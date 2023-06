Frankreichs Kultband Indochine stellt sich gegen rechts

Von: Max Dax

Teilen

Für ihre große Jubiläumstour 2022 ließ die Band in den Stadien eine von allen Seiten einsehbare Bühne aufbauen, hier im Stade de France in Saint-Denis bei Paris. © picture alliance/dpa/MAXPPP

Sänger Nicola Sirkis erzählt von 40 Jahren auf der Bühne, vom Widerstand gegen den Rassemblement National und vom Rhythmus in der Sprache der Schriftstellerin Marguerite Duras

Der Name Ihrer Band Indochine bezieht sich auf die Schriftstellerin und Regisseurin Marguerite Duras, die während ihrer Kindheit in Vietnam und Kambodscha gelebt hat.

Ich bin ein regelrechter Fan von Marguerite Duras, und zwar schon seit meiner Jugend. Ihre Literatur durchweht der Duft der Dekadenz des französischen Kolonialreichs in Französisch-Indochina. Diese Dekadenz hat bei Duras eine sehr betörende Seite, sie beschreibt eine indochinesische Sinnlichkeit, die auf mich ein bisschen wie der letzte Seufzer vor dem Untergang wirkt, als würde man der „Titanic“ zuschauen, wie sie langsam sinkt.

Duras wollte aus literarischen Gründen zuerst, dass diese Kolonialgeschichte niemals aufhören möge, aber dann begann 1955 der Vietnamkrieg, der direkt auf den seit 1946 andauernden Krieg in Indochina folgte.

Ja, das war der Vietnamkrieg – Vietnam gehörte ja zum französischen Empire. In den Schlachten gab es viele Tote und Niederlagen für Frankreich. Während meiner Kindheit war der Krieg in Vietnam im Fernsehen allgegenwärtig. Was heute viele nicht mehr wissen: Viele Leute dachten zu Anfang, dass Indochine eine rechte Gruppe sei, weil wir uns im Bandnamen auf die französische Kolonialgeschichte bezogen haben. Aber das war ein Missverständnis, das es nur in den Medien gab. Unsere Fans wussten es besser.

Marguerite Duras war ein Teil einer Welt, in der man als – in ihrem Fall – Schriftstellerin Position beziehen musste. Sie schloss sich im Zweiten Weltkrieg der Résistance an, wurde Kommunistin und kämpfte auf künstlerischer Ebene für ihre Überzeugung.

Was mir an Marguerite Duras am allermeisten gefallen hat, ist ihr Rhythmus beim Schreiben. Liest man sie laut, wird ihre Sprache zu Musik, eine Art kleiner Nachtmusik, ein bisschen wie Mozart, und sie schöpft alle Mittel der französischen Sprache aus, es liegt in ihren Worten eine Sinnlichkeit. Ich ärgere mich heute, dass ich nie den persönlichen Kontakt zu ihr gesucht habe. Ich hätte sie ja kennenlernen können. Sie hat ja Filme gedreht und Bücher geschrieben bis zu ihrem Tod 1996. Ich weiß nicht, ob sie wusste, dass wir die Band nach ihr benannt haben.

Fehlen heute streitbare, aber überzeugende Persönlichkeiten wie Marguerite Duras oder Claude Lanzmann? Wer trägt die Fackel weiter?

Wir brauchen unbedingt Leute wie sie, Künstler, die uns helfen können, unser Verständnis von der Gesellschaft, in der wir leben, jeden Tag ein kleines bisschen zu hinterfragen. Im Moment sind wir jedoch dabei, das Lesen zu verlieren – wir scrollen nur noch. Die Literatur beschreibt eine ganz spezifische, sehr starke Form von Freiheit, und die Freiheit der Kunst steht für die Freiheit aller auf der Welt.

Indochine sind in der jüngsten Vergangenheit in Frankreich nicht nur wegen ihres großen Erfolges in die Schlagzeilen gekommen, sondern auch, weil sie sich weigern, in Städten zu spielen, in denen die rechte Partei Rassemblement National (RN), früher Front National, im Rathaus sitzt.

Das Problem liegt meines Erachtens aber ganz woanders. Martin Luther King sagte den so wichtigen Satz: „Am Ende werden wir uns nicht an die Worte unserer Feinde erinnern, sondern an das Schweigen unserer Freunde.“ Wenn es darum geht, Position gegen den RN zu beziehen, halten viele, eigentlich die meisten Künstlerkollegen in Frankreich die Klappe. Konkret ging es um ein Festival in Perpignan, das auf Initiative eines RN-Mitglieds von einem Ort mit schattenspendenden Bäumen auf einen Parkplatz verlegt wurde – mitten im Sommer. Also haben wir gesagt: Nein, da spielen wir nicht. Wir haben erwirkt, dass wir jetzt an einem anderen Ort spielen, ganz in der Nähe, aber eben nicht in Perpignan. Mit solchen kleinen Aktionen misst man seine Kräfte, und wenn man siegt, dann sendet man starke Botschaften an die Welt, dass man die Dinge nicht akzeptieren muss, wie sie sind, sondern dass man sie auch ändern kann. Ich war sehr, sehr erstaunt, dass insbesondere einige Rapper, aber auch einige Punkbands dem RN offenbar sehr gleichgültig gegenüberstehen, als ob unsere Demokratie nicht gefährdet wäre.

Wer hatte eigentlich die Idee, eine von allen Seiten einsehbare Bühne in der Mitte des Stadions aufzubauen? Nach all den Jahrzehnten, die es Stadionkonzerte gibt, ist Ihre Erfindung eine echte Revolution.

Das war meine Idee. Ich weiß noch: Ich habe mich, als es im letzten Jahr darum ging, unser 40. Bandjubiläum auf die Bühne zu bringen, zurückgezogen, gewissermaßen einsam meditiert über der Idee, wie man dieses Jubiläum nah an den Fans zelebrieren könnte. Dabei ist die Antwort so einfach: Beim Fußball sitzen im Prinzip alle Fans gleich weit oder nah zum Geschehen. Weil in der Mitte des Stadions gespielt wird. So haben wir es auch gemacht.

Eine gute Idee kann man also immer noch in einem Satz zusammenfassen.

Die gute Idee zeichnet sich dadurch aus, dass sie simpel und auf einer Seite im Notizbuch skizzierbar ist. Und anschließend, für die technische Umsetzung, braucht man natürlich Experten, Geduld, Geld und Interesse fürs Detail. Aber 40 Jahre, das ist ein sehr, sehr langer Zeitraum. Gerade für eine Rockband. Das wollten wir mit einer Innovation zum Ausdruck bringen.

Sie haben auf Ihrer Tour mit der Bühne alle großen Stadien Frankreichs ausverkauft und diverse Besucherrekorde gebrochen. Sind Sie eigentlich über die Dimensionen Ihres Erfolgs überrascht?

Natürlich! Das war vor zehn Jahren noch nicht so abzusehen. Ich habe aber das Gefühl, dass es über unsere Musik hinaus auch dieses Bedürfnis nach Begegnungen, nach großen Zusammenkünften gibt. Die Menschen suchen nach der Pandemie wieder die Nähe zueinander, und eine Band, auf die sich viele einigen können, schafft nun einmal einen Rahmen dafür.

Sie sind heute das letzte verbliebene Gründungsmitglied der Band. Ist die Band in Entscheidungsprozesse mit eingebunden?

Zu Anfang von Indochine waren wir vier Leute, wie die Fab Four, und dann hat einer nach dem anderen die Band verlassen, mein Zwillingsbruder Stéphane ist 1991 gestorben. Aber Marc Eliard, unser Bassist, ist seit 30 Jahren dabei, und unsere beiden Gitarristen Olivier Gérard und Boris Jardel immerhin seit 20 Jahren. Nur unser Schlagzeuger, Ludwig Dahlberg aus Schweden, ist erst seit sechs Jahren dabei.

Die Band Nicola Sirkis , geboren 1959, ist Sänger und Frontmann der französischen Band Indochine, die er 1981 zusammen mit Dominique Nicolas gegründet hat. Der Sound der Gruppe, die im vergangenen Jahr ihr 40-jähriges Bestehen mit einer großen Tour gefeiert hat, hat seine Wurzeln im Post-Punk und New Wave der 1980er Jahre. Politisch fühlt sie sich dem Kampf gegen rechts und für die Demokratie verpflichtet. In Frankreich hat Indochine einen Status, der vielleicht dem von Herbert Grönemeyer in Deutschland vergleichbar ist. Die Band füllt problemlos ganze Fußballstadien – etwa auf der großen Jubiläumstour 2022 („Central Tour“), die wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben worden war. Auch aktuell tourt Indochine durch Frankreich. Zur Gruppe gehören derzeit neben Sirkis Olivier Gérard (Rhythmusgitarre), Boris Jardel (Sologitarre), Marc Eliard (Bass) und Ludwig Dahlberg (Schlagzeug). sha

Der Sound von Indochine entstammt dem Post-Punk und der New Wave der 1980er Jahre. Wäre da nicht der französische Gesang, käme man nicht unbedingt darauf, dass die Band aus Frankreich kommt.

Das liegt vermutlich daran, dass ich in meiner Jugend nicht in Frankreich, sondern 15 Jahre lang in Belgien gelebt habe. Belgien ist ein mehrsprachiges Land, und alles ist ganz anders als in Frankreich. In Belgien hört man internationales Radio, BBC, aber auch holländische und deutsche Sender – und damals immer Punk und New Wave. Als ich nach Frankreich zurückkehrte, liefen im Radio ständig Léo Ferré, Claude François, aber auch Johnny Hallyday. So habe ich im Lauf der Zeit sehr gute französische Lieder und vor allem tolle französische Sänger entdeckt – Alain Souchon, Serge Gainsbourg, Jacques Higelin, Renaud Séchan. Das sind alles Sänger, deren Stimmen mich seit meiner Rückkehr nach Frankreich begleitet haben. Viele von ihnen sind bereits gestorben, aber ihr Erbe ist umso bedeutender.

Sie haben Serge Gainsbourg persönlich getroffen, als er die Regie für Ihr Video „Tes yeux noirs“ übernommen hat. Wie erinnern Sie diese Begegnung?

Ich war sehr enttäuscht von ihm.

Enttäuscht?!

Ja, ich war sehr enttäuscht. So stolz ich auch bin, mit ihm gearbeitet zu haben, so sehr hat mich das Ergebnis des Videos enttäuscht. Ich hatte ganz klare Vorstellungen, wie es aussehen sollte: Ich wollte praktisch eine androgyne Kopie seines Films „Je t’aime“ mit Jane Birkin und Joe Dallessandro auf Videolänge. Und er hat genau das Gegenteil gemacht. So steht jetzt zwar in meinem Lebenslauf, dass wir mit Serge Gainsbourg zusammengearbeitet haben, aber das Musikvideo ist Schrott. Dabei war der Dreh mit ihm sehr lustig, wir haben drei Tage lang Schnaps getrunken und viel gelacht.

Ein Lied von Ihnen trägt den Titel „La Guerre est finie.“ Einerseits ist das der Titel eines Films von Alain Resnais, andererseits der Titel eines Liedes und einer Kunstaktion von Yoko Ono und John Lennon.

Das weiß ich heute auch. Aber damals habe ich es auf Jean-Luc Godard bezogen. In einem seiner damals neuartigen politischen Filme zitiert Godard den Filmtitel von Resnais, ich meine, das war „Der kleine Soldat“. Sie müssen wissen: In fast jedem Song von Indochine habe ich ein Zitat von Jean-Luc Godard versteckt. In unserem Song „Les tzars“ ist es „La Chinoise“. Es tauchen in anderen Liedern die Filmtitel „Bande a part“ oder „Masculin, féminin“ auf. Das ist mein Zeichen meiner Verehrung für Godard. Ganz besonders offensichtlich ist es in dem Songtitel „Il y a un risque (le mépris)“. Ich liebe „Le Mépris“ („Die Verachtung“) …

Haben Sie auch ein Zitat aus „Détective“ verwendet?

Äh, ich befürchte: nein.

Dabei ist „Détective“ selbst ein einziger Zitatschatz – alle Dialogzeilen stammen aus der Literatur …

Ich gebe es zu: Ich bin vor allem ein Fan von seinen Filmen aus den sechziger Jahren. Ich liebe seine Filme mit Chantal Goya, mit Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg und Anna Karina. Ich habe es immer super gefunden, meine Songs aufzuladen mit Inhalten und Verweisen aus der Popkultur. Ich liebe es, die Reaktion der Leute in den Plattenfirmen mitzubekommen, die sehr oft nicht wissen, wovon in den Liedern die Rede ist. In der Musikindustrie sind viele wirklich sehr, sehr ungebildet, haben keinen persönlichen Bezug zu der Popwelt, in der sie arbeiten. Serge Gainsbourg sagte wörtlich: Die Musikindustrie ist vulgär.

Warum haben Sie eigentlich eines Ihrer Lieder nach der Stadt Wuppertal benannt?

Ah, das ist ganz einfach. Ich bin ein großer Fan von Pina Bausch, für mich war sie die beste Tanzchoreographin der Welt, und der Song ist eine Hommage an sie. Ich besuche seit über 20 Jahren ihre Aufführungen. Damals wohnte ich in der Nähe des Théâtre de la Ville, wo ihre Truppe in Paris auftrat, und ich habe 1985 eine ihrer Kreationen gesehen. Von 1977 bis 1983 wurden diese Aufführungen ausgebuht. 1985 kämpfte man auf dem Schwarzmarkt um die Plätze! Was mich an Pina Bausch fasziniert, ist, dass in ihren Choreographien die Fantasie die Macht über unseren Intellekt übernimmt. Ihre Choreographien sind von einer gewalttätigen Romantik durchdrungen, in deren Grammatik ich mich vollkommen wiederfinde. Bei unserer Stadiontournee mit der Bühne im Zentrum, haben wir ganz zu Anfang Pina Bausch ein paar Worte in einer Videoeinspielung sprechen lassen. Im Stade de France haben wir zudem die Tänzer vom Ballett Les Etoiles von der Pariser Oper auftreten lassen und dazu getanzt. Pina Bausch ist meine Königin. Mit Marguerite Duras verbindet sie die Faszination für die Dekadenz, eine Faszination für die Dekadenz der Reichen.

Das Video, das Ihre Jubiläumstour eröffnete, ist voller politisch aufgeladener Bilder. Man sieht das Gesicht von François Mitterrand, der wiederum gemeinsam mit Marguerite Duras in der Résistance gekämpft hat, Bilder von Tschernobyl …

Das Video endete mit Bildern aus dem Krieg in der Ukraine. All diese Ereignisse aus den letzten 40 Jahren haben mich geformt und geprägt, durch sie wurde ich Musiker und Texter.

Das 25. Jubiläum der Band haben Sie in einem viel kleineren Rahmen gefeiert, mit einem Auftritt im Opernhaus von Hanoi. Wie war das?

Ich weiß noch: Alle haben mir vorher gesagt, dass die vietnamesischen Behörden niemals eine Band wie Indochine, die den Namen des französischen Empires trägt, akzeptieren würden. Aber das Gegenteil war der Fall. Wir wurden sehr herzlich empfangen, spielen vor vollem Haus und begeistertem Publikum. Für mich war dieser Auftritt in der Hauptstadt Vietnams wie die Quadratur eines Kreises, eine ultimative Hommage, die größte Respektbezeugung gegenüber Marguerite Duras.