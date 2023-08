DJ und Produzent Rodriguez Jr.: „Wenn das jemand rausfindet, bin ich geliefert“

Von: Arne Löffel

„Ich muss langsam mit meinen Kräften haushalten“, sagt Rodriguez Jr. © 2021 Stuart Tracte

Der als Rodriguez Jr. bekannte DJ und Produzent Olivier Mateu spricht im Interview über die Untiefen der elektronischen Musik, Schlaflieder für Babys und in seinen Stücken vergrabene Geheimnisse.

Sie sehen sehr gut erholt aus. Offensichtlich hatten Sie einen guten Flug.

Wirklich? Dabei habe ich eigentlich kaum geschlafen. Aber ich konnte mich ein bisschen im Flugzeug erholen.

Worauf kann sich denn Ihr Publikum auf der aktuellen Tour freuen?

Ich spiele eine Live-Version meines aktuellen, vierten Albums „Feathers and Bones“, mit dem ich gerade auf Promotion-Tour bin. Bei den Live-Auftritten gehe ich im Arrangement immer auf das Publikum und die Stimmung ein, was für mich als Künstler wie eine Rückübernahme der Kontrolle über mein Album ist. Ich habe ja zwei Jahre lang daran gearbeitet und während der Arbeit am Album habe ich noch alles in der Hand. Wenn ich die Arbeiten dann beende, dann entlasse ich das Werk in die Freiheit und kann nichts mehr daran ändern. Für einen Künstler ist das immer ein schwerer Moment, umso mehr macht es mir Freude, es live neu zu arrangieren.

Der Streaming-Dienst Apple Music beschreibt Ihr Album als cleanen Synthesizer-Sound zwischen Sonnenschein und Gewittersturm – oder so ähnlich. Passt das für Sie?

Das klingt zumindest bekannt. Keine Ahnung, ob das von mir oder von Apple Music ist, aber ich mag es, wenn die Musik einen Spannungsbogen und Gegensätze mit sich bringt. Gerade bei elektronischer Musik ist so vieles normiert und schematisch. Ich habe aber eine holistischere Vorstellung von Musik, die auch Songstrukturen und gebrochene Beats beinhaltet.

Apropos Songstrukturen: Ihre Frau ist als Sängerin auf dem Album zu hören.

Das stimmt. Meine Frau Liset Alea hat früher bei Nouvelle Vague gesungen und ist jetzt auf meinem Album mit zwei Stücken vertreten.

Wie war es, mit Ihrer Frau zusammenzuarbeiten?

Ach, das kennen wir schon lange. Wir haben uns 2004 in der Pariser Musikszene kennengelernt und in vielen Projekten zusammengearbeitet, bevor wir beschlossen, uns auch zu küssen. Von daher ist das nichts Neues für uns und das hat immer gut funktioniert.

Welche Message verbinden Sie mit Ihrem Album „Feathers and Bones“?

Für mich stellt das Album einen Neuanfang dar. Es ist die erste Veröffentlichung auf meinem neuen, gleichnamigen Label und das erste Album, seit wir als Familie nach Miami umgezogen sind. „Feathers and Bones“ klingt für mich ja erstmal nach einem Rock-Label und ich mag die Irritation, die darin mitschwingt. Eine weitere Ebene, die nicht so offensichtlich ist. Emotional habe ich auf dem Album natürlich auch den Umzug nach Miami verarbeitet. Die Produktion begann noch in Paris, fertiggestellt wurde das Album dann in den USA.

Wieso haben Sie sich für den Umzug entschieden?

Wir sind jüngst nochmal Eltern geworden und wollten nicht, dass unser Kind in Paris aufwächst. Nach der Corona-Pandemie ging es mit Paris wirklich bergab. Es ist so dreckig und gewalttätig geworden – das hört man ja auch gerade überall in den Nachrichten. Von daher war es für uns klar, dass das keine Zukunft für unseren Sohn sein soll. Und für mich persönlich war es immer ein Traum, am Meer zu leben, ich fand die USA auch immer faszinierend. Von daher haben wir uns für den Umzug entschlossen.

Die USA sind ja für Produzenten elektronischer Musik gerade ein sehr spannender Markt.

Ich mag es eigentlich nicht, in Märkten zu denken. Aber ja, in den USA und auch in Südamerika passiert gerade sehr viel in der elektronischen Szene. Von Under- bis Overground ist alles vertreten. Letztendlich ist das eine Rückkehr zu den Wurzeln des Genres, da es ja in Detroit und Chicago entstanden ist. Auch das spiegelt sich im Albumtitel „Feathers and Bones“. Federn für die Freiheit, Bones für das Bodenständige.

Ist es Ihnen als Musiker schwergefallen, Paris hinter sich zu lassen?

Nein, gar nicht. Ich kann ja bei den Streamingdiensten sehen, wo meine Fans zuhause sind. Da sind die USA und Deutschland gleichauf. Um ehrlich zu sein ist Frankreich für mich gar nicht so wichtig, aber das wundert mich nicht. In Paris gibt es fast nur Techno. House ist da sehr unterrepräsentiert. Ich hatte auf meiner Album-Tour auch nur einen Gig in Frankreich und den nicht mal in Paris, sondern in Lyon.

Beim ersten Hören erscheint Ihr Album ja sehr homogen und stringent zu sein. Erst beim genaueren Hinhören fallen die kleinen Brüche, die unkonventionellen Sounds auf. Zum Beispiel das seltsame Knistern, mit dem das Album endet. Was steckt dahinter?

Schön, dass Sie das bemerkt haben. Ich habe sehr, sehr viel Arbeit in diesen Track „Tape 2“ gesteckt. Tatsächlich ist es der Sound eines alten Tonbands, das ich aus dem Nachlass eines Mannes in Paris gekauft habe. Auch wenn meine Musik oftmals sehr clean und durchgestylt klingt, so gibt es immer eine zweite, organische Ebene darin. So zum Beispiel diese Tapes. Auf denen waren Aufnahmen klassischer Musik und ich habe sie gelöscht, aber es waren immer noch Reste der Musik darauf. Dann habe ich sie mechanisch bearbeitet – also schlicht zerknittert – und dann abgespielt, gesampelt und in meiner Musik verarbeitet. Ich mag es, wenn Geister der analogen Welt oder meines Innersten in meiner Musik verborgen sind. Sie bringen eine emotionale Tiefe in mein Album, selbst wenn vielleicht nur ich die volle Tragweite erfassen kann. Ich glaube allerdings, dass es sich auf das Gesamtwerk überträgt und einen schönen Gegenpol zur elektronischen Musik bildet.

Haben Sie das schon immer so gemacht?

Ja, eigentlich schon. Ich habe auf dem Vorgängeralbum „Baobab“ zum Beispiel alte Jazz-Platten zerkratzt und dann einige Zeit in meinem Vorgarten vergraben, sie dann ausgebuddelt, gesäubert und den Sound gesampelt. Das merkt beim Hören natürlich niemand, aber ich finde es gut zu wissen, wie die Sounds entstanden sind und dass mich die Geister begleiten.

Zur Person Rodriguez Jr. aka Olivier Mateu ist ein französischer House- und Technoproduzent und DJ. Einen Namen machte er sich bereits vor Jahren mit Veröffentlichungen auf dem Label F Communications, Gilles Escoffier und er bildeten damals den Live-Act The Youngsters. Die erste Veröffentlichung von Mateu unter dem Pseudonym Rodriquez Jr. ist von 2006. Nach einem Dutzend Maxis kommt 2011 bei Mobilee das Debütalbum „Bittersweet“ heraus. „Feathers & Bones“ ist sein viertes Album mit zehn Songs.

Ist das auch bei den völlig unverständlichen Schnipseln eingesprochener Texte der Fall?

Das haben Sie gehört?

Ja.

Darüber spreche ich so gut wie nie, aber nun gut. Ich nutze die Produktionsphase auch immer als Selbsttherapie. Ich spreche meine innersten Geheimnisse ein, also die Dinge, die ich wirklich niemandem erzählen kann. Die spiele ich dann rückwärts ab, nehme sie auf, zerhacke sie und baue sie dann wieder in meine Musik ein. Wenn das jemand rausfindet, bin ich geliefert.

Darf ich das trotzdem schreiben?

Klar. Das lässt sich ja sowieso nicht rekonstruieren.

Hoffe ich zumindest.

Nein, bestimmt geht das nicht. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass auch diese Geister bei meinen Auftritten und der Musik im Allgemeinen mit dabei sind. Sie gehören einfach zu mir.

Ich nehme nicht an, dass Sie uns eines der Geheimnisse verraten wollen ...?

Auf gar keinen Fall!

Okay, fair enough. Nun, wenn „Feathers and Bones“ Ihre erste Veröffentlichung auf dem eigenen Label ist: Was kommt denn da noch in näherer Zukunft?

Ich arbeite gerade an einem Album mit Schlafliedern für Babys auf Basis elektronischer Musik. Auf die Idee hat mich natürlich mein Sohn gebracht.

Das wird dann aber eher Ambient, oder?

Ja, sicherlich. Aber das setzt sogar noch tiefer an. In den ersten Monaten haben Menschen ja noch gar kein Verständnis von Musik, weil die kulturelle Prägung erst später einsetzt. Ich habe aber festgestellt, dass sich Babys mit Pink Noise, also flächigen und organischen Sounds, sehr gut beruhigen lassen. Bei meinem Sohn funktioniert es zumindest sehr gut. Also sind solche Soundflächen die Basis der Schlaflieder. Ich hoffe, gegen Ende des Jahres mit dem Projekt fertig zu sein.

Wird Ihre Frau Liset auch ein Album auf Ihrem Label bekommen?

Natürlich. Wir arbeiten gerade gemeinsam an einem neuen Album. Wann es erscheinen wird, wissen wir aber noch nicht.

Was ist Ihr nächstes Highlight im Tourkalender?

Oh, ich werde zum ersten Mal auf dem Burning Man Festival live spielen. Da bin ich schon jetzt sehr aufgeregt, freue mich unglaublich – und habe noch keine Ahnung, was ich dort machen werde. Das Festival an sich ist ja kein Konzert, sondern ein Kunstprojekt, also wird es dort viel Improvisation geben.

Das Burning Man ist ja mitten in der Wüste und die Gäste müssen ihr eigenes Wasser mitbringen und so weiter. Trifft das auf Sie als Künstler auch zu?

Natürlich. Ich muss mein eigenes Ticket kaufen, den Weg dorthin selbst organisieren, meine Leistung einbringen und so weiter. Ich bekomme dabei zwar Hilfe von meinem Management, aber letztendlich bin ich dort Teil des Großen Ganzen, Teil des Burning Man. So wie jeder Festivalbesucher auch.

Haben Sie denn nach Ihrem Auftritt im Blauen Wasser in Frankfurt eigentlich noch auf einer After-Show-Party in der Stadt gespielt?

Es gab ’ne After-Show-Party? Wo denn? Nein, ich bin Jahrgang 1977 und muss langsam mit meinen Kräften haushalten. Die Tour wird noch bis zum Frühjahr 2024 gehen – da ist also noch ein weiter Weg.