„Wir schließen ein Kapitel“

Von: Markus Decker

Wagenknecht ist seit Langem mit der Partei im Clinch.

Der Linke Parteivorstand fordert Sahra Wagenknecht auf, ihr Mandat niederzulegen.

Die Linke plant ihre Zukunft ohne die ehemalige Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht. Das beschloss der Parteivorstand am Samstag einstimmig. Zugleich forderte das Gremium die 53-Jährige und ihre Mitstreiter:innen, die dem Vernehmen nach an der Gründung einer neuen Partei arbeiten, auf, ihre Mandate niederzulegen. „Es ist ein Gebot des politischen Anstandes und der Fairness gegenüber den Mitgliedern unserer Partei, wenn diejenigen, die sich am Projekt einer konkurrierenden Partei beteiligen, konsequent sind und ihre Mandate zurückgeben“, heißt es in dem Beschluss.

Die Parteivorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan betonten bei einer Pressekonferenz im Anschluss an die Sitzung, dass man mehrfach mit Wagenknecht gesprochen habe, um zu einer Verständigung zu kommen. Es gehe auch nicht darum, dass diese bei bestimmten Fragen eine abweichende Meinung vertrete. Man erwarte jedoch, dass demokratische Beschlüsse respektiert würden, und verwahre sich gegen Drohungen mit der Gründung einer neuen Partei.

So „ein Damoklesschwert“ werde man nicht hinnehmen, sagte Wissler. Schirdewan erklärte: „Es ist deutlich geworden, dass Sahra Wagenknecht ihre Zukunft nicht mehr in der Partei sieht.“ Und man schließe nun „ein Kapitel, das uns viel zu lange gequält hat, ab“. Wagenknecht steht praktisch seit Gründung der Linken im Clinch mit der Partei. Größere Auseinandersetzungen gab es um die Flüchtlingspolitik, die Corona-Politik und jetzt um die Haltung zu Russland nach dem Angriff auf die Ukraine.

Während ihrer Zeit als Fraktionschefin lieferte sich Wagenknecht an der Seite des Ko-Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch zudem scharfe Machtkämpfe mit den damaligen Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger, die später abgelöst wurden durch Machtkämpfe mit deren Nachfolgern Susanne Hennig-Wellsow, Janine Wissler und Martin Schirdewan. Dazwischen gründete sie ohne Absprache mit der Partei die Sammlungsbewegung „Aufstehen“. Nachdem Wagenknecht am Freitag bekräftigt hatte, dass sie bis zum Jahresende über ihre Zukunft in der Linken und eine mögliche Parteigründung entscheiden wolle, entschied der Parteivorstand am Samstag: „Die Zukunft der Linken ist eine Zukunft ohne Sahra Wagenknecht.“

Es gibt eine Reihe von Bundestagsabgeordneten, die Wagenknecht bis zuletzt immer wieder unterstützt haben: die Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali, Ex-Parteichef Klaus Ernst, Sevim Dagdelen, Christian Leye, Zaklin Nastic oder Alexander Ulrich. Wer von ihnen in eine neue Partei eintreten würde, ist unklar. Insider sagen, es seien vielleicht acht von 39 Abgeordneten insgesamt. Viele gehen davon aus, dass eine Wagenknecht-Partei für die AfD ebenso bedrohlich wäre wie für die Linke, weil es in den Positionen Schnittmengen gibt und Wagenknecht aus der AfD wiederholt Zuspruch erfuhr.

Christian Leye sagte jetzt: „Die Zukunft der Linken ist eine Zukunft ohne politische Bedeutung. Sahra Wagenknecht ist um ein Vielfaches populärer als die Partei, und das heutige Manöver ist ein weiterer Schritt Richtung Abgrund.“ Riexinger sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland hingegen: „Jetzt ist Schluss mit lustig. Man hat Wagenknecht ein Ultimatum gestellt, und sie hat dieses Ultimatum nicht ernst genommen. Deshalb ist das ein sehr guter Beschluss und die richtige Zeit, klare Verhältnisse zu schaffen. Das hat der Parteivorstand getan.“ Auch unterstütze er die Aufforderung zur Mandatsniederlegung. „Wenn man Respekt vor der eigenen Partei hat, der Sahra Wagenknecht einiges verdankt, dann wäre die Mandatsniederlegung der richtige Weg. Aus einem bestehenden Mandat einer Partei ein Mandat einer neuen Partei vorzubereiten, ist nicht fair.“ Riexinger fügte hinzu: „Der Beschluss ist ein Signal an alle Mitglieder der Linken, die den Weg zu einer modernen, demokratisch-sozialistischen Partei mit einem klaren Begriff von internationaler Solidarität weiter gehen wollen, und eine Einladung an alle, die sich bisher daran gehindert sahen, bei diesem Projekt mitzumachen.“

