300 Jahre Adam Smith: Moral und Eigennutz

Der schottische Philosoph und Ökonom Adam Smith (1723-1790) ist heute wieder aktuell. © imago images / Photo12

Adam Smith und die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Ein Blick auf das Werk und die Aktualität des Ökonomen und Philosophen. Von Heinz Welsch

Adam Smith, dessen Geburt sich in diesen Tagen (vermutlich am 5. Juni) zum 300. Mal jährt, wird von vielen als Begründer der modernen Volkswirtschaftslehre angesehen. Er wird oft mit der Vorstellung in Verbindung gebracht, dass Gemeinwohl aus der Verfolgung von Eigeninteressen unter Bedingungen des freien Marktes entsteht. Smiths Überlegungen zu diesen Themen waren jedoch weitaus differenzierter, als ihm vielfach zugestanden wird. Darüber hinaus war er nicht nur Nationalökonom, sondern auch Moralphilosoph. In beiderlei Hinsicht ist sein Denken in Anbetracht der globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts von großer Relevanz.

1 Die unsichtbare Hand

In seinem Hauptwerk „Der Wohlstand der Nationen“ (1776) beschäftigte sich Smith mit der Frage, wie die Gesellschaft die unabhängigen Aktivitäten einer großen Anzahl von Wirtschaftsakteuren – Produzenten, Transporteuren, Händlern, Verbrauchern – koordinieren kann, die einander oft nicht kennen und über die ganze Welt verstreut sind. Seine Behauptung war, dass die Koordination zwischen all diesen Akteuren spontan entstehen könnte, ohne dass eine Person oder Institution bewusst versucht, sie zu schaffen oder aufrechtzuerhalten – und ohne dass es des Wohlwollens der Akteure bedarf.

Wie Smith darlegte, wirken Märkte wie eine „unsichtbare Hand“, die die Interessen der Gesellschaft fördert, ohne dass die Marktteilnehmer etwas anderes als ihre Eigeninteressen verfolgen müssen. Die diesbezüglichen folgenden Ausführungen gehören zu den am meisten zitierten Passagen in der wirtschaftswissenschaftlichen Ideengeschichte: „Wir erwarten unsere Mahlzeiten nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers oder Bäckers, sondern von der Verfolgung ihrer eigenen Interessen.“ Ein Geschäftsmann „wird in diesem wie auch in vielen anderen Fällen von einer unsichtbaren Hand geleitet, um einen Zweck zu fördern, der keineswegs in seiner Absicht lag. Es ist auch nicht immer das Schlechteste für die Gesellschaft, dass dieser nicht beabsichtigt gewesen ist. Indem er seine eigenen Interessen verfolgt, fördert er oft diejenigen der Gesellschaft auf wirksamere Weise, als wenn er tatsächlich beabsichtigt, sie zu fördern.“

Die Grundidee dieses „Theorems der unsichtbaren Hand“ ist banal: Metzger, Brauer oder Bäcker auf der einen Seite und ihre Kundschaft auf der anderen werden nur dann einen freiwilligen Handel abschließen, wenn dies zum beiderseitigen Vorteil ist, und dieser Handel wird so lange ausgedehnt, bis keine weitere beiderseitige Verbesserung mehr möglich ist. Auf diese Weise kommt ein wirtschaftliches Optimum zustande, in dem das Wohl der einen Seite nur noch zu Lasten des Wohls der anderen Seite gesteigert werden könnte, so dass dadurch das Gesamtwohl nicht weiter erhöht werden kann.

Dass dieses Optimum an Gemeinwohl sich einstellt, ist jedoch an eine Reihe von Voraussetzungen gebunden, wie die moderne Wirtschaftswissenschaft gezeigt hat. Erstens darf es sich bei einem Handel nicht um ein Geschäft zu Lasten Dritter handeln, indem etwa die Aktivität der Bäcker zum berühmt-berüchtigten Londoner Smog beiträgt und dadurch Andere schädigt (externe Effekte). Zweitens dürfen die Güter keine der Kundschaft verborgene Eigenschaften haben (etwa schädliche Inhaltsstoffe der Backwaren), so dass gemeinwohlschädigende Geschäfte zustande kämen, die bei entsprechender Kenntnis der Kundschaft unterbleiben würden (Informationsasymmetrie).

Drittens müssen jeweils mehrere Bäcker beziehungsweise Brauer oder Metzger im Wettbewerb miteinander stehen, so dass keiner die Kundschaft übervorteilen kann (Marktmacht). Viertens schließlich gibt es Güter, die mehreren oder allen Gesellschaftsmitgliedern zugutekommen und von privaten Akteuren nicht angeboten werden (öffentliche Güter).

Smith war sich einiger dieser Einschränkungen bewusst. So verstand er, dass es das Gemeinwohl schädigt, wenn sich Verkäufer zusammenschließen oder absprechen, um den Wettbewerb zu untergraben. Insbesondere wandte er sich gegen Monopole, die von Regierungen geschützt wurden, wie beispielsweise die Britische Ostindien-Kompanie. Andererseits betonte er die Rolle des Staates bei der Bereitstellung öffentlicher Güter wie dem Justiz- und Bildungswesen sowie dem Bau öffentlicher Infrastrukturen wie Brücken, Straßen und Kanäle. Deshalb ist es verfehlt, Smith als Kronzeugen für die vulgärliberale Parole „privat vor Staat“ zu vereinnahmen.

2 Ethische Gefühle

Der Autor Heinz Welsch ist Professor im Ruhestand für Volkswirtschaftslehre an der Universität Oldenburg. Er hat zahlreiche Forschungsarbeiten auf den Gebieten Umwelt- und Klimaökonomik sowie Verhaltensökonomik und Zufriedenheitsforschung publiziert.

Trotz der Bedeutung von Eigennutz für das wirtschaftliche und soziale Geschehen glaubte Smith nicht, dass die Menschen ausschließlich von Eigeninteressen geleitet werden. 17 Jahre vor „Der Wohlstand der Nationen“ hatte er ein Buch über ethisches Verhalten mit dem Titel „Theorie der ethischen Gefühle“ (1759) veröffentlicht. Darin argumentierte er, dass Menschen teilweise von inneren Empfindungen für „richtiges“ und „falsches“ Verhalten geleitet werden, die auf Sympathie gründen, und nicht auf rationalem Kalkül.

Aus den ethischen Gefühlen entstehen Pflichten gegenüber anderen, die in unterschiedlicher Intensität auftreten. Die stärksten Pflichten ergeben sich aus persönlicher Vertrautheit. Sie gelten am stärksten und bedingungslos für die eigenen Kinder und nahe Verwandte, erstrecken sich aber auch auf alle, die wir kennen. Die schwächste Verpflichtung besteht gegenüber entfernten Menschen in Not.

Smiths Arbeit über moralisches Verhalten ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Erstens bezieht sich Smiths Vorstellung davon, welches Verhalten richtig und falsch ist, nicht auf die Ergebnisse oder Konsequenzen der Verhaltensweisen. Dies unterscheidet sich von der konsequenzialistischen Vorstellung, nach der der Maßstab für ethisches Verhalten auf der Ergebnisebene liegt, beispielsweise der von den Utilitaristen propagierte Maßstab „das größte Glück der größten Zahl“. Zweitens verfolgt Smith einen intuitionistischen Ansatz, das heißt, er betrachtet moralische Verpflichtungen als auf inneren Gefühlen beruhend, anstatt sie durch axiomatisches Denken zu begründen oder „abzuleiten“, wie dies vielfach in der Moralphilosophie seiner (wie auch der heutigen) Zeit der Fall ist. Dieser Ansatz ist dem intuitionistischen Moralansatz der modernen Moralpsychologie, insbesondere der Theorie der moralischen Grundwerte (moral foundations theory) sehr ähnlich. Drittens passt Smiths Idee der Intensität moralischer Verpflichtungen in Abhängigkeit von (mentaler oder geografischer) Nähe gut zur Unterscheidung der modernen Moralpsychologie zwischen gruppenorientierten (parochialen) und individuenorientierten (universalistischen) moralischen Werten: Während erstere sich nur auf Mitglieder der eigenen Gruppe beziehen, gelten letztere unparteiisch für alle Individuen, wobei der ausschlaggebende parochiale Grundwert die Loyalität ist, die in einem latenten Spannungsverhältnis mit den universalistischen Werten Fairness und Fürsorge steht.

Smiths Vorstellungen zum ökonomischen und zum ethischen Verhalten werden vielfach als miteinander schwer vereinbar angesehen. Als Beiträge zum Verständnis wesentlicher Herausforderungen unserer Zeit erweisen sie sich jedoch als komplementär.

3 Adam Smith und die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts

Wesentliche Herausforderungen des 21. Jahrhunderts sind in den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen benannt, unter anderem Hunger, Armut, Ungleichheit, Klimawandel und der Verlust an Artenvielfalt. Diese Diagnose globaler Herausforderungen steht im Einklang mit der Sicht Tausender Studierender der Wirtschaftswissenschaft und ihrer Motivation, dieses Fach zu wählen. Im Zeitraum 2016 bis 2018 beantworteten mehr als 4400 Studierende an 25 Universitäten in zwölf Ländern am ersten Tag ihres Studiums die Frage: „Was ist das drängendste Problem, mit dem sich Wirtschaftswissenschaftler beschäftigen sollten“? Während „Arbeitslosigkeit“ und „Inflation“ vielfach genannt wurden, lag „Ungleichheit“, gefolgt von „Umwelt“ und „Nachhaltigkeit“, an der Spitze. In einer späteren Befragung (2019) lag „Klimawandel“ fast gleichauf mit „Ungleichheit“. Passend dazu trug die Vorlesung von William Nordhaus aus Anlass der Verleihung des Ökonomienobelpreises den Titel „Climate Change: The Ultimate Challenge for Economics“.

Genau wie das von Adam Smith angesprochene Justiz- und Bildungswesen sind Nachhaltigkeit, ein funktionierendes Klimasystem und Artenvielfalt öffentliche Güter, das heißt, sie stiften allen Betroffenen einen Nutzen, ohne dass der Nutzen für eine Person zu Lasten des Nutzens für eine andere Person geht (Nichtrivalität des Nutzens). Wie beschrieben, ist die Bereitstellung öffentlicher Güter nach Smiths Auffassung eine Staatsaufgabe. Diese Aufgabe kann ein Staat im Fall von Justiz und Bildung erfüllen, weil ihre Nutzung im Wesentlichen auf die jeweiligen Staatsbürger:innen beschränkt ist (oder werden kann) und der Staat deshalb diese Güter durch die – zwangsweise – Erhebung von Steuern finanzieren kann.

Während die Nichtrivalität den Gütern Justiz und Bildung einerseits und Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Artenvielfalt andererseits gemeinsam ist, unterscheiden sich letztere dadurch von ersteren, dass niemand von ihrer Nutzung ausgeschlossen werden kann. Damit geben Bemühungen um Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Artenvielfalt stets Anlass zu Trittbrettfahrerverhalten, das solche Bemühungen torpediert: Eigeninteresse, das im Fall von Backwaren und Bier zu adäquater Versorgung führt, bedingt hier eklatante Unterversorgung.

Um dem Trittbrettfahrerverhalten entgegenzuwirken, ist im Fall öffentlicher Güter ohne die Möglichkeit des Nutzungsausschlusses moralisches Handeln gefordert. In der Tat begreift die evolutionäre Kulturanthropologie das Aufkommen ethischer Gefühle und empfundener moralischer Pflichten als Beitrag zur freiwilligen kooperativen Bereitstellung öffentlicher Güter. Moralische Pflichten weisen jedoch sowohl nach Smiths Auffassung als auch gemäß der Psychologie moralischer Grundwerte eine mit der mentalen, räumlichen oder auch zeitlichen Entfernung abnehmende Intensität auf.

Während das erforderliche Maß an Klima- und Artenschutz – als Gegengewicht zum Eigennutz – eine wahrhaft universalistische Moral voraussetzt, die das Wohl aller gegenwärtigen und zukünftigen Betroffenen — ob nah oder fern – gleichermaßen berücksichtigt, deutet vieles darauf hin, dass Adam Smiths Sicht der abgestuften moralischen Empfindungen und daraus resultierenden Handlungen der Realität näher kommt als uns lieb ist.