Sohn eines Filmstars gesteht Mord

Von: Martin Dahms

Teilen

Rodolfo Sancho steht seinem Sohn bei. imago images © Imago Images

Warum ein Verbrechen in Thailand die Menschen in Spanien bewegt

Als Daniel Sancho zur Welt kam, schrieb der Großvater an den gerade 19-jährigen Vater: „Lieber Rodolfo, im Leben muss man Verantwortung übernehmen. Das kleine Geschöpf ist an nichts schuld, also: an die Arbeit und das Kind aufziehen!“ Rodolfo Sancho, der die Geschichte Jahre später erzählte, sagte: „Mein Vater hatte recht. Als ich das Gesicht des Jungen sah, wurde ich von einem Tag auf den anderen zum Mann.“

Rodolfo Sancho ist jetzt 48 Jahre alt, ein charmanter und gutaussehender Filmstar, Held erfolgreicher spanischer Fernsehserien, auf den Spuren seines Vaters, der unter seinem Doppelnachnamen Sancho Gracia ebenso berühmt oder noch berühmter als sein Sohn war. Sancho Gracia starb vor elf Jahren und muss das Drama seines Enkels nicht mehr miterleben: Daniel, der keine Schuld daran trug, Sohn so junger Eltern zu sein, hat einen Mord gestanden. Der Vater wurde, so kann man sich vorstellen, als er Ende der Woche die Nachricht erhielt, von einem Moment auf den anderen zum gebrochenen Mann. Er ist nach Thailand geflogen, wo sich die Tat vollzog, um seinem Sohn beizustehen.

Wenn ein Verbrechen geschieht, ist alles Wissen darüber ein vorläufiges. Noch hat es kein Gerichtsverfahren gegeben, aber es ist doch vieles geschehen, was bekannt geworden ist und jetzt in den spanischen Medien hin und her gewälzt wird, um zu begreifen, was nicht zu begreifen ist. Mehrere Berichte des Bangkoker Büros der spanischen Nachrichtenagentur Efe und ein Artikel in der englischsprachigen „Bangkok Post“ sind die wesentlichen Quellen, aus denen die Informationen kommen.

Der 28-jährige Daniel, der keine Berufung zum Schauspieler in sich spürte, sondern im Madrider Ausgehviertel Malasaña eine Burger-Braterei betreibt, kam am 31. Juli oder am 1. August auf Ko Phangan im Südosten Thailands an. Die Insel ist bekannt für ihre Vollmondpartys am Strand Haad Rin. Am 1. August war Vollmond, gefeiert wird auch vorher und nachher; am Donnerstag, dem 3. August, soll Daniel mitgefeiert haben. Etwa zur gleichen Zeit finden Müllsucher Plastiksäcke mit menschlichen Überresten, worüber lokale Medien berichten. Am nächsten Tag geht Daniel zur Polizei und zeigt an, dass er einen Freund vermisse: einen 44-jährigen kolumbianischen Schönheitschirurgen, der am 2. August auf Phangan gelandet war. Am Samstag gestand der junge Spanier, dass er den Kolumbianer umgebracht habe.

Ein Geständnis ist noch kein Tatbeweis. Die Polizei suchte im Hotelzimmer, das die beiden Männer teilten, und fand dort Spuren, die nahelegen, dass hier jemand starb. Die Behörden haben den Verdacht, dass Daniel Sancho die Tat plante: Er soll schon am 1. August auf der Insel Messer, Plastiksäcke und Handschuhe gekauft und 1000 US-Dollar für den Kauf eines Kajaks angeboten haben, aber ohne einen Verkäufer zu finden.

Die Nachrichtenagentur Efe berichtet von Einzelheiten des Geständnisses: „Ich bin schuldig“, habe Daniel gesagt, „aber ich war eine Geisel Edwins“, des Getöteten. „Er hat mich als Geisel gehalten. Es war ein gläserner Käfig. Aber es war ein Käfig.“ Der Kolumbianer sei „besessen“ von ihm gewesen und habe gewollt, dass Daniel sein Liebespartner werde, woran dieser kein Interesse hatte.

Die Polizei behandle ihn gut, sagte der Geständige, er sei nicht geschlagen worden. Der Vater, Rodolfo Sancho, beauftragte eine Anwaltskanzlei mit der Vertretung seines Sohnes. Ein zuständiger Richter auf der Nachbarinsel Ko Samui erließ am Montag Haftbefehl gegen Daniel.