Warum der CSU-Chef sich nicht von Aiwanger trennt

Von: Steven Geyer

Söders Entschluss hat viel mit Wahlkampf und etwas mit politischer Haltung zu tun. Eine Analyse.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält am Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger als seinem Vizeregierungschef fest. Trotz massiver Kritik an Aiwangers Umgang mit den Vorwürfen rund um ein antisemitisches Flugblatt und eine rechtsradikale Vergangenheit als Gymnasiast hat Söder am Sonntag erklärt, ihn nicht aus der Landesregierung von CSU und Freien Wählern zu entlassen. Zudem wolle er an der Koalition nach der Wahl am 8. Oktober festhalten.

Klar ist, dass es Söder darum ging, weiteren Schaden an seiner eigenen Stellung als Regierungschef und vor allem als Wahlkämpfer abzuwenden. Denn ein Rauswurf Aiwangers wäre einer Aufkündigung der Koalition mit den Freien Wählern gleichgekommen. Das wäre einen Monat vor der Bayern-Wahl zwar egal für die Regierungsgeschäfte gewesen – aber zentral für den Wahlkampfendspurt. Doch welches Kalkül verfolgt Söder stattdessen?

Sein Auftritt bei der Erdinger Kundgebung gegen das Heizungsgesetz der Ampelregierung im Juni war für Söder ein einschneidendes Erlebnis: Während Aiwanger dort von Tausenden für seine populistische Rede bejubelt wurde, erntete der Ministerpräsident Buhrufe. Söders Analyse: Die Freien Wähler, die der CSU in den bisherigen Wahlkämpfen erfolgreich Konkurrenz von rechts gemacht hatten, in seine Regierung einzubinden, immunisiert ihn nicht automatisch gegen rechtspopulistische Angriffe.

Grüne als Feindbild

Im Gegenteil: Der CSU-Chef muss fürchten, dass sein Koalitionspartner ihn als Teil des verhassten Establishments hinstellt und unzufriedene Anhänger seiner eigenen Partei für die Freien Wähler gewinnt. In einer Fortsetzung der Koalition könnten sich dann die Machtverhältnisse zugunsten von Aiwanger verschieben. Ein Bruch mit Aiwanger hätte dazu geführt, ass die Freien Wähler im Wahlkampf gegen „die da oben“ vor allem auf die CSU gezielt hätten.

Angesichts der schlechten Umfragewerte für die Bundesregierung hat sich Söder im aktuellen Wahlkampf dagegen für eine klare Anti-Ampel-Strategie entschieden, mit den Grünen als zentralem Feindbild. Die CSU hat die Erfahrung gemacht, dass sie – jedenfalls im Bierzelt – den größten Applaus dafür erhält, die Ökopartei zu kritisieren und als „Verbotspartei“ hinzustellen, die man aus der Landesregierung fernhalten müsse.

Würde er die Koalition mit den Freien Wählern platzen lassen, stünde Söder ohne klare Machtoption da. Er müsste sich vier Wochen lang mit der Frage herumschlagen, ob er nun doch mit den Grünen koalieren oder eine Ampel fürchten müsse – oder am Ende doch wieder bei Aiwanger anklopfen würde. Im Vergleich zur bislang erfolgreichen Strategie, sich als „bürgerliches“ Bollwerk hinzustellen – hier gegen Grüne und dort gegen die AfD – erschien ihm das als hochriskant für die CSU.

Auch die öffentliche Stimmung in Bayern erlaubt es Söder, nicht mit Aiwanger zu brechen. Egal, um welche Affäre es geht: Es wird früher oder später nur noch über Schlagworte debattiert. Hier: Muss man einen Minister entlassen, weil er vor 35 Jahren eine Jugendsünde begangen hat? Sobald der Beschuldigte es schafft, die eigentlichen Vorwürfe so zu vereinfachen und so umzudeuten, kippt die öffentliche Meinung schnell. Den Medien werden niedrige Beweggründe und Stimmungsmache vorgeworfen, der Täter kann sich als Opfer inszenieren.

Kalkül und Überzeugung

Markus Söder ist bekannt dafür, sich ohne Rücksicht auf frühere Aussagen oder gar eine eigene Haltung an Stimmungen im Wahlvolk – vor allem unter seiner Anhängerschaft – auszurichten. Auch im Fall Aiwanger glaubt der CSU-Chef nun, dass der ohnehin vor allem von jenen kritisiert wird, die ohnehin nicht CSU wählen, während deren Zielgruppe sich zunehmend mit Aiwanger solidarisiert. Dagegen fürchtet Söder am rechten Rand einen Solidarisierungseffekt. Wenn AfD und Freie Wähler ein gemeinsames Publikum stärker ansprechen, könnte das demnach der CSU allzu viele Wähler:innen abspenstig machen.

Um das Festhalten an Aiwanger zu rechtfertigen, vergleicht Söder also den Skandal mit anderen Jugendsünden. Das könnte neben Kalkül auch auf eine tatsächliche politische Haltung oder zumindest Lagerdenken zurückgehen. Womöglich denkt Söder tatsächlich, dass das antisemitische Flugblatt 35 Jahre alt und die Autorenschaft nicht eindeutig geklärt ist; dass Aiwanger sich entschuldigt und Reue gezeigt habe.