Musk lässt Twitter über „Generalamnestie“ abstimmen - Rechte Accounts betroffen

Von: Katja Thorwarth

Dank dieser Umfrage ist Donald Trump wieder auf Twitter aktiv. © Taidgh Barron/dpa

Elon Musk startet eine Umfrage zur „Generalamnestie“ für gesperrte Twitter-Konten. Die Plattform hatte nach einer Umfrage bereits Trumps Konto freigegeben.

San Francisco - Multimilliardär und Neu-Twitter-Besitzer Elon Musk hat schon länger angekündigt, gesperrte Accounts wieder auf der Plattform zuzulassen. Jetzt will er die Nutzer:innen des Kurznachrichtendienstes in einer Twitter-Umfrage abstimmen lassen. So fragte er am Mittwochabend (Ortszeit) in einem Tweet, ob er Leuten, die beispielsweise aufgrund von Hatespeech gesperrt worden sind, eine „Generalamnestie“ anbieten soll.

Ausgenommen von einer solchen Begnadigung seien solche Nutzer:innen, die gegen Gesetze verstoßen oder Spam-Nachrichten verbreitet hätten. Noch bis Donnerstagabend können die Leute mit „Ja“ oder „Nein“ abstimmen. Dem Wirtschaftsmagazin Forbes zufolge gingen innerhalb der ersten 45 Minuten mehr als 700.000 Stimmen ein. Am Donnerstagmorgen waren es mehr als 2,5 Millionen. Mehr als 72 Prozent davon befürworteten die Freischaltung gesperrter Accounts. Nach jüngsten Angaben kommt der Dienst auf mehr als 230 Millionen täglich aktive Nutzer:innen.

Twitter: Elon Musk lässt über gesperrte Accounts abstimmen

Andere schlagen derweil Alarm. Der Journalist Nick Martin etwa, der über Rechtsextremismus in den USA berichtet, hat in einem Tweet auf die Leute hingewiesen, die von einer „Generalamnestie“ durch Elon Musk profitieren würden. „Die Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene hat heute einen Beitrag veröffentlicht, in dem sie Elon Musk auffordert, eine Reihe von Rassisten, Verschwörungstheoretikern und notorische Belästiger wieder einzustellen. Die Liste umfasst den flüchtigen Neonazi Andrew Anglin, den weißen Rassisten David Duke und den britischen Neonazi Mark Collett.“

Nach Umfrage ließ Elon Musk Donald Trump auf Twitter freischalten

Bereits Ende Oktober hatte Elon Musk angekündigt, dass vor der Wiederaktivierung von Twitter-Konten ein Rat zum Umgang mit kontroversen Inhalten gebildet werden solle. In der vergangenen Woche ließ der Tech-Milliardär dann ohne Gremium nach einer Nutzerumfrage den Account des früheren US-Präsidenten Donald Trump freischalten. Trump war seit Januar 2021 von Twitter verbannt. Er hatte am 6. Januar Sympathie für seine Anhänger bekundet, die den Sitz des US-Parlaments gestürmt hatten. (ktho/dpa)