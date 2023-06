Es geht durch das Internet ein Geflüster

Das soziale Netzwerk „Reddit“ will von Drittanbietern Gebühren verlangen. Viele Foren streiken dagegen, das Unternehmen zeigt sich aber wohl gelassen.

Aktuell sehen viele Userinnen und User beim sozialen Netzwerk Reddit schwarz. Mehr als 8000 der sogenannten Subreddits, also Foren, sind seit Montag auf privat gestellt, die Inhalte für die Öffentlichkeit nicht einsehbar. Die unbezahlten Moderatorinnen und Moderatoren dieser Subreddits sehen ebenfalls schwarz und zwar für die Zukunft ihrer Plattform.

Sie befinden sich im Streik. Das Unternehmen hatte angekündigt, den Zugang zur API zu verändern. Das ist die Programmierschnittstelle, die anderen Programmen zur eigenen Nutzung zur Verfügung gestellt wird, Reddit möchte hierfür nun von Dritt-App-Herstellern Gebühren verlangen. Für viele Anbieter dieser inoffiziellen Reddit-Apps würde das das Aus bedeuten, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung diverser Moderator:innen.

Die Apps sind wichtig

Diese Apps seien aber wichtig, da sie „viel mehr Funktionalität und Customization anbieten“, sagt Reddit-Moderator „slacker7“ gegenüber der FR. Er moderiert mit anderen den deutschsprachigen Subreddit „r/Dachschaden“, mit knapp 62 400 Mitgliedern.

Bei den Apps gehe es beispielsweise um die Gestaltung dessen, wie Posts und Kommentare angezeigt werden, um Tools für die Moderation, oder auch darum, Reddit ohne Werbung anzuzeigen.

Zwar soll es auf der Plattform 3,4 Millionen Subreddits geben, so eine Zählung vom Mai 2022. Doch da einige der streikenden Communitys zu den am stärksten genutzten gehören, seien die Auswirkungen spürbar. So sorgte der Streik am Montag sogar dafür, dass Reddit aufgrund technischer Probleme für einige Stunden nicht erreichbar war.

Die beiden größten Dritt-Apps „Apollo“ und „RIF“ kündigten an, ihren Betrieb bis Ende des Monats einzustellen. Auch andere haben ihren Rückzug bekanntgegeben. Derweil soll bei Reddit ein internes Schreiben des CEOs Steve Huffman an die Angestellten verschickt worden sein, das dem Medium „The Verge“ vorliege.

So soll sich Huffman zuversichtlich zeigen, dass der Streik bald vorbei sei und keinen Schaden anrichten würde. „Bisher haben wir keine nennenswerten Auswirkungen auf die Einnahmen feststellen können und wir werden die Entwicklung weiter beobachten“, wird er zitiert und weiter: „Es gibt eine Menge Lärm in diesem Fall. Lauter als jemals zuvor. Unsere Teams arbeiten daran, und wie alle Explosionen auf Reddit, wird auch diese vorübergehen.“

Laut dem Schreiben soll Reddit mit anderen Drittanbietern noch im Gespräch sein. Zudem sollen barrierefreie Apps von den Gebühren ausgenommen werden.

Einige Subreddit-Moderatorinnen und -Moderatoren wollen den Streik, der ursprünglich für 48 Stunden angekündigt war, auf unbestimmte Zeit fortführen. Auf dem Subreddit „r/ModCoord“ werde aktuell ein weiteres Vorgehen diskutiert, so Moderator „slacker7“ zur FR. Der Subreddit „r/Dachschaden“ soll voraussichtlich auch erst einmal privat bleiben.