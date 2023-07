„Verharmlosung der Gefahren“

Von: Tim Szent-Ivanyi

Verband der Kinder- und Jugendärzte kritisiert Pläne zur Cannabis-Freigabe.

Die Bundesregierung hatte sich im Juli auf Ministeriumsebene auf einen Gesetzentwurf zur Cannabis-Legalisierung geeinigt. Bei der sich nun anschließenden Anhörung der Verbände hagelte es Kritik. Verbände der Kinder- und Jugendmediziner:innen wenden sich gegen dasVorhaben der Ampelkoalition.

„Die Legalisierungspläne führen zu einer Gefährdung der psychischen Gesundheit und der Entwicklungschancen junger Menschen in Deutschland“, heißt es in der gemeinsamen Stellungnahme von sechs Verbänden, darunter der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte sowie die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. „Der aktuelle internationale Forschungsstand weist darauf hin, dass eine Legalisierung gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu erhöhtem Konsum und den damit verbundenen Gesundheitsschäden sowie zu einer verminderten Risikowahrnehmung gegenüber den Gefahren des Konsums beiträgt“, argumentieren die Verbände.

Die Medizinerinnen und Mediziner verweisen in der Stellungnahme darauf, dass der Internationale Suchtstoffkontrollrat der Vereinten Nationen jüngst dringend von weiteren Legalisierungsbestrebungen abgeraten und vor einem erhöhten Konsum und vermehrten Gesundheitsschäden gewarnt habe. „Die Kriminalität wird mit der Legalisierung nicht eingeschränkt“, erwarten die Verbände und kritisieren: „Positive Effekte für den Jugendschutz sind mit den Legalisierungsplänen nicht zu erwarten, da Kinder und Jugendliche vor einem deutlich erweiterten Markt (…) nicht wirksam geschützt werden können.“ Die ursprünglich im Koalitionsvertrag vereinbarten Ziele, mit der kontrollierten Cannabis-Abgabe an Erwachsene zu Genusszwecken die Qualität der Produkte zu verbessern, die Weitergabe verunreinigter Produkte zu verhindern und den Jugendschutz zu gewährleisten, werde so nicht erreicht.

Zweifel, ob Kontrolle gelingt

Vorsätze, die Legalisierung mit bestmöglichem Jugendschutz zu verbinden, hätten sich in vielen Legalisierungsländern als Illusion erwiesen, so die Verbände. Bereits die gesellschaftliche Debatte um eine Abgaberegulierung von Cannabisprodukten habe ungünstige Effekte auf das Konsumverhalten junger Menschen, mahnen sie. Suchtprävention habe bislang nur dann erwünschte Effekte gezeigt, wenn sie auf eine strikte Angebotsreduzierung gezielt habe. Mit der Legalisierung setze die Regierung ein falsches Signal. „Die Änderungen in der Drogenpolitik tragen zur Verharmlosung der gesundheitlichen Gefahren, negativen Folgen und Langzeiteffekte des Cannabiskonsums bei“, heißt es in der Stellungnahme.

Die Verbände bezweifeln, ob die vorgesehenen Regulierungen für Anbauvereinigungen sowie die Vorschriften für den privaten Eigenanbau tatsächlich umgesetzt und deren Einhaltung von den Behörden kontrolliert werden könnten. Sie würden aber ohnehin „durch die psychologischen Effekte eines allgegenwärtigen Cannabiskonsums (in Parks, Freizeiteinrichtungen, Fußgängerzonen ab 20 Uhr usw.) überstrahlt werden“.

Die Kinder- und Jugendmediziner:innen sind in dem Referentenentwurf zudem auf einen ihrer Ansicht nach entlarvenden Fehler gestoßen. So heißt es in der Erläuterung zu einem Paragraphen, in dem es um Nutzhanf geht: „Auch dann handelt es sich um Nutzhanf, da sich das Cannabis lediglich zu industriellen bzw. gärtnerischen, jedoch nicht zu Suchtzwecken eignet.“ Das sei eine „vemutlich nicht intendierte Formulierung“, spotten die Verbände. Tatsächlich hätte es statt „Suchtzwecke“ wohl „Genusszwecke“ heißen müssen.

Die Pläne der Regierung sehen vor, Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz zu streichen und den Besitz von 25 Gramm zu erlauben. Privatleute sollen zudem drei weibliche Pflanzen anbauen dürfen und der Anbau soll Anbauvereinen erlaubt werden.