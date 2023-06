Aufsätze von Götz Aly: Ein Glücksfall für die Wahrheitsfindung

Von: Arno Widmann

Mielke-Prozess 1993: Anwälte diskutieren mit dem Richter. © Joachim Schulz/Imago

Immer auch ein Blick auf die eigenen blinden Flecken: Der Band „Unser Nationalsozialismus“ versammelt Aufsätze von Götz Aly

Der Titel der Sammlung seiner Vorträge und Aufsätze zum Thema lautet „Unser Nationalsozialismus“. Gemeint ist beides: der Nationalsozialismus unserer Väter und Vorväter und unser Umgang mit ihm. Gleich in seiner Einleitung zitiert Götz Aly den israelischen Historiker Yehuda Bauer: „Das Fürchterliche an der Shoah ist eben nicht, dass die Nazis unmenschlich waren; das Fürchterliche ist, dass sie menschlich waren – wie Sie und ich.“ „Ebendas“, meint Götz Aly, „die Nähe, erklärt das weitverbreitete Bedürfnis nach maximaler Distanz.“

Wie recht er hat, weiß ich nur zu gut. Ich habe, wenn ich mich richtig erinnere, meinem Vater – er war Soldat in Frankreich und Russland gewesen – zwar häufig vorgeworfen, „mitgemacht“ zu haben, wobei mir genügte zu wissen, dass er einer von Hitlers Soldaten gewesen war. Genaueres interessierte mich nicht. Niemals habe ich ihn gefragt nach dem, was er getan hatte.

Jahrzehntelang habe ich auch sonst niemanden befragt. Täter nicht und Opfer nicht. Vor der Nähe floh ich als 18-Jähriger in Hannah Arendts „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“, mit 20 dann in die Debatten zur Faschismustheorie. Das war eine Flucht, die sich als Aufklärung ausgab.

So wichtig es ist, systemische Ursachen aufzuspüren, so verfehlt ist es doch, wenn man darüber vergisst, dass solche „Systeme“ von ganz konkreten Menschen gemacht und von ganz konkreten Menschen am Leben gehalten wurden.

Der Historiker Götz Aly, geboren 1947, war lange ein Außenseiter. Zu sehr bestand er darauf, seinen Beruf ernst zu nehmen und wissen zu wollen, wer wann wo was getan hatte. Er klärte uns darüber auf, dass nicht nur der NS-Staat von eingezogenen jüdischen Vermögen profitiert hatte, sondern auch die „Volksgenossen“, die in die frei werdenden Wohnungen eingezogen waren, die Nachbarn, die Wertsachen und Mobiliar aus ihnen stahlen. Sie durften sich einbilden, keine Diebe zu sein. Die Juden waren enteignet. Ihr Gut war, soweit der NS-Staat es nicht beanspruchte, herrenlos. Natürlich gab es eine Grauzone, von der unsere Vorväter und Vormütter gerne Gebrauch machten. Wie viele jüdische Familien werden vor ihrer Flucht oder später noch vor ihrem Abtransport das eine oder das andere ihren arischen Freunden und Nachbarn in Verwahrung gegeben haben?

Wer hat früher hier gelebt?

Götz Alys Generation wuchs in Häusern, in Wohnungen heran, von denen sie nicht wusste, wer vorher darin gewohnt hatte. Stammte das Silberbesteck, das 24-teilige Service wirklich von den Großeltern? Wir wussten es nicht und die meisten von uns zogen es vor, der eigenen Herkunft und der der sie umgebenden Dinge nicht nachzuforschen.

Diese Dimension fehlte in „Der gewöhnliche Faschismus“ (1965) des sowjetischen Filmemachers Michail Romm ganz und gar. Auch die DDR-Genossen ließen die Profitgier der Volksgenossen der 30er und 40er Jahre, soweit ich weiß, ununtersucht.

Das Buch Götz Aly: Unser Nationalsozialismus – Reden in der deutschen Gegenwart, S. Fischer Verlag, 304 Seiten, 25 Euro.

Es dauerte sehr lange bis sich zu Götz Aly, Susanne Heim und ein paar wenigen anderen weitere Historiker und Historikerinnen gesellten, die nicht mehr nur vor der Haustür forschten, sondern auch in den deutschen Häusern.

Es dauert noch einmal länger bis sie die Lebensgeschichten der Lehrenden unter die Lupe nahmen und begannen, deren nationalsozialistische Vergangenheit aufzudecken. Ein schmerzhafter Prozess. Weniger für die in vielen Fällen bereits verstorbenen Lehrkräfte als vielmehr für die Schüler und Schülerinnen, die dahinter kamen, dass auch die Sozialgeschichte – ein großer Gewinn für den Umbau der historischen Wissenschaften – Gelegenheiten schuf, die Frage nach individueller Verantwortung zu übergehen.

Auf all diese Fragen hat Götz Aly sehr früh hingewiesen. Vor allem in detailreichen Untersuchungen, die aber stets durchsetzt waren von Passagen, in denen er über blinde Flecken der Forschung – auch der eigenen – sprach. Das macht seine Bücher so lesenswert,

„Unser Nationalsozialismus“ ist eine ideale Einstiegsdroge in die fabelhafte Welt des Götz Aly. Er zeigt seine weichen Seiten. Es gibt keine Grabrede, in der er sich nicht zärtlich an die Hinterbliebenen der verstorbenen Freunde oder Freundinnen wendet. Er mag die Menschen. Obwohl er sehr genau weiß, wozu sie fähig sind. Er weiß es so genau, weil er erfahren hat, wozu er fähig war. Kohls Wort von der „Gnade der späten Geburt“ wurde am meisten gescholten von denen, denen sie widerfahren war. Sie rechneten sie sich lieber als Verdienst an.

Götz Aly hat in sein „Unser Nationalsozialismus“ einen Aufsatz von Anne Prior gastlich aufgenommen. Die Buchhändlerin aus Dinslaken zeigt bestens dokumentiert wie Irmgard Kroymann, ihre Arbeit in einem Lager für Zwangsarbeiter verschwiegen und sich stattdessen zu einer Widerstandskämpferin gemacht hatte. Sie wurde dafür viel geehrt. Dass ihr das nicht zu schwer gemacht wurde, lag an dem Hunger der linken BRD auf Frauen des Widerstandes. Auch die Zwiespältigkeit der „Oral History“ wird deutlich.

Erich Mielke am Bülowplatz

Der letzte Beitrag des Bandes ist eine Rede, die Götz Aly 2019 auf dem Deutschen Archivtag hielt: „Seit 45 Jahren glücklich im Archiv“. Er erzählt darin, wie er 1991 in der taz den Prozess gegen den 83-jährigen ehemaligen Stasi-Chef Erich Mielke als Nazi-Altlast brandmarkte. Die Anklage stützte sich auf Nazi-Akten, die Mielke in seinem Safe verwahrt hatte. Zusammen mit einem Genossen, so ging aus ihnen hervor, sollte er damals zwei Polizisten ermordet haben. Ein Besuch in einem Moskauer Archiv ließ Aly seine Ansicht ändern. In seinem Moskauer Lebenslauf von 1931 schrieb Mielke: „Als letzte Arbeit erledigten noch ein Genosse und ich die Bülow-Platz-Sache.“ Sein im Spanischen Bürgerkrieg gefallener Mittäter Erich Ziemer formulierte es damals so: „Letzte Aktion Bülowplatz. Wegen der Bülowplatzgeschichte wurde ich von der Partei vorsichtshalber nach der SU geschickt.“ Aly übergab seine Funde der Nebenklägerin. Sie war die Tochter eines der 60 Jahre zuvor ermordeten Polizisten. Mielke wurde verurteilt. „All das geschah“, schreibt Götz Aly, „gegen meine ursprüngliche Absicht, aber dank eindeutiger Archivquellen und kooperativer Archivare.“

Der Vorsitzende Richter erklärte damals: „Der Zeuge Dr. Aly war ein Glücksfall für die Wahrheitsfindung.“ Eben das ist auch der Historiker Götz Aly.