90 Jahre „Die Moorsoldaten“: Im KZ Varieté machen

Antifaschismus

Von Arno Widmann schließen

„Die Moorsoldaten“ ist das bekanntesten Lied des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus - 16 Häftlinge des Konzentrationslagers Börgermoor bei Papenburg haben es verfasst und aufgeführt. Als sogar SS-Leute mitsingen, wird es verboten.

Am 27. August 1933 – ebenfalls einem Sonntag – boten 16 Häftlinge des Konzentrationslagers Börgermoor bei Papenburg im Emsland ihren Mithäftlingen und ihren SS-Bewachern eine Show: Zirkus Konzentrazani nannten sie die Veranstaltung. Unter der Leitung des Schauspielers und Regisseurs Wolfgang Langhoff (1901-1966), übrigens dem Schwiegergroßvater von Shermin Langhoff, der derzeitigen Chefin des Berliner Maxim Gorki Theaters, boten die politischen Häftlinge – die meisten von ihnen Mitglieder der KPD – ein begeistert aufgenommenes Programm.

Im KZ Variété zu machen, das war die Idee einiger Häftlinge gewesen. Andere hatten Einwände: Sicher werde es Aufnahmen gebe, und die nationalsozialistische Propaganda werde die nutzen, um die KZs als fidele Gefängnisse darzustellen. Das KZ Börgermoor war kein Vernichtungslager, aber es gab Folterkeller und es gab Tote. Dennoch setzten sich die Befürworter des „Zirkus Konzentrazani“ durch.

Ihr Argument: „Wir sind hier Gefangene. Gut, aber sie haben es auch fertiggebracht, uns einzuschüchtern! Uns moralisch kaputt zu machen! Wir lassen die Köpfe hängen und laufen im Lager herum wie die geprügelten Hunde. Wenn wir ihnen aber jetzt zeigen, dass wir richtige Kerle sind und dass sie uns mit ihren Misshandlungen den Buckel runterrutschen können, pass mal auf, was das für einen Eindruck auf sie macht! Kapiert? Die halten uns doch für Untermenschen! Wenn sie aber sehen, wie wir zusammenhalten, dann wird sich der eine oder der andere SS-Mann, der genauso ein Prolet ist wie wir, doch fragen, ob die Art, wie sie uns jetzt behandeln, die richtige ist. Und schon haben wir etwas gewonnen. Und dann auch unsere Jungens selber! Wenn die Vorstellung gut wird, werden alle stolz darauf sein und werden sich überlegen, ob man nicht noch wichtigere Sachen hier im Lager gemeinsam machen kann.“ So beschreibt es Wolfgang Langhoff in seinem Bericht „Die Moorsoldaten“ (1935).

Wie gut sie es machen würden – das ahnte damals niemand. Einer der Programmpunkte der Show war ein Lied. „Die Moorsoldaten“. Die Musik hatte Rudi Goguel (1908–1976) geschrieben. Den Text verfassten Johann Esser (1896-1971) und Wolfgang Langhoff. „Wohin auch das Auge blicket./Moor und Heide nur ringsum./Vogelsang uns nicht erquicket./Eichen stehen kahl und krumm./Wir sind die Moorsoldaten/Und ziehen mit dem Spaten ins Moor./Wir sind die Moorsoldaten/Und ziehen mit dem Spaten ins Moor./Auf und nieder geh’n die Posten,/Keiner, keiner kann hindurch./Flucht wird nur das Leben kosten,/Vierfach ist umzäunt die Burg. // Wir sind die Moorsoldaten/Und ziehen mit dem Spaten ins Moor./Wir sind die Moorsoldaten/Und ziehen mit dem Spaten ins Moor./Doch für uns gibt es kein Klagen,/Ewig kann nicht Winter sein,/Einmal werden froh wir sagen:/Heimat du bist wieder mein./Dann zieh’n die Moorsoldaten/Nicht mehr mit dem Spaten ins Moor“.

„Die Moorsoldaten“ wurde zum bekanntesten Lied des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus. Es wurde gesungen von Ernst Busch bis Hannes Wader, von Paul Robeson bis Pete Seeger. Es soll in zahlreichen Sprachen mehr als 500 Versionen des Liedes geben. Hanns Eislers im Jahr 1935 entstandene und die der Toten Hosen sind also nur zwei von sehr viel mehr Fassungen. Ein paar Dutzend davon kann man auf YouTube hören. Ich liebe besonders „Wir sind Versandsoldaten – Jan Böhmermann & der Chor der Scheinselbstständigen“ mit den Zeilen: „Ich bin kein Mensch, ich bin kein Tier. Nein, ich bin Paketkurier.“

Wikipedia zitiert aus Rudi Goguels Erinnerungen an die Performance vom 27. August 1933: „Die sechzehn Sänger, vorwiegend Mitglieder des Solinger Arbeitergesangsvereins, marschierten in ihren grünen Polizeiuniformen (unsere damalige Häftlingskleidung) mit geschulterten Spaten in die Arena, ich selbst an der Spitze in blauem Trainingsanzug mit einem abgebrochenen Spatenstiel als Taktstock. Wir sangen, und bereits bei der zweiten Strophe begannen die fast 1000 Gefangenen den Refrain mitzusummen. Von Strophe zu Strophe steigerte sich der Refrain, und bei der letzten Strophe sangen auch die SS-Leute, die mit ihren Kommandanten erschienen waren, einträchtig mit uns mit, offenbar, weil sie sich selbst als ‚Moorsoldaten‘ angesprochen fühlten. Bei den Worten ,… Dann ziehn die Moorsoldaten nicht mehr mit den Spaten ins Moor‘ stießen die sechzehn Sänger die Spaten in den Sand und marschierten aus der Arena, die Spaten zurücklassend, die nun, in der Moorerde steckend, als Grabkreuze wirkten.“

Zwei Tage später wurde im Lager das Lied „Die Moorsoldaten“ verboten. Es war wohl das Schlussbild, das die Lagerleitung zu dieser Maßnahme greifen ließ. Vielleicht aber ging es um etwas viel Grundsätzlicheres dabei. Am Ende, so berichten die Augenzeugen, habe die SS mitgesungen.

Sie haben gesungen „Die Moorsoldaten“. Die Musik mag sie mitgerissen haben, aber auch der Text schloss sie nicht aus. Das Lied hatte für einen Moment ihre Gemüter – mehr als ihre Augen – erkennen lassen, dass auch die Folterer im KZ sitzen. SS-Männer konnten mitsingen, weil sie sich auch Schöneres vorstellen konnten, als KZ-Wärter zu sein. Wolfgang Langhoffs Buch „Die Moorsoldaten“ hebt ganz darauf ab. Immer wieder betont er: „Nichts wäre verkehrter, als in jedem einzelnen SS-Mann einen Dieb, Spitzbuben oder Verbrecher zu erblicken.“

Er erzählt von einem SA-Mann, der ihm sagt: Ich bin gegen die Folter. Wir alten Nationalsozialisten sind dagegen. Die, die gerne foltern, das sind die, die hier mit Chauffeur vorgefahren kommen und Foltern als Abendunterhaltung ansehen. Langhoffs Buch ist eine höchst ambivalente Lektüre. Das Hohelied auf die Arbeiterklasse und die kommunistische Kampfkraft sind schwer zu ertragen: „Wir sind hier Genossen aus allen Stadtteilen beisammen. Jeder Stadtteil wird morgen einen Vertrauensmann bestimmen. Die Vertrauensmänner setzen sich zusammen und beschließen, auf welche Weise wir hier für Änderung sorgen wollen! Einverstanden?“

Das ist die Art von Prosa, die Michael Rohrwasser 1975 in seinem Buch „Saubere Mädel, starke Genossen. Proletarische Massenliteratur?“ sezierte. Ein Blick in den Wikipedia-Eintrag über Rudi Goguel, den Komponisten von „Die Moorsoldaten“ zeigt eine andere Verteilung von Licht und Schatten: „Nach seiner Entlassung 1934 aufgrund eines Gnadengesuches seiner todkranken Mutter ging er in den Untergrund und arbeitete in der Illegalität für die KPD. Dabei kam es zu ersten größeren Konflikten mit der Partei. Im Gegensatz zu anderen glaubte er nicht mehr an die unmittelbar bevorstehende Revolution oder an den schnellen Zusammenbruch der NS-Herrschaft. Am 27. September 1934 wurde er ein zweites Mal verhaftet. In den folgenden Tagen wurde er dermaßen gefoltert, dass er einen engen Mitarbeiter verriet. Daraufhin stürzte er sich von der zweiten Etage des Polizeigefängnisses in den Keller. Eine schwere Kopfverletzung sowie ein steifer Arm waren die Folge. Die Kopfverletzung führte ab 1938 zu immer wiederkehrenden Anfällen traumatischer Epilepsie.“

„Die Moorsoldaten“ ist ein genau datierbares Lied. Es stammt aus einer Zeit vor den Vernichtungslagern. Aber es ist auch ein Lied, das – erschreckenderweise – nie aufhört, aktuell zu sein.