150 Jahre „Schatz des Priamos“ – Der abenteuerliche Archäologe

Von: Christian Thomas

Blick über das Gelände der Troas. Die zyklopischen Mauern von Troja, die im Altertum als Wunderwerk galten. © Gemini Collection/Imago

Vor genau 150 Jahren entdeckt Heinrich Schliemann den angeblichen „Schatz des Priamos“. Er ist die Projektion und Fiktion eines Mythomanen – zugleich eine Sensation für die Archäologie.

Laut seiner eigenen Überlieferung war die sagenhafte Geschichte ein Thema seit Kindertagen. Abgedruckt in einer „Weltgeschichte für Kinder“, bebildert in einem Geschenk für den Siebenjährigen, Weihnachten 1829, seitdem sein Traum. Fortan ließ die Legende nicht mehr ab von Heinrich Schliemann – und der nicht mehr von ihr. Eine Win-win-Situation?

Ebenso überlieferte der mittlerweile so berühmte wie berüchtigte Ausgräber Schliemann, dass er sich vor nichts mehr fürchte, am wenigsten vor sich selbst, wie er seinem Vater in einem Brief schriftlich mitgab: „Es wird viel gegen mein Buch geschrieben. Indes ist mir nicht bange, da ich überall Beweise gebe und nichts ohne klara (sic) Facta behaupte.“

Über den Text haben sich Generationen von Heinrich-Schliemann-Exegeten gebeugt, interessiert an dem Verhältnis von Fakten und Fiktionen im Leben eines vom Altertum abenteuerlich Besessenen. Denn tollkühn, wie dieser Ausgräber nun mal drauf war, ließ er nicht ab von Legenden, seiner ganz speziellen Ansicht von Troja, dem Ort, den er vorzufinden glaubte aufgrund seiner Lektüre der „Ilias“ des Homer.

Das Epos klopfte er immer wieder ab Satz für Satz, dagegen draufgängerisch, wie er vorging, setzte er Schaufel und Spaten rabiat an. Der durch den Hügel von Hisarlik, durch die Schichten seines Troja getriebene Graben, der berühmte Schliemann-Graben, wurde berüchtigt. Den Schatz, den er am 31. Mai 1873 hob, am Ende 8000 Artefakte, legte er auf Kosten unwiederbringlicher Zerstörungen von weiteren Zivilisationsschichten frei. Darf man es, weil es sich chic anhört, eine produktive Zerstörung nennen?

Äußerst raffiniert verwies Schliemann auf seine Sensation, mobilisierte Medien und Verleger, darunter eine Berühmtheit wie Eduard Brockhaus. Seine zweite Frau Sophia, eine Griechin, inszenierte der Unternehmer in Altertumsangelegenheiten wie eine archaische Königin, behängte die Gattin mit dem vorgefundenen Geschmeide wie eine Fürstin der Bronzezeit. Pompös ging das Porträt als Photographie um die Welt, ebenso die Lichtbilder von den dokumentierten Artefakten. Eine der Sternstunden der Archäologie blieb nicht verborgen. Weil sie auf einer globalen Medienkampagne basierte.

1822 geboren als Pastorensohn im mecklenburgischen Ankershagen, entkam der tyrannisierte Junge beklemmenden Verhältnissen, kam beinahe auch um bei einem Schiffbruch vor Texel, kam unter in Amsterdam. Und wenn man jetzt weitere Stationen nur aufzählt, St. Petersburg oder Sacramento, Peking oder Paris, Konstantinopel oder Kalkutta, Neapel, London, Delhi oder Athen, gibt dies allenfalls eine Ahnung von einem Kaufmann und Kosmopoliten, der mehr als zehn Fremdsprachen beherrschte. Nicht zu vergessen, der Selfmademan machte ein Vermögen beim Goldrausch in Kalifornien, in Russland als Krimkriegsgewinnler in noch gigantischeren Dimensionen. Mit den Spekulationsgewinnen finanzierte der Autodidakt seine Ausgräberträume.

Widerstände waren dazu da, um überwunden zu werden. Die Umstände in Westanatolien waren denkbar ungünstig, das Klima eine gewaltige Belastung wegen der Hitze, eisiger Winde, sturzbachartiger Regenfälle. Sturzbachartiger? Sintflutartiger! Schliemann und seine zeitweilig 150 Arbeiter litten Qualen wegen der nahen Sümpfe mit Myriaden von Stechmücken. Heroische Herausforderungen. Der belesene Schliemann wusste von seinem unbeirrten Plan zu berichten wie von einem weiteren Kampf um Troja. An seiner Seite nicht nur Getreue, einem Vorarbeiter warf er die Vergewaltigung seiner Sophia vor.

Ebenfalls nie geklärt, was an dem sagenhaften 31. Mai 1873 vor sich ging, festgehalten als der ausgerechnet letzte Tag der Grabungskampagne, als ihm um 9 Uhr 30, „hinter der letzten Mauer“, „in 8 bis 9 Meter Tiefe“, ein „kupferner Gegenstand von höchst merkwürdiger Form“ unter die Augen kam. Am Ende (nicht etwa des Tages) waren es 8000 Artefakte, die freigelegt wurden – und Schliemann verschleppen ließ, geradewegs aus „Troja“ heraus. Damit wurde ein Kampf fortgeführt, denn das Osmanische Reich prozessierte gegen Schliemann in einer aufsehenerregenden internationalen Affäre. Für seine Raubkunstkampagne wurde der Archäologe zur Zahlung von 20 000 Goldfrancs verurteilt – der Spekulant Schliemann zahlte 50 000, damit hatte er eine weitere Grabungslizenz in der Tasche.

Wegen des Urteils und des Deals sieht die Stiftung Preußischer Kulturbesitz die Ansprüche der Türkei juristisch abgegolten, auch wenn der Kasus weiterhin „emotionale Aspekte“ (Stiftungspräsident Hermann Parzinger) aufweise. Tatsächlich hat der türkische Staatspräsident Erdogan die Rückgabe zur Autokratensache erklärt, nachdrücklich seit der Eröffnung des Troja-Museums 2018 – wie schon einmal, als die Türkei die Thesen des Tübinger Archäologen und Chefausgräbers in Troja von 1988 bis 2004, Manfred Korfmann, instrumentalisierte, nämlich so aberwitzig wie antiwissenschaftlich „die abendländische Premiummarke Troja“ (FR 26.8.2008) für die EU-Bewerbung.

Der Streit um Troja vor 20 Jahren, ausgelöst durch eine von Korfmann kuratierte Schau in Stuttgart, wurde von Archäolog:innen, Altphilolog:innen und Historiker:innen nicht nur energisch, sondern erbittert ausgefochten. Traditionslinien, denn verbissen hatte schon Schliemann seinen Kampf um Troja geführt, vor Augen ein Buch, das den 44 Jahre alten Studenten in Paris regelrecht angefixt hatte wegen suggestiver Beschreibungen, zudem tollkühner Karten, die die Schlachtverläufe angeblich rekonstruierten. Es war eine falsche Fährte – auf eine belastbare setzte Schliemann erst der britische Archäologe Frank Calvert, den Schliemann, nachdem er die Reichtümer hatte bergen können, ausbootete. In einem Zeitungsartikel bedauerte der Betrogene Schliemanns Fanatismus, angefangen damit, dass er die Fakten, die gegen seine Fiktion sprechen, unterdrücke.

Wie nicht selten hatten Schliemanns Projektionen einen trojanischen Pferdefuß. Denn sein Fund erwies sich, anders als von ihm angenommen, als mindestens 1000 Jahre älter. Wenn Schliemann deswegen als Scharlatan hingestellt wurde, so spielte sicherlich schäbiger Neid eine Rolle. Denn ebenfalls seine Ausgrabungen in Mykene, beim zweiten Mal seit 1876, boten ja nicht etwa Sensationen, die zwischen den Fingern zerrannen, obwohl diese Funde ebenfalls falsch datiert wurden oder die „Maske des Agamemnon“ eine weitere Projektion war.

„Hermeneutik war nicht Schliemanns Sache“ (Justus Cobet), Quellenkritik hätte die Konstrukte eines „Mythomanen“ (Manfred Flügge) nur gefährdet, der seine „Geschichten zu schönen und die Öffentlichkeit, seine Leser und vielleicht auch sich selbst zu belügen wusste“ (Reinhard Witte). Mit wissenschaftlichen Skrupeln und methodischer Disziplin war es bei Schliemann also nicht weit her, umso ausgeprägter der Enthusiasmus eines Dilettanten, angesichts akademischer Blasiertheit und Bräsigkeiten eine Tugend. Gegen enorme Widerstände mobilisierte Schliemann seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts eine europäische Bildungsoffensive, der sich dann eine aggressive abendländische Heimatschutzbewegung anschloss.

Unterkommen und Verbleib des „Schatzes des Priamos“ erlebten in den letzten 150 Jahren eine abenteuerliche Geschichte für sich. Schliemann hatte ihn „dem deutschen Volk zum ewigen Besitz“ vermacht, und so waren denn in Berlin die Schliemann-Schau im Gropius-Bau und die Schliemann-Säle seit 1885 im Völkerkundemuseum eine Sensation. Im Zweiten Weltkrieg wurden die Schätze in Flaktürmen im Tiergarten eingebunkert, wo sie von einer Trophäenkommission der Roten Armee verschleppt wurden. Für ein halbes Jahrhundert vollständig verschwunden, präsentierte 1994 das Moskauer Puschkin-Museum einen Coup, den Schatz des Priamos als sein Eigentum. Auch nach Bemühungen der Bundesregierung zur Rückführung erklärte Putin, der im Fernsehen die Beutekunst mit dem für ihn typischen, gefrorenem Gesichtsausdruck (Die Maske des Putin) umkreiste, zu einem Beitrag der Wiedergutmachung Deutschlands gegenüber Russland.

Der Kampf um Troja ist im 20. und 21. Jahrhundert weitergeführt worden an einem „Tatort“, an dem „Geschichte, Mythen und Politik“ (Frank Kolb) zusammenprallten. Der von Homer im 7. Jahrhundert v. Chr. besungene Trojanische Krieg ist eine Fiktion geblieben, wie das von der Archäologie für die Zeit von 1300 bis 1000 v. Chr. etikettierte „Troja VII“ belegt. Legendär ebenfalls der Disput, den Raoul Schrott auslöste, weil er das umtoste Troja von Westanatolien nach Kilikien verlegte. Naturwissenschaftlich geerdet dagegen jüngere Erkundungen, die sich auf die Herkunft des Troja-Goldes fokussiert haben.

So kamen drei Institutionen, Archäolog:innen der Universität Tübingen, des Curt-Engelhorn-Zentrums für Archäometrie in Mannheim und des Österreichischen Archäologischen Institut, der Herkunft des Priamos-Goldes auf die Spur. Mittels eines hochgradig präparierten Koffers wurde den Artefakten gerade mal ein Stäubchen entnommen, für das Auge eine unsichtbare Probe, ein Millionstel Gramm – genug für einen chemischen Fingerabdruck.

So führte gewiefteste Spurensuche in eine vorantike Welt, es sind Fährten in archaischen Zeiten, mit Verbindungen zwischen den sagenhaften Königsgräbern im mesopotamischen Ur, sagenhaften Goldgruben in Georgien, der sagenhaften Siedlung Poliochni auf der griechischen Insel Limnos – allerdings wahren Orten zwischen Westanatolien und dem beglaubigten Kaukasus.

Heinrich Schliemann übertrat nicht nur ein Gesetz, nicht nur osmanische, auch solche der Archäologie und Altphilologie – nur so wurde er zum Bahnbrecher. Von seiner Sache beseelt, wusste er die gigantischen Gewinne aus seinen globalen Spekulationen in seine humanistischen Spekulationen über Griechen und Trojaner zu investieren. Schliemanns Expeditionen in die Bronzezeit – vergleichbar heute dem Aufbruch von Milliardären zum Mond.

So sensationell die von Schliemann gehobenen Schätze in Troja oder Mykene waren: deren Beschaffenheit wurde rasch entzaubert. Seit kurzem ist da zudem ein tragbares Messgerät, das mit einem Laserstrahl nicht nur ein winziges Loch in Goldoberflächen brennt, sondern ein winziges Licht in das Dunkel der Vorzeit. Neuerliche Ernüchterung?

Auch wenn solche Geräte nicht der Seele abenteuerlicher Unternehmen auf die Spur kommen, so verweisen Vorkommen und Verarbeitung des Troja-Goldes auf fantastische Entfernungen, auf grenzenlos ausgreifende Verbindungen, hinweg über Tausende Kilometer, vor 5000 Jahren bereits, schier unglaublich allein das.

Heinrich Schliemann (1822-1890), hier als Unternehmer. © Heritage Images/Imago

Teile des „Schatzes“. © akg-images