sapiens“ war eine Frucht der Niederlage vom 8. Mai 1945. Möglicherweise wurde das „Auf den Hund gekommen“ von manchen Lesern – Leserinnenbriefe sind nicht überliefert – als Versuch, auch den neu erworbenen Status zu untergraben, betrachtet.

Der Buchausgabe hat Daniel Keel ein Vorwort des damals bekannten Autors Wolfgang Hildesheimer vorangestellt. Der wendet sich als Hund an seine hündischen Leser und überlegt das Für und Wider der Menschenhaltung. Er schreibt darin: „Es sei darauf hingewiesen, dass der Künstler den Standard-Menschen gewählt hat, um uns seine Beispiele vorzuführen. Damit ist er der Frage, welche Menschenrasse zu bevorzugen sei, aus dem Wege gegangen, eine Frage, die ohnehin nicht allgemeingültig zu beantworten ist.“

Aber auch die wahren Menschen in Loriots Bildern, die Hunde, gehören alle dem gleichen Typus an. Sie ähneln nicht etwa, was für Loriot-Kenner das Nächstliegende wäre, Möpsen, auch nicht dem Bobtail, der damals zu Loriots Haushalt gehörte. Die Hunde dieser Cartoons ähneln mit ihren langen Ohren und dem etwas depperten Gesichtsausdruck Dackeln.

Das mag mit zum Leserbriefaufstand beigetragen haben. Ein deutscher Schäferhund wäre wohl eher als Vertreter des homo sapiens akzeptiert worden.

Wer den schmalen Band heute durchgeht, wird feststellen, der Standard-Mensch ist ein Mann, ein akkurat mit Smoking und Bowler gekleideter Herr mit einem meist gepflegt gelangweilten Gesichtsausdruck. Es gibt zwei Ausnahmen: Das Menschlein jagt zum Verdruss seiner Besitzer einem Frauchen hinterher. Gendergerecht ist das menschliche Verhalten hier wirklich nicht.

Zu noch interessanteren Resultaten führt der gendergeschulte Blick allerdings, wenn er sich den Hunden zuwendet. Das Geschlecht ist nicht zu erkennen. Da die Hunde aufrecht stehen, auch nicht angezogen sind, müssten einem deren Geschlechtsteile in die Augen springen. Das war aber auf jeden Fall zu vermeiden, also gibt es sie einfach nicht. Loriot schaffte sie ab. Ich bin versucht zu sagen „schuf“ sie ab. Auf das Geschlecht der Protagonisten können Leserinnen und Leser also nicht aus den primären oder sekundären Geschlechtsmerkmalen schließen, sondern nur aus den jeweiligen Handlungen und Redeweisen. Die Entstehung einer – sagen wir mal – Loriotschen Gendertheorie aus der gesellschaftlich verordneten Abschaffung des biologischen Unterschieds.

Die Leserbriefschreiber sprechen davon nicht. Aber ich gehe davon aus, dass sie die Hunde Loriots als entmannte Exemplare ihrer Gattung sahen. Darin erkannten sie sich wieder. Sie hatten ja nicht den Krieg einfach nur verloren. Sie waren geschlagen, Deutschland war vernichtet worden. Sie waren nicht die Helden, als die sie sich hatten sehen sollen – und viele von ihnen sich auch hatten sehen wollen.

1963, zehn Jahre nachdem Loriots Serie aus dem „Stern“ geworfen worden war, erschien eine psychoanalytisch geschulte Studie über die Bundesrepublik: „Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft“ von Alexander Mitscherlich. Der siebenfache Vater diagnostizierte darin in der Bundesrepublik den Verlust der Vaterrolle. Er trauert dem ein wenig nach. Aber die jüngeren Leser sahen in dieser Vaterlosigkeit ihre Chance. Das hatten die Leserbriefschreiber von 1953 – sagen wir es mal so – gewittert.

PS: Am 12. November 2023 würde Loriot einhundert Jahre alt, wäre er nicht am 23. August 2011 gestorben.

Loriot: Auf den Hund gekommen – 38 lieblose Zeichnungen, Diogenes Verlag, 57 Seiten, 9 Euro.