Tradition oder von gestern?

Von: Susanne Ebner

Die Krönung von König Charles III. war zweifelsohne das royale Ereignis des Jahres. Schließlich hatten Großbritannien und auch der Rest der Welt seit knapp 70 Jahren keine Zeremonie dieser Art mehr gesehen. Die Traditionen, die die Menschen in der Londoner Kathedrale Westminster Abbey beobachten konnten, sind teils jahrhundertealt. Dass der Palast diese imposant inszenieren kann, hat er erneut unter Beweis gestellt.

Es ist diese lange, gelebte Geschichte und die Art und Weise, wie sie zur Schau getragen wurde, die die Menschen im Königreich erneut mit Stolz erfüllte und sie überdies gut unterhielt. Die Bilder, die dabei entstanden, wie jene des kleinen Louis, der sich während der Zeremonie sichtlich langweilte, amüsierten Millionen Menschen weltweit.

Doch eines ist dabei auch klar: Die Rituale haben nur dann ihren Zweck erfüllt, wenn sie die Bürgerinnen und Bürger auch langfristig mit Ehrfurcht erfüllen. Ob Charles und Königin Camilla insbesondere junge Menschen für die Monarchie begeistern können, ist fraglich. Denn diese stehen dem britischen Königshaus laut Umfragen überwiegend ablehnend oder zumindest gleichgültig gegenüber. Außerdem war das Ereignis ausgesprochen teuer. Sollten Millionen von Pfund für eine Krönung ausgegeben werden, wenn immer mehr Menschen auf der Insel auf die Unterstützung von Tafeln angewiesen sind?

Angesichts der Krönung wurde zudem eine gewisse Feiermüdigkeit sichtbar. Sicherlich hatte auch der Regen etwas damit zu tun, dass im Vergleich zu den Feierlichkeiten anlässlich des 70. Thronjubiläums von Königin Elizabeth II. spürbar weniger Menschen etwa auf der Prachtstraße „The Mall“ unterwegs waren – doch allein damit lässt sich der mäßige Andrang nicht erklären. Die Menschen begegnen ihrem König mit viel Wohlwollen, schließlich ist die Monarchie für viele Bürgerinnen und Bürger eine wichtige Konstante. Aber dieselbe tiefe Dankbarkeit wie damals für die Queen empfinden sie für Charles aus nachvollziehbaren Gründen jedoch noch nicht.

Vor diesem Hintergrund hielt es die Organisation „Republic“, die sich für die Abschaffung der Monarchie einsetzt, nun für angemessen, am Rand der Prozession zu demonstrieren. Toleriert wurde dies durch die Polizei jedoch nicht, zumindest nicht in jedem Fall. Einige der Protestierenden wurden festgenommen. Was garantieren sollte, dass die Zeremonie ohne Zwischenfälle verläuft, könnte dem ohnehin schlechten Ruf der Metropolitan Police noch weiteren Schaden zufügen. Denn falls ein stetig wachsender Teil der Bevölkerung sich ein gewähltes Staatsoberhaupt wünscht, sollten die Menschen dies auch zum Ausdruck bringen dürfen.