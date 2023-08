Vom Witz zum Whisky

Von: Birgit Holzer

Keine Nebelschwaden, keine mit dunklem Holz ausgekleideten Pubs: Rund um Rozelieures wächst die Gerste für den Whisky. Whisky Rozelieures © rozelieures

Auf einer Schottland-Reise beschließt ein Landwirt aus einem Dorf in Lothringen, sich an einem Single Malt zu versuchen. Heute profitiert die kleine Brennerei von der hohen Nachfrage in Frankreich.

Am Anfang stand ein Witz, man könnte auch sagen: eine Schnaps-Idee, die Christophe Dupic kurz vor der Jahrtausend-Wende während einer Reise durch Schottland kam. Wie wäre es, dachte sich der Landwirt damals, wenn sein Familienbetrieb in Rozelieures, einer Gemeinde südöstlich von Nancy in Lothringen, zum Spaß die Herstellung von Whisky ausprobieren würde? Schließlich verfügte er als Whisky-Liebhaber nicht nur über gewisse Kenntnisse, sondern auch über alle dafür erforderlichen Einrichtungen. Und über Gerste, die als Basis dienen konnte. Sein Hauptgeschäft bestand bis dahin in der Ernte und dem Verkauf von Getreide sowie von Mirabellen. Dank der kalten Winter und heißen Sommer wächst diese Frucht im Osten Frankreichs so üppig wie nirgendwo sonst in Europa.

Seit 1860 besaßen die Vorfahren von Dupics Frau Sabine Grallet einen landwirtschaftlichen Betrieb, dessen berühmtestes Erzeugnis sein doppelt destillierter lothringischer Mirabellenbrand war. Dupics eigentlich abwegige Idee, einen französischen Single Malt Whisky zu kreieren, leitete eine entscheidende Wende für die Firma ein. Ihr „Whisky Rozelieures“, wie sie das Produkt nach dem Örtchen benannten, in dem rund 800 Menschen leben, entwickelte sich zum Verkaufsschlager.

Zwar hatten sie dafür jahrelang geforscht, investiert und Experimente in Fermentation, Destillation und Reife gemacht. Überrascht wurden sie trotzdem von dem Erfolg. „Vor 25 Jahren hätten alle Studien gesagt, dass sich das nicht lohnt, aber inzwischen stellt Whisky unser Hauptgeschäft dar“, sagt Maxime Dupic. Mit 25 Jahren ist der älteste der drei Söhne des Besitzer-Ehepaars bereits ins Geschäft eingestiegen, als Vertreter der sechsten Generation.

2007 wurden die ersten 50 000 Flaschen mit einem Alter von vier Jahren abgefüllt. Inzwischen hat sich die jährliche Produktion etwa verdoppelt. Wenn die Zahl der französischen Whisky-Hersteller in den vergangenen Jahren stark anstieg, so liegt das auch an der hohen Nachfrage in Frankreich. Das Land von Wein, Champagner, aber auch Cognac und Rum, war bis 2022 hinsichtlich des Verkaufsumfangs der erste Markt für Whisky weltweit, seither wurde es von Indien überholt. Weiterhin liegt Frankreich aber noch vor Irland oder Schottland, wo das Getränk herkommt – und wo es eingefleischte Whisky-Fans nach wie vor verorten.

In Rozelieures werde jeder „einzelne Herstellungsschritt akribisch“ eingehalten, betont Maxime Dupic, „vom Anbau der Rohstoffe über die Ernte, das Mälzen und die Destillation bis zum Abfüllen“ – alles geschehe vor Ort. Experimentiert werde trotzdem, sagt Maxime Dupic, etwa mit verschiedenen Malzsorten oder „durch die Auswahl von Fässern, die den Geschmack beeinflussen“. Beim Rundgang durch einen der Lagerkeller zeigt Dupic, wofür die Fässer zuvor genutzt wurden: Mal reifte darin Cognac, mal Sherry oder Sauternes, ein süßlicher Weißwein aus dem Bordelais. „Das gibt überraschende, oft fruchtigere oder weniger herbe Noten, mit denen wir uns von den traditionelleren Whiskys aus Schottland abheben.“ Zucker oder Aromen werden nicht hinzugefügt.

Dort ist als Symbol des Hauses auch der Vulkan abgebildet, der in der Nähe liegt, umgeben von den 300 Hektar Getreideäckern und 40 Hektar Obstgärten, die der Familie Dupic-Grallet gehören. Der einzige Vulkan Lothringens ist längst nicht mehr aktiv, aber hilft bei der Vermarktung. Auch sie gehört zum Geschäft der Familie, die in dem großen Haus, in dem sie wohnt, arbeitet und produziert, einen Besucherbereich mit Infotafeln, einem Film-Vorführungs- und einem Verkostungsraum eingerichtet hat. Dort können Whiskyfans nach Anmeldung Cocktails probieren oder ihren eigenen Whisky zusammenstellen.

Beim Namen mussten sie allerdings Abstriche machen: Gegen die anfängliche Vermarktung unter „Glen Rozelieures“ ging die Scotch Whisky Association (SWA), die die Interessen der schottischen Whiskyindustrie vertritt, juristisch vor. Aus dem schottisch klingenden „Glen“ wurde dann ein schlichtes „G.“ – wie Grallet, der Name der Gründerfamilie, die wohl niemals an Whisky gedacht hätte, als sie vor sechs Generationen mit dem Anbau von Gerste begann.

Drei Generationen: Sabine Grallet-Dupic (li.), Maxime Dupic und Anne-Marie Grallet. Whisky Rozelieures © rozelieures

Geschmacksverstärker: In den Fässern, in denen der Whisky aus Lothringen reift, wurden zuvor Sherry oder Cognac gelagert. Whisky Rozelieures © rozelieures