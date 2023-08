Alfa Mist im Palmengarten.Sie haben zu sehr aufgeräumt

Von: Stefan Michalzik

Teilen

Alfa Mist. © Alfa Mist

Beim Summer in the City tritt der gehypte Jazzkünstler mit seinem Quintett im Palmengarten auf – und enttäuscht mit Gepflegtheit und Redundanz.

Jazz ist bekanntlich seit einiger Zeit der neue Pop – und da sind wir bei Alfa Mist. Als Produzent in HipHop und Grime verwurzelt, hat der aus East London stammende Afrobrite über die Jazzsamples im HipHop den Jazz für sich entdeckt. Vor vier Jahren ist er mit seiner Band beim Deutschen Jazzfestival in Frankfurt aufgetreten, der starke Bezug zum Fusionjazz und zum Funk der siebziger Jahre ließ keinen Zweifel daran, dass die Zukunft des Jazz bei diesem äußerst gehypten Musiker ganz bestimmt nicht zu erkennen ist.

Die Musik des Konzerts beim vom Mousonturm ausgerichteten Festival Summer in the City im Frankfurter Palmengarten mit Alfa Mist und seinem Quintett stellte sich weniger rückwärtsgewandt dar. Es handelt sich um zeitgenössischen Jazz mit einem Popgroove, die hibbeligen Rhythmen des Schlagzeugers Jamie Murray stehen nah zu jenen des Drum‘n’Bass. Die Solostafette geht über den Abend hinweg reihum, bis zum Schlagzeug am Schluss. Jazz im Palmengarten, übernehmen Sie!

Es sind, keine Frage, in diesem Quintett technisch beschlagene Musiker und Musikerinnen am Werk. Im Fokus stehen der Trompeter und Flügelhornspieler Jsphynx und der Gitarrist Jamie Leeming. Beide sind sie soundversessen, elektronische Mittel inklusive. Jsphynx knüpft an Jon Hassell an, er loopt und echot sein eigenes Spiel, weit ausschweifend. Leemings Gitarre ist mal jazzgeschmeidig und mal rockkantig. Alfa Mist ist ein Pianist – als solcher übrigens Autodidakt – mit einem perkussiven Anschlag, sein Spiel ist eher akkordisch als polyphon. Stetig wechselt er zwischen Klavier und E-Piano.

In dem als Klavierballade beginnenden Stück „Breathe“ vom Debütalbum „Antiphon“ (2017) singt die Bassistin (akustisch und elektrifiziert) Kaya Thomas-Dyke mit ihrer hohen Stimme, zuerst in einem ethnomusikalisch klingenden Scat, dann in Form eines lieblichen Songs. In der Nummer, „Organic Rust“ von seinem vorletzten Album „Bring Backs“ (2021), rappt Alfa Mist. Im Repertoire findet sich auch ein Standard, Freddie Hubbards „First Light“ (1971).

Entschieden interessanter in Relation etwa das gerade schon erwähnte Album „Bring Backs“. Da gehen Alfa Mist und seine Musiker über etwas hinaus, zwischen Jazz und dem Einfluss des HipHops, mit Schwermut und Spiritualität. An diesem Frankfurter Abend unter freiem Himmel jedoch wirkt alles viel zu gepflegt und aufgeräumt – und am Ende läuft es sich leer. Redundanz.

Vom Popstandpunkt betrachtet gab dieses Konzert nicht besonders viel her, und vom Jazzstandpunkt erst recht nicht. Postjazz? Wo, bitteschön, bleibt hier das „Post...“?