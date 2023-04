50. Todestag von Pablo Picasso: Krieg hat keine Farbe

„Guernica“ im öffentlichen Raum, in der Allgegenwart: Elemente des Gemäldes an einer Hauswand in der katalanischen Ortschaft La Fuliola. © Alfred Abad/Imago

Am 8. April 1973 starb der Ausnahmekünstler Pablo Picasso: Sein Werk „Guernica“ ist ein zeitloses Mahnmal gegen Gewalt und militärischen Terror. Von Johanna Krause

Zeitlose schwarzweiße Sinnbilder konzentrieren sich auf Leid und Gewalt. Krieg hat keine Farbe. Geometrische und surrealistische Elemente, Figuren, tierische Gestalten durchziehen die Bildkomposition und ordnen sich einem schrecklichen Inhalt unter. Der Hauch einer Friedenstaube – die Pablo Picasso später erfand –, ein totes Kind im Schoß einer aufschreienden Frau, umgeben von Flammen. Die Glühbirnensonne erhellt ein panoptisches Auge, der Stier gleicht einem Minotaurus und thront über dem Geschehen.

Was sagt uns der spanische Maler Pablo Picasso mit seiner Kunst, ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod? Wie können sich wirkliches und abgebildetes Grauen zueinander verhalten?

Zu seinem 50. Todestag gibt es eine Vielzahl von Sonderausstellungen in Europa und den Vereinigten Staaten. Sie alle beschäftigen sich mit der Rezeption dieses Künstlergenies. Pablo Picasso ist unumstritten einer der ganz Großen und sein Jahrhundertgemälde „Guernica“ ein Akt von Zeitlosigkeit.

Picassos „Guernica“ birgt auch Fragen der Versöhnung

86 Jahre nach seiner Entstehung ist das Antikriegsbild erneut zum Denkmotiv gegen Gewalt und militärischen Terror geworden. Ein Mahnmal findet den Weg zurück an die Oberfläche, birgt Fragen der Versöhnung und zeigt die Unfähigkeit auf, eine ewige Wiederkehr historischen Schreckens zu durchbrechen. Die metaphorischen Bedeutungsträger sind vielfältig, Krieg ist allgegenwärtig.

Doch „Guernica“ ist keine realistische Darstellung eines Kriegsszenarios. Nach Picassos Worten „portraitiert und definiert es unser Zeitalter“, so zitiert es Kunsthistoriker Wilhelm Boeck 1955 in seinem Buch über den Künstler.

„Kunst ist die Lüge, die es uns ermöglicht, die Wahrheit zu erkennen“: Pablo Picasso (1881-1973). © AFP

Am 26. April 1937 greifen in Spanien unter dem faschistischen Diktator Francisco Franco die NS-Luftwaffe „Legion Condor“ und die italienischen Kampfflieger Mussolinis die baskische Kleinstadt Gernika an. Es ist eine Art Vorübung auf den Bombenkrieg des Zweiten Weltkrieges und ein massiver Angriff auf eine Zivilbevölkerung. Mehr als tausend Menschen verlieren ihr Leben. Da ist Picasso 55 Jahre alt. Er äußert sich bis dahin nicht politisch, widmet sich keiner historischen Malerei, verleiht in der Regel keine Werktitel, um deren Bedeutungsgehalt nicht einzuengen. Er übernimmt keine Auftragsarbeiten, er sagt, das schränke seine Freiheit ein. Doch der brutale Angriff auf Gernika rüttelt ihn auf.

Als Zeichen seiner Anteilnahme nimmt Picasso im selben Jahr einen Auftrag an für den spanischen Pavillon bei der Pariser Weltausstellung. Seine damalige Lebenspartnerin, die Fotografin Dora Maar, nimmt Einfluss auf das Werk. Sie engagiert sich im anti-faschistischen Kampf und befördert Picasso darin, den Schrecken von Gernika zum Thema seiner Arbeit zu machen. Gleichzeitig übernimmt sie den Auftrag für eine Fotoreportage und begleitet Picasso beim Entstehungsprozess seines Werkes. Sie nimmt ihn, der sonst gerne dazu neigt, sich eher dem Genuss des Lebens zu widmen, moralisch in die Pflicht.

„Guernica“ von Picasso: Ein Künstler klagt den Krieg mit seiner Kunst an

In weniger als fünf Wochen fertigt er das fast acht Meter lange und 3,50 Meter hohe Öl-Gemälde auf einer überdimensionalen Leinwand an. „In dem Gemälde, an dem ich arbeite und das ich ,Guernica‘ nennen werde, und in allen meinen neueren Werken drücke ich klar mein Entsetzen über die militärische Kaste aus, die Spanien in einem Ozean aus Leid und Tod versenkt hat“, zitiert ihn die Arte-Dokumentation „Picasso ohne Legenden“. Ein Künstler klagt den Krieg mit seiner Kunst an. Er bezieht Stellung und legt eine politische Wirksamkeit frei.

Eine der Stärken der Malerei ist es, einen universellen, tieferen Sinn zu entfalten. Eines der größten Kunstwerke der Menschheit, das lange Zeit als einziger nachhaltiger Zeuge galt, hat sich von seinem damaligen Anlass gelöst. Bildsprache wird zur Wiederholung von Weltgeschehen, sie spiegelt historische wie zeitgenössische Kriege und Angriffe, entwickelt eine Aura kollektiven Erlebens.

Picassos „Guernica“ ist ein Werk des politischen Protests für den Frieden

„Es ist mein Wunsch, Sie daran zu erinnern, dass ich stets davon überzeugt war und noch immer davon überzeugt bin, dass ein Künstler, der mit geistigen Werten lebt und umgeht, angesichts eines Konflikts, in dem die höchsten Werte der Humanität und Zivilisation auf dem Spiel stehen, sich nicht gleichgültig verhalten kann“, formuliert Picasso im Dezember 1937. Ein Satz, der – gerade auch in Anbetracht eines aktuellen Krieges in Europa – nichts an Bedeutung und an Haltung verloren hat.

„Guernica“ ist ein Werk des politischen Protests für Frieden geworden. Nach dem Ende der Pariser Weltausstellung war es viele Jahre auf Reisen durch Nordeuropa und die USA. Die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern spendete Picasso einer Stiftung für die Opfer des Bürgerkrieges. Seit 1981 ist das Gemälde zurück in Spanien und jetzt im Museo Reina Sofía in Madrid zu bewundern. Picasso starb am 8. April 1973. Fast 36 Jahre nach „Guernica“.