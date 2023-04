Zeichen stehen auf Streik

Streik am 21. April: ein Bahn-Mitarbeiter im Bahnhof Stuttgart. dpa © dpa

Die Bahn und die Gewerkschaft EVG finden keinen Zugang zueinander

Der Konzernvorstand der Deutschen Bahn (DB) ist zunehmend irritiert von der harten Haltung der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) im aktuellen Tarifkonflikt. „Die Verweigerungshaltung der EVG ist weder sinnvoll noch nachvollziehbar“, sagte Bahnchef Richard Lutz am Donnerstagabend. Er forderte die EVG auf, „die Verhandlungen unverzüglich fortzusetzen und die Tarifrunde nicht weiter in die Länge zu ziehen“.

Für den Bahnvorstand ist es ungewohnt, dass ausgerechnet die EVG kategorisch auf ihren Forderungen beharrt. Für 230 000 Beschäftigte fordert sie zwölf Prozent mehr Lohn beziehungsweise einen Mindestbetrag von monatlich 650 Euro brutto mehr. Die DB hat am Dienstag zehn Prozent Lohnerhöhung für untere und mittlere Einkommen, acht Prozent für obere Einkommen sowie zusätzlich 2 850 Euro Inflationsausgleichsprämie für alle angeboten. Die Erhöhungen sollten aber erst 2024 in zwei Schritten wirksam sein.

Die EVG argumentiert mit Nachholbedarf: Unter dem Eindruck der Corona-Krise hatte sie sich 2021 mit 1,5 Prozent Lohnerhöhung zufriedengegeben. Von der konkurrierenden Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer (GDL) und ihrem Chef Claus Weselsky wurde die EVG daraufhin als zahnlose „Hausgewerkschaft“ des Bahnmanagements lächerlich gemacht.

Die neue Härte der EVG lässt Lutz verwirrt und verstimmt zurück. In Berlin sagte er: „Wer hätte das gedacht, die EVG verweigert sich kategorisch und droht mit Streiks. Das kennen wir eigentlich nur von einer Gewerkschaft mit einer anderen Feldpostnummer, die meint, dass Verhandlungen auf Kundgebungen und Plakaten stattfinden und nicht am Verhandlungstisch.“ Damit meint er Weselskys GDL.

Ebenfalls unerhört aus Sicht der DB: Die EVG greift in fast schon klassenkämpferischer Manier Gehälter und Boni des Bahnvorstands an. Schon vor dem gemeinsamen Warnstreik mit Verdi Ende März hatte EVG-Chef Martin Burkert dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) gesagt: „Unverhältnismäßig ist nicht der Streik, sondern dass Bahnchef Lutz das 40-fache seiner Mitarbeiter verdient.“ Das bezog sich nur auf Lutz’ Grundgehalt von einer knappen Million Euro pro Jahr. Der Bahnchef soll dazu noch knapp 1,3 Millionen Euro an Boni für 2022 bekommen.

Am Donnerstag verweigerte eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung vorläufig die Auszahlung der Boni. Nach „Spiegel“-Informationen war die Begründung, dass unklar sei, ob die Bahn mit einer Boni-Zahlung an ihre Manager das Recht verwirkt, von der Strompreisbremse der Bundesregierung zu profitieren.

Aus Sicht von EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch liegt der Ball derzeit im Spielfeld des DB-Vorstands: „Die Blockadehaltung der Bahn wird für uns immer unverständlicher. Es gibt trotz zahlreicher Verhandlungsrunden seitens der Bahn noch immer keine Grundlage für ernsthafte Verhandlungen“, sagte Loroch dem RND. Er fügte hinzu: „Was die Bahn bislang auf den Tisch gelegt hat, geht auf keine unserer Forderungen ein.“

In den Reihen der Eisenbahnergewerkschaft wird als Provokation empfunden, dass Personalvorstand Martin Seiler am Dienstag ein Angebot vorlegte, das unterm Strich hinter dem Abschluss des öffentlichen Dienstes lag. Zuvor hatte Seiler mehrfach betont, dass der Staatskonzern sich am öffentlichen Dienst orientieren werde. Für Loroch ist klar: „Mit diesem Verhalten eskaliert Herr Seiler den Konflikt und er provoziert eine Ausweitung der Warnstreiks.“ Loroch weiter: „Wir werden reagieren. Besser aber wäre, wenn die Bahn mit einem vernünftigen Angebot an den Verhandlungstisch zurückkehrt.“

Die nächste offizielle Verhandlungsrunde ist für den 23. Mai – das ist der Dienstag nach Himmelfahrt – geplant. Das bedeutet konkret, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit vor dem Himmelfahrtstag (18. Mai) zu einem weiteren Ausstand bei der Bahn kommen wird. Vieles spricht dafür, dass die Beschäftigten dann die Arbeit nicht nur für acht Stunden wie beim jüngsten Warnstreik am 21. April niederlegen werden. Beobachter halten zumindest einen ganztägigen Warnstreik für wahrscheinlich.

