Sozialer Gärprozess

Prosecco ist der meistverkaufte Schaumwein der Welt –seinem Erfinder ging es einst darum, den Menschen in der Region ihr Auskommen zu sichern.

Kaum etwas anderes schmeckt so sehr nach Sommer und Italien wie ein fruchtiger Prosecco: Sei es als Begleiter zum „primo“ am Mittag, sei es – in der gestreckten Form eines Aperol Spritz – als Erfrischung unter dem Sonnenschirm am Strand, sei es als Aperitif in der Trattoria oder am Lungomare. Der Prosecco ist unkompliziert, mit seinem zarten Aroma nach Akazienblüten, Äpfel und Birnen ist er der perlende Schluck, der einen Urlaub zu einem Italien-Urlaub macht. Wie ein Gelato, eine Pizza oder Calamari fritti. Und in der Regel ist er auch noch ausgesprochen günstig.

Die Qualitäten des Prosecco sind längst auch außerhalb Italiens entdeckt worden – mit einer Jahresproduktion von 460 Millionen Flaschen ist er zum meistverkauften Schaumwein der Welt geworden. Die wichtigste Rebsorte ist die Glera-Traube: Ihr Anteil muss mindestens 85 Prozent betragen. Die Prosecco-Welt ist riesig: Das DOC-Weinanbaugebiet ist mit einer Fläche von rund 25 000 Hektar eines der größten Italiens. Es verteilt sich auf nicht weniger als neun norditalienische Provinzen: Gorizia, Pordenone Udine, Triest, Belluno, Padua, Treviso, Venedig und Vicenza. Das Einzugsgebiet der qualitativ hochwertigeren DOCG-Produktion von Conegliano und Valdobbiadene in der Provinz Treviso ist deutlich kleiner: Es umfasst etwa 6500 Hektar.

Die Wiege des Prosecco liegt in der Kleinstadt Conegliano, oder genauer: In der historischen Kellerei Carpenè-Malvolti. Hier hat Antonio Carpenè als 30-Jähriger im Jahr 1868, also wenige Jahre nach der italienischen Einigung, den ersten Prosecco hergestellt. Von Massenproduktion konnte damals noch keine Rede sein: Zwar hatte jeder Bauer seinen eigenen, mehr oder weniger trinkbaren Wein hergestellt, aber die gesamte bestockte Fläche der Provinz Treviso dürfte kaum mehr als ein paar wenige Hektar betragen haben. Der größte Teil des Ackerlandes diente dem Maisanbau. Und auch vom heutigen Wohlstand war in Conegliano noch nichts zu sehen gewesen, im Gegenteil: Der größte Teil des Veneto war damals bitter arm und von Auswanderung gebeutelt.

Das wollte Antonio Carpenè ändern: Er war ein „Garibaldino“ gewesen, hatte also an der Seite des italienischen Freiheitskämpfers und Helden des Risorgimento, Giuseppe Garibaldi, für die Einheit Italiens gekämpft. Und wie die meisten „Garibaldini“ war er beseelt von dem Gedanken, dass der junge italienische Staat den darin lebenden Menschen nicht nur Freiheit, sondern auch Fortschritt und Wohlstand bringen solle. Und weil der Chemiker und Pharmakologe Carpenè das Potenzial der heimischen Glera-Traube – die damals noch Prosecco hieß – erkannte, kam er auf die Idee, daraus einen italienischen Schaumwein nach dem Vorbild des damals schon berühmten und teuren Champagner zu keltern.

Tatsächlich hat Carpenè seine ersten Schaumwein-Flaschen nach der Champagner-Methode produziert, bei der die zweite Gärung in der Flasche erfolgt. Und er nannte sein Produkt damals noch nicht Prosecco, sondern „Champagne Italiano“. Der Prosecco-Pionier merkte aber bald, dass die Champagne-Methode zu aufwendig war und mit zwei Jahren Gärung auch viel zu lange dauert, um für die örtlichen Bauern in Frage zu kommen. So stellte er auf die Charmat-Methode (auch Martinotti-Methode genannt) um, die im Piemont gerade erfunden worden war und die er weiterentwickelte. Trotzdem nannte er seinen Schaumwein weiterhin „Champagne Italiano“. Die Bezeichnung „Prosecco“ auf der Flaschen-Etikette erfolgte erst 1924 – als die Champagne als Herkunftsbezeichnung geschützt wurde.

Bei der Charmat-Methode erfolgt die zweite Gärung des Grundweins im sogenannten „Autoclave“, einem großen Drucktank aus Edelstahl. Sie dauert statt zwei Jahre nur vier Wochen („Charmat corto“) bis höchstens einige Monate („Charmat lungo“). Mit der Charmat-Methode werden die Schaumweine leichter und natürlicher als ein Champagner, dessen Geschmack sich während der langen Gärung verändert. Auch die Entfernung der Hefe-Rückstände ist einfacher: Der Prosecco wird im „Autoclave“ zentrifugiert und anschließend gefiltert. Dann wird er auf null Grad abgekühlt und in die Flaschen abgefüllt. Bei der Flaschengärung des Champagners muss jede Flasche einzeln geöffnet, die Heferückstände entfernt, etwas Wein nachgefüllt und die Flasche zum Schluss wieder verkorkt werden. Es liegt auf der Hand, dass sich Prosecco sehr viel günstiger produzieren lässt als Champagner.

Nachdem Antonio Carpenè für seinen Prosecco mit dem Namen „Champagne Italiano“ die ersten Preise erhalten hatte, fehlte noch der entscheidende Schritt: Die Charmat-Methode musste auch den Bauern der Gegend zugänglich gemacht werden. Also gründete Carpenè zusammen mit dem Ingenieur und Önologen Giovanni Battista Cerletti – auch er ein „Garibaldino“ – in Conegliano im Jahr 1876 kurzerhand die erste Önologie-Schule Italiens. „Antonio Carpenè war ein Visionär und Dickkopf, regelrecht besessen davon, den Bewohnern seiner Gegend neue Verdienstmöglichkeiten zu eröffnen“, betont Marzia Morganti, die Unternehmenssprecherin der Kellerei Carpenè-Malvolti. Carpenè sorgte auch dafür, dass die Schule staatlich wurde und damit für alle kostenlos war. Die Schule – sie heißt heute „Istituto Cerletti“ – gibt es noch: Sie zählt 2000 Studierende aus der ganzen Welt und arbeitet eng mit der Universität Padua zusammen.

Ein weiteres eisernes Prinzip von Antonio Carpenè bestand darin, dass er den Bauern nur die Trauben, nicht aber das Land abkaufte – im Unterschied zu den meisten großen Wein-Familien in der Toskana oder dem Piemont, deren Weingüter nicht selten hunderte von Hektar umfassen. Dies hat im Prosecco-Gebiet nicht nur dazu geführt, dass die Bauern autonom geblieben und nicht zu bloßen Landarbeitern im Dienst der großen Kellereien wurden, sondern es hat auch die Entstehung einer hohen Zahl von kleinen, eigenständigen Weinproduzenten begünstig, die zumindest im DOCG-Anbaugebiet von Conegliano und Valdobbiadene zu einer großen Vielfalt der Prosecco-Weine geführt hat. Die Provinz Treviso ist, wie es sich Carpenè erträumt hatte, nicht zuletzt dank dem Prosecco zu einer der wohlhabendsten Provinzen des ganzen Landes geworden.

