Süchtig nach Arbeit

Workaholics können nur schlecht abschalten. Oft träumen sie sogar von der Arbeit. © IMAGO/Panthermedia

Rund zehn Prozent der erwerbstätigen Menschen in Deutschland leben ihren Beruf - oder ihre Hobbies - zwanghaft und exzessiv aus. Der Gesundheit tut das nicht gut.

Es ist der fehlende Kaffee am Morgen, der Sonja an einem Sonntag im Sommer misstrauisch macht. Eigentlich will sie mit einer Freundin und ihrer Tochter im Park entspannen, aber Sonja, die in Wahrheit anders heißt, spürt nur pure Erschöpfung. Je länger sie überlegt, desto klarer wird ihr, dass sie kein gesundes Verhältnis zu Kaffee hat.

Das Koffein ist nicht bloß Anschub am Morgen, sondern Sonjas Aufputschmittel. Sie trinkt Unmengen davon während der Arbeit, „damit ich nicht mehr merke, wann ich müde bin“. Weil ihr das falsch vorkommt, entscheidet sie sich für einen Kaffeeentzug und nimmt sich eine Woche frei. Sonja schläft so viel wie lange nicht – und will trotzdem immer nur eins: schlafen. „Ich war nicht bloß müde, sondern todmüde“, sagt Sonja.

Allmählich beginnt sie zu ahnen, dass das alles nicht nur am Kaffee liegen kann. Heute, gut 30 Jahre später, weiß Sonja: Sie ist arbeitssüchtig. Und der Kaffee, der hat das ermöglicht.

Wie Sonja geht es in Deutschland rund zehn Prozent aller erwerbstätigen Menschen. Nicht unbedingt in Bezug auf den Kaffee, sondern auf die suchthafte Arbeitsweise. Die Soziologin Beatrice van Berk erforscht das Phänomen und konnte diese Zahl für Deutschland im Rahmen der Studie „Suchthaftes Arbeiten und Gesundheit“ ermitteln. In vielen anderen Ländern der Welt ist Arbeitssucht ähnlich stark verbreitet. Aber wo hört ehrgeiziges Arbeitsverhalten auf? Und wann ist man arbeitssüchtig?

Von Arbeitssucht sprechen Forschende, wenn jemand exzessiv und zwanghaft arbeitet. „Exzessives Arbeiten heißt, dass man eilig, im Wettlauf gegen die Zeit arbeitet oder mehrere Dinge gleichzeitig tut“, erklärt van Berk. Zwanghaftes Arbeiten spielt sich stark im Kopf ab. „Man fühlt sich innerlich angetrieben, hart zu arbeiten, auch wenn es einem keinen Spaß bringt“, so van Berk. Suchthaft Arbeitende plagt außerdem ein schlechtes Gewissen, wenn sie sich freinehmen. Haben sie dann doch mal Urlaub oder Freizeit, fällt es ihnen oft schwer, sich zu entspannen.

„Es gab nur Schlaf oder Produktivsein in meinem Leben, aber keine Entspannung dazwischen“, sagt Sonja. „Das war schädlich für meinen Körper, meinen Geist und meine Seele.“ Irgendwann entspannte sie nicht mal im Schlaf: Sie träumte oft von Fehlern, die sie gemacht, oder Details, die sie übersehen haben könnte. Und von Fristen, die sie verpasst. Zwar ist Arbeitssucht keine offizielle Erkrankung, die im ICD-10 steht – dem internationalen Diagnose-Handbuch von Ärztinnen und Ärzten. Doch krank machen kann Arbeitssucht trotzdem.

Das war bei Julia so, einer anderen Betroffenen. Auch sie will anonym bleiben. Mitten in der Bachelorarbeit – Julia ist da 27 – erkennt sie, wie problematisch ihr Arbeitsverhalten ist: Sie kann die Arbeit nicht loslassen, an nichts anderes mehr denken, ist perfektionistisch, gar zwanghaft. Ihren kompletten Selbstwert verknüpft Julia mit ihrem Output: „Ich bin die Arbeit und die Arbeit ist ich. Und deswegen muss die Arbeit perfekt sein, sonst bin ich nicht perfekt.“ Als sie die Arbeit endlich abgegeben hat, fällt Julia in eine Erschöpfungsdepression.

Wer suchthaft arbeitet, hat mit höherer Wahrscheinlichkeit gesundheitliche Probleme wie diese. Psychosomatische und körperliche Beschwerden treten vermehrt auf, Kopf- oder Rückenschmerzen etwa. Studien zeigen auch, dass suchthaftes Arbeiten und Symptome von Depression und Angst zusammenhängen. Arbeitssüchtige melden sich auch sehr viel seltener krank als sogenannte gelassen Arbeitende. „Sie schleppen sich eher mit einem Schnupfen oder einem leichten Infekt zur Arbeit als andere“, sagt van Berk, „dabei ist es so wichtig, sich ordentlich auszukurieren.“ All diese Verhaltensweisen bleiben nicht folgenlos.

„Diese Sucht ist zerstörerisch“, sagt Sonja. Suchthaft Arbeitende geben an, weitaus weniger zufrieden mit ihrem Leben zu sein als andere. Nicht nur Betroffene selbst, auch das Familienleben und Partnerschaften leiden darunter. Denn Arbeitssucht kann gewissermaßen ansteckend sein, zeigt die Forschung. „Kinder von suchthaft Arbeitenden haben ein hohes Risiko, ähnliches Verhalten an den Tag zu legen wie ihre Eltern“, sagt van Berk.

Sonja ist so ein Kind. Ihr Vater habe immer gearbeitet, sagt sie, „eigentlich bis zum Umfallen.“ Er hatte ständig irgendein Projekt, baute an Wochenenden etwa einen Schrank für Sonja. Weil sie das suchthafte Verhalten nicht nur bei bezahlter Arbeit zeigen, sagen viele Betroffene: Sie sind nicht bloß arbeits-, sondern beschäftigungssüchtig. Sonja erzählt, sie habe sich einmal einen extra langweiligen Job gesucht, einen, der ihr nicht so wichtig ist. Damit sie rechtzeitig Feierabend machen und sich um sich kümmern kann. In ihrer Freizeit war sie dann trotzdem süchtig – nach Gartenarbeit.

„Es gibt in unserer Gesellschaft eben Bestätigung für Leute, die viel leisten“, sagt Julia. Als sie ausgebrannt auf der Couch lag und nicht arbeiten konnte, plagte sie Todesangst. „Ich dachte: Wer bin ich, wenn ich nicht arbeite, nicht produktiv bin?“ Das herauszufinden fiel Julia nicht leicht. Auch, weil ständig Leute in ihrem Umfeld fragten, wann sie denn wieder arbeiten geht. „Man fühlt sich, als würde man sich gegen die Gesellschaft stellen, wenn man eine Auszeit nimmt“, sagt Julia.

Wer besonders viel arbeitet, gilt in unserer Gesellschaft als fleißig. Solch ein Arbeitsverhalten wird nicht nur honoriert, sondern glorifiziert. Auch deshalb wird Arbeitssucht gefährlich oft romantisiert. Das spiegelt sich in unserer Sprache: In den 70er Jahren geisterte der Begriff „Workaholic“ von wissenschaftlicher über Populärliteratur in den Volksmund. Manche Menschen sagen mit einem ironischen Unterton, sie seien „Workaholics“ – andere wirken fast, als seien sie stolz darauf, viel zu viel zu arbeiten. „Managerkrankheit“ ist ein anderes Unwort für Arbeitssucht, das Forschende wie Beatrice van Berk nervt.

Denn: „Arbeitssucht kann jeden Menschen treffen“, stellt die Soziologin klar. Unterschiede zwischen Geschlechtern gibt es nicht, auch der Bildungsabschluss spielt keine Rolle. Zwar seien viele Menschen in Führungspositionen betroffen und somit in der Tat gefährdeter als andere – aber eben nicht nur die. Auch bei Landwirtinnen und Landwirten oder Selbstständigen tritt Arbeitssucht erheblich häufiger auf als bei anderen. Manche Branchen sind besonders anfällig. „Es ist schwer, in der Wissenschaft nicht arbeitssüchtig zu werden“, meint ein Betroffener.

Außerdem entdeckte van Berk: Je kleiner ein Betrieb ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort suchthaftes Arbeiten auftritt. „Es gibt weniger Personal, das einen im Urlaub oder Krankheitsfall vertreten kann“, erklärt Soziologin van Berk. In Unternehmen mit Betriebsrat sinkt wiederum das Risiko für suchthaftes Arbeiten.

Herrscht eine kompetitive „Höher-schneller-weiter“-Mentalität in Unternehmen vor, begünstigt das suchthaftes Arbeiten. „Eine Betriebskultur, die exzessives Arbeiten fördert, ist nicht gut für Personen, die anfällig für suchthaftes Arbeiten sind“, warnt van Berk. Trotzdem sieht sie weniger die Arbeitnehmer:innen, sondern vor allem Unternehmen in der Verantwortung.

Sonja weiß inzwischen, dass sie nicht falsch ist. „Ich habe eine Sucht“, sagt sie, „und ich kann kapitulieren – oder rekapitulieren.“ Sie entscheidet sich fürs Rekapitulieren: Damit meint Sonja, dass sie sich und ihr Verhalten genau beobachtet, um Symptome rechtzeitig wahrzunehmen, deren Ursache zu finden und gegenzusteuern. Obwohl Sonja bald in Rente geht und schon lange mit Arbeitssucht lebt, muss sie immer wachsam bleiben.

Träumt sie von der Arbeit oder stressigen Situationen, ist das ein erstes Warnzeichen. Verliert sie sich in Details und wird zwanghaft, macht sie eine Pause oder ruft Freunde an. Schafft sie es abends nicht, den Computer auszuschalten, stellt sie ein, dass dieser jeden Tag zum Feierabend automatisch herunterfährt. „Ich muss in diesen Momenten begreifen, dass ich nicht nur aus meinem Kopf und meiner Arbeit bestehe“, sagt Sonja.

Den Wert von Pausen hat sie schätzen gelernt: Dann geht sie raus an die frische Luft, in die Natur oder meditiert. Von Leistungsgedanken und ungünstigen Arbeitsstrukturen muss sie sich immer wieder abgrenzen. Als selbstständige architektonische Zeichnerin sucht Sonja ihre Auftraggeber deshalb mit Bedacht aus. Außerdem hat sie eine Vier-Tage-Woche eingeführt: „Dienstags arbeite ich nicht.“