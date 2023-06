Element of Crime: „Musik kann das Gefühl vermitteln, dass das Leben mehr ist als der tägliche Wahnsinn“

„Eine Band, die keine neuen Songs schreibt, lebt nicht mehr richtig“: Sven Regener (vorne links) und Richard Pappik (vorne rechts) sprechen für alle vier. © Charlotte Goltermann

Sven Regener und Richard Pappik von der Band Element of Crime sprechen mit Steffen Rüth über Kunst, die Hoffnung macht, blumige Lieder und den Unsinn, sich ständig neu erfinden zu müssen

Herr Regener, Herr Pappik: „Morgens um vier“, ist das Ihre Zeit?

Sven Regener: Die Katze hat mich heute sehr früh geweckt, aber schon eher gegen fünf. Sie macht das gewohnheitsmäßig. Ich gebe ihr dann etwas zu fressen, und sie trollt sich wieder. Ich konnte dann auch nochmal einschlafen. Trotzdem hoffe ich darauf, dass sie mit zunehmendem Alter etwas ruhiger wird.

Wie alt ist die Katze?

Regener: Sie ist noch jung, erst zwei Jahre. Das Leben mit Katze ist noch neu für mich. Eigentlich handelt es sich um eine Coronakatze. Unser Sohn wollte immer schon eine Katze haben, er war 15, als es mit Corona losging und er so viele Sachen nicht machen konnte. Also erfüllten wir ihm seinen Wunsch und schafften uns die Katze an. Und was soll ich sagen? Sie ist wirklich sehr niedlich.

Ihr neues Album beginnt mit dem Lied „Unscharf mit Katze“, im Text zu „Alles in Ordnung“ kommt eine schwarze Katze vor, und in „Dann kommst du wieder“ tanzt gar eine Katze ihren Namen.

Regener: Ja, das ist richtig. Drei von zehn Liedern, das ist schon eine hohe Quote. Man muss allerdings sagen, schon bevor ich persönlich mit einer Katze zu tun hatte, sind schon relativ viele Katzen durch unsere Songs gegeistert. Ich habe gestern darüber nachgedacht, warum das so ist.

Und?

Regener: Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass Katzen etwas Magisches und Rätselhaftes an sich haben. Katzen sind weder käuflich noch konformistisch. Sie sind sehr individuell. Und das Wort „Katze“ als solches klingt sehr markant und stark, viel mehr als zum Beispiel „Hund“. Katzen sind zudem unberechenbar, und das macht sie für Songs, bei denen man mit relativ wenigen Worten Bilder heraufbeschwören will, zu sehr guten Symbolen. Und sie sind irgendwie umstrittene Tiere. Früher galten Katzen mitunter gar als diabolische Tiere. Richard, was hältst du eigentlich von Katzen?

Richard Pappik: Es gibt Menschen, die behaupten, ich sei ein Katzenflüsterer. Ich bin mit Katzen aufgewachsen, bei uns im Haushalt gab es immer eine Katze, meistens mehrere. Unsere letzte Katze ist 2019 im Alter von 16 Jahren gestorben. Seitdem haben wir kein Haustier mehr.

Sind Lieder von Element Of Crime selbst ein bisschen so wie Katzen – oft drollig, überdurchschnittlich klug und auch nie bis ins kleinste Detail zu erklären?

Regener: Dagegen gibt es nichts zu sagen.

„Unscharf mit Katze“ ist ein für Ihre Gepflogenheiten ungewohnt rockiger Song, wie kam es dazu?

Regener: Nun, die meisten unserer Stücke sind im mittleren Tempo zu Hause, mehr Bob Dylan als Pantera. Dieser Song ist tatsächlich etwas groovender und härter, aber für uns auch kein ungewöhnlicher Song. Er macht es einem leicht, in die Platte reinzukommen.

Das ganze Album hat etwas Wohltuendes und Beruhigendes: Sie wollen sich nicht neu erfinden, sondern sind seit vielen, vielen Jahren eine verlässliche Konstante mit Ihrer Musik.

Regener: „Morgens um vier“ ist jedenfalls eine Element-Of-Crime-Platte, wie sie sein sollte. Die Band ist ihrem Stil treu. Vorhin meinte in einem anderen Interview jemand, dass für ihn mit dem Album etwas Neues beginnt. So kann man es auch sehen, und das ist auch kein Widerspruch. Das eine schließt das andere nicht aus. Man muss sich nicht neu erfinden. Es reicht, wenn man Spaß hat und gut ist.

Achten Sie darauf, dass Ihr Gesamtwerk möglichst stimmig und bruchlos ist?

Regener: Wenn ich alle unsere Alben betrachte, dann sind die Gemeinsamkeiten gegenüber den Unterschieden in der Mehrheit. Es ist wie bei Monet. Der hat zahlreiche Bilder mit Blumen gemalt. Aber seine Bilder sind natürlich nicht identisch, sondern immer verschieden. Und er wird sicher gute Gründe gehabt haben, das zweite Bild mit Blumen auch noch zu malen, obwohl er schon ein Blumenbild gemalt hat. Denn er hat ja dauernd Blumen gemalt. Das ist ein schönes Leben.

Sie können sich in dieser Hinsicht wahrscheinlich auch nicht beklagen.

Pappik: Das kann man sagen. Wir leben sehr selbstbestimmt, haben als Musiker alle Freiheiten, freuen uns immer auf die nächsten Konzerte, die nächste Tournee und machen das, was wir tun, wirklich sehr gerne. Es wäre schon sehr kokett, wenn wir uns beschweren würden.

Trotzdem veröffentlichen Sie bei aller Freiheit schön regelmäßig alle vier, fünf Jahre ein neues Album.

Regener: Regelmäßigkeit – an sowas denken wir eigentlich gar nicht. Es ist eher so, dass wir an einem bestimmten Punkt das Gefühl bekommen, wir bräuchten jetzt neue Songs. Wir haben alle Lust darauf, neue Lieder zu machen. Das gibt der ganzen Sache immer wieder einen Schub. Wenn die Band als solche ein Buch ist, dann ist jedes neue Album ein weiteres Kapitel. Eine Band, die keine neuen Songs schreibt, lebt nicht mehr richtig. Oder sie lebt in der Vergangenheit.

Ein Merkmal Ihrer Lieder ist, dass sie nicht altern.

Pappik: Das ist ein schönes Kompliment.

Regener: Finde ich auch.

Wie gelingt es Ihnen, in Ihrer Kunst vom Zeitgeist unabhängig zu sein?

Regener: Ich weiß gar nicht, ob wir das unbedingt wollen. So geplant und kontrolliert läuft das ja nicht ab. Man kann auch nicht sagen, dass uns die jeweilige Zeit und der Wandel der Zeit unbeeindruckt lassen. Aber Songs funktionieren nicht so, dass man sagt „Heute ist das passiert, und morgen mache ich daraus dieses Lied“. Das wäre zu schematisch und zu fremdbestimmt, finde ich.

Ist es deshalb auch kein Problem, ein Liebeskummer-Lied wie „Dann kommst du wieder“ zu schreiben, obwohl Sie seit 27 Jahren mit der Musikmanagerin Charlotte Goltermann liiert sind?

Regener: Songs beruhen auf Erfahrungen, und diese Erfahrungen können auch lange her sein. Manche Dinge denke ich mir auch einfach aus. Komischerweise glauben viele Menschen, alles in unseren Liedern sei authentisch so passiert. Aber das ist überhaupt nicht wichtig. Es könnte ja auch niemand überprüfen. Es geht darum, auch mal ein bisschen kreativ zu sein. Und wo die Songideen und die Melodien herkommen, das weiß ja sowieso keiner.

Die Band Veränderungen gibt es in den Liedern von Element Of Crime, Deutschlands vielleicht poetischster, gewiss lakonischster Band allenfalls in Nuancen. Und das ist gut so. Seit seiner Gründung 1985 steht das instrumental versierte Ensemble um Sänger, Texter, Trompeter und Romanautor („Herr Lehmann“, zuletzt „Glitterschnitter“) Sven Regener für wunderbar hintersinnige Alltagsbetrachtungen im weiten Feld zwischen Pop, Rock und Chanson. Bassist David Young starb im vergangenen Jahr nach längerer Krankheit; Bass spielt jetzt Markus Runzheimer, Gitarrist ist nach wie vor Jakob Ilja, am Schlagzeug überzeugt Richard Pappik. Zentrales lyrisches Thema ist auch auf dem neuen Album „Morgens um vier“ wie seit jeher die Liebe. Ihre Tour starten Element of Crime im August in Berlin, das Konzert in Frankfurt steht am 2. Oktober in der Alten Oper auf dem Programm. Alle Termine: www.element-of-crime.de

Oder, wie Sie in „Unscharf mit Katze“ singen: „Wir haben keine Lösung, wir haben Lieder.“

Regener: Ja, Lieder zu machen, das ist unsere Aufgabe. Wir sind keine Arbeitsgruppe, wir entwickeln keine Konzepte. Wir schreiben Songs, nehmen sie auf und spielen sie. Das muss man immer mal wieder betonen. Denn ich habe das Gefühl, die Leute erwarten von der Kunst oft Dinge, für die sie nicht zuständig ist. Gleichzeitig schätzen sie gering, was die Kraft der Kunst ausmacht und einzigartig macht.

Was macht denn die Kraft der Kunst aus?

Pappik: Sie spricht Gefühlswelten an.

Regener: Und zwar auf eine Weise, die sich nicht erklären lässt. Gerade bei der Musik, der abstraktesten und zugleich gefühlsstärksten Kunst. Kunst ist wichtig, damit wir mit unserem Leben und überhaupt mit unserer Existenz klarkommen. Kunst ist nicht der verlängerte Arm der Volkshochschule oder der Bundeszentrale für Politische Bildung. Sondern es geht darum, dass man den Menschen die Möglichkeit gibt, sich mit ihrem Leben zu versöhnen.

Wäre ein Leben ohne Kunst möglich?

Regener: Ja, aber dann wären die meisten Menschen sehr, sehr unglücklich.

Kann es sein, dass die Liebe in den zehn neuen Liedern mit all ihren Verästelungen eine noch größere Rolle spielt als ohnehin bei Element Of Crime üblich?

Pappik: Neben dem Tod und dem Schmerz ist die Liebe das schönste Thema, über das man singen kann. Wir stehen auf Liebeslieder.

Regener: Wir haben immer vor allem Liebeslieder geschrieben. Und das auf eine sehr eigene, charakteristische Art. Was sollen wir denn sonst machen? Wir sind die Band, die wir nun mal sind. Liebeslieder gehören untrennbar dazu. Und man kann mit ihnen und in ihnen auch alles andere miterzählen. Insofern weisen sie immer auch über sich selbst hinaus.

Trotzdem schön, neue Lieder über die Liebe zu hören, auch wenn man schon tausend andere kennt.

Regener: Das ist natürlich das, was man sich erhofft. Dass die zehn Lieder, die man neu geschrieben hat, eine sinnvolle Bereicherung aller anderen Lieder darstellen. Sicher gibt es Leute, die sagen „Ich habe drei Platten von denen, das reicht.“ Das ist in Ordnung. Aber wir malen trotzdem immer weiter unsere Bilder.

Ist es eigentlich eine Beobachtung oder Fantasie, dass es beim Wochenmarkt am Mauerpark in Berlin MDMA im Schlussverkauf gibt, wie es in „Ohne Liebe geht es auch“ heißt?

Regener: Nein, das habe ich mir ausgedacht. Wir machen ja keine Reiseführer.

MDMA, also Ecstasy, ist wahrscheinlich auch nicht Ihre Droge, oder?

Pappik: Ich habe das tatsächlich noch nicht ausprobiert.

Regener: Ich auch nicht. Ich kenne Leute, die das gut fanden, aber auch viele, die sagen „Bloß nie wieder“. Ich selbst war in dieser Hinsicht immer uninteressiert. Ich mochte früher vor allem Alkohol und vor allem Nikotin, aber das ist heute viel weniger, und mit allem anderen hatte ich nie viel am Hut. Nicht, weil ich das für neumodisches Zeug halte, sondern weil mich das Versprechen, das mit einer Droge wie MDMA einhergeht, einfach nicht reizt.

Was den Rausch betrifft, bevorzugen Sie es also konservativ.

Regener: So würde ich das nicht ausdrücken. Man muss nur nicht alles machen, was es gibt. Wenn jemand sagt „Ich kiffe gern“, heißt das ja auch nicht zwingend, dass er ein Hippie ist. Sondern nur, dass dieser Mensch gerne kifft. Ich bin auch zum Beispiel kein rückständiger Mensch, wenn ich sage, ich interessiere mich nicht für NFTs. Oder für selbstfahrende Autos. Danke, brauche ich nicht. Meiner Meinung nach gibt es selbstfahrende Autos schon längst – sie heißen Taxis.

„Liebe ist nur ein Wort“ zitiert den als ziemlich trashig geltenden österreichischen Nachkriegsschriftsteller Johannes Mario Simmel. Werden Simmels Romane nun eine kleine Renaissance erleben?

Regener: Davon gehe ich nicht aus.

Pappik: Die Bücher habe ich nie gelesen, aber eine Verfilmung habe ich gesehen: „Und Jimmy ging zum Regenbogen“.

Regener: „Mit den Clowns kamen die Tränen“. „Liebe ist nur ein Wort“. „Es muss nicht immer Kaviar sein“. Man kann nur mit dem Zitieren von Simmel-Titeln stundenlange Gespräche führen. Ich finde, er hat eine wichtige Rolle gespielt. Simmel war ein strenger Anti-Nazi. Er hat als Autor die Bundesrepublik nach dem Krieg ein bisschen entnazifiziert und auch zivilisiert.

Das Lied „Alles in Ordnung“ skizziert eine Welt, in der alle Kriege vorbei und alle Menschen frei sind.

Regener: Dieses Lied beschreibt eine Hoffnung. Es gibt einen Eindruck davon, was sein könnte. Musik hat die Kraft, das Gefühl zu vermitteln, dass das Leben mehr ist als der tägliche Wahnsinn.

Ist Kunst dazu da, Hoffnung zu geben?

Pappik: Ja. Unbedingt.

Wie immer ist auch die Vergänglichkeit ein Thema auf „Morgens um vier“. Haben Sie eine Idee davon, wie das alles so weitergeht mit uns Menschen?

Pappik: Nein, wir haben nur Lieder.

Regener: Sonst wären wir Propheten. Und die wollen und können wir nicht sein. Erst im Nachhinein wird man sagen können, wie die Sache gelaufen ist.