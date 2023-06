Umstrittene Tests

Eine Ecstasy-Pille der Sorte „Blue Punisher“, nach deren Einnahme dieser Tage eine 13-Jährige starb. dpa © dpa

Der Bundestag befürwortet kostenlose Drogen-Checks – die Länder prüfen nun, ob und wie sie das Angebot umsetzen.

Den Bundesländern soll es künftig erlaubt sein, ein sogenanntes Drug Checking durchzuführen. Das hat nun der Bundestag beschlossen, der Bundesrat muss noch zustimmen. An Drug-Checking-Stationen können Konsumierende ihre Drogen untersuchen lassen und erfahren, wie hoch die Dosierung ist und ob giftige Streckmittel enthalten sind. Einige Länder hatten schon vor der Gesetzesänderung Drug-Checking-Projekte. Allerdings befanden sie sich in einer rechtlich schwierigen Situation, weil es keine bundesweite Gesetzgebung dazu gab. In Berlin führen seit Anfang Juni schon Stellen wie die Suchtberatung Fixpunkt Checks durch. In Thüringen gibt es seit einigen Jahren das Projekt „Drogerie“ in Kooperation mit der Universität Jena und der Charité Berlin. Einige Bundesländer wollen nun ähnliche Wege gehen, wie eine RND-Umfrage ergab.

In Hessen und Baden-Württemberg könnte es demnach in absehbarer Zeit Drug-Checking-Stellen geben. Der hessische Sozial- und Integrationsminister Kai Klose (Grüne) begrüßt die geplante Gesetzesänderung. „Damit wäre der Weg frei, Rahmenbedingungen für ein Drug-Checking-Modellvorhaben, wie zwischen CDU und Bündnis 90/Die Grünen vereinbart, in Hessen zu definieren und es umzusetzen“, so ein Sprecher. Die Änderung auf Bundesebene übernehme in weiten Teilen die Vorschläge der hessischen Bundesratsinitiative von 2020.

Die Landesregierung Baden-Württemberg befürwortet, Drug Checking auszuprobieren. Eine Sprecherin teilte mit: „Für Drug Checking spricht, dass dadurch Konsumierende vor gefährlichen Drogen gewarnt werden können und die Gesundheit weniger gefährdende Konsumentscheidungen treffen können.“ Wann genau ein Modell starte, könne man aktuell noch nicht sagen.

Die Mehrheit der Länder steht dem Vorhaben zwar prinzipiell aufgeschlossen gegenüber, hat aber noch keine konkreten Pläne. So zum Beispiel Nordrhein-Westfalen. „Die nordrhein-westfälische Landesregierung unterstützt Initiativen, mit denen Drug Checking und Maßnahmen der Schadensminderung in der Drogenpolitik erleichtert werden sollen“, so eine Sprecherin des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales.

Auch die Hamburger Sozialbehörde zeigt sich dem Thema gegenüber offen. „Wir analysieren aktuell die unterschiedlichen Konzepte und Erfahrungen, auch die sehr unterschiedlichen Kosten verschiedener Modelle“, sagte ein Sprecher. Man erwarte eine gesetzliche Regelung auf Bundesebene, die die notwendige Rechtssicherheit schaffe.

Die saarländische Landesbeauftragte für Sucht und Drogen, Bettina Altersleben (SPD), teilte mit: „Ich begrüße die gestern veröffentlichten Pläne des Bundesgesundheitsministers zum flächendeckenden Einsatz von Drug Checking.“ In einem ersten Schritt müssten hier die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen vom Bund geschaffen werden.

Das Gesundheitsministerium Mecklenburg-Vorpommern unterstützt Drug Checking aus suchtfachlicher Perspektive. „Drug Checking ermöglicht die Schadensreduzierung des Drogenkonsums durch die Minimierung des Konsums letaler Substanzen, fördert die Aufklärung der Drogenkonsumierenden und verhilft ihnen zu einer selbstbestimmten Entscheidung“, teilte ein Sprecher mit. Aus rechtlicher Sicht bevorzuge man jedoch eine einheitliche Lösung durch ein Bundesgesetz.

In Rheinland-Pfalz will die Landesregierung prüfen, ob ein Modellprojekt „geboten und möglich“ ist. In Bremen gibt es noch keine klare Haltung, da gerade erst der Koalitionsvertrag ausgehandelt wurde. Nach RND-Informationen steht das Drug Checking in Bayern noch zwischen den Ministerien zur Diskussion.

Aber es gibt auch Länder, die kein Drug Checking einführen wollen. Niedersachsen prüfte bereits die Einführung eines Modellprojekts und entschied sich jedoch offenbar aus Kostengründen dagegen. Eine Sprecherin des Ministeriums für Soziales teilte mit: „Im Verhältnis zu anderen Maßnahmen handelt es sich aufgrund des notwendigen Laborequipments und der notwendigen personellen Ressourcen allerdings um ein sehr teures und aufwendiges Hilfeangebot.“ Auch das Ministerium für Justiz und Gesundheit in Schleswig-Holstein teilte mit, dass keine Drug-Checking-Projekte in Planung sind.

Ein Sprecher des Brandenburger Gesundheitsministeriums sagt: „In Brandenburg gab es aufgrund des im Vergleich zum Bundesdurchschnitt relativ niedrigen Konsumverhaltens von psychoaktiven Substanzen und der im Vergleich zu großstädtischen Ballungsräumen wenig ausgeprägten Partyszene bisher keine Initiative dafür.“ Als wesentliche Maßnahme zur Schadensvermeidung und -minimierung sehe die Landesregierung die Unterstützung von Suchtprävention in den jeweiligen Lebenswelten der Menschen.

In Sachsen wird es wohl ebenfalls keine Drug-Checking-Stellen geben. „Aktuell gibt es im Sozialministerium keine Überlegungen Drug-Checking-Angebote kurzfristig zu etablieren“, erklärte eine Sprecherin. „Durch eine Analyse erworbener Konsumeinheiten wird eine Sicherheit hinsichtlich der reinen psychotropen Substanz suggeriert, die nicht gegeben ist.“

Eine ähnliche Haltung vertritt die Landesregierung Sachsen-Anhalt. Drug Checking biete zwar die Möglichkeit, zu Schadensminimierung beizutragen und Konsumentinnen und Konsumenten vor Ort zu erreichen. „Andererseits besteht aber die Gefahr, dass durch Dru Checking ein falsches Sicherheitsgefühl dahingehend vermittelt wird, dass die untersuchten Drogen weniger schädlich seien“, so eine Sprecherin des Sozialministeriums.