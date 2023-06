„Sicher radeln“ vor erster Etappe

Von: Alisha Mendgen

Radwege wie in München gibt’s nicht überall in Bayern. imago images © Imago Images

Bayerns Verfassungsgericht entscheidet über Rad-Volksbegehren.

Die zehnjährige Leonie trägt einen Löwenhelm und radelt zur Geburtstagsfeier einer Freundin. Einen Radweg gibt es nicht und der Gehweg ist voll, also fährt sie auf der Straße – und wird fast von einem Auto erfasst. Die Autofahrerin kann noch rechtzeitig stoppen. Aber Entwarnung: Diese Situation, die im echten Leben durchaus vorkommen kann, ist eine Szene für einen Kampagnenfilm des Radentscheids in Bayern. Das Ziel: „Sicher radeln“.

Eine erste Etappe haben die Initiator:innen bereits genommen: Sie sammelten insgesamt 100 000 Unterschriften – also vier Mal so viele Unterschriften wie nötig –, um einen Antrag für das Volksbegehren einzureichen. Dafür haben sie einen Gesetzesentwurf für ein Radgesetz ausgearbeitet. Sie fordern unter anderem eine Steigerung des Radverkehrsanteils von elf auf 25 Prozent bis 2030 und mehr sichere Radwege sowie Radschnellwege. Seit einigen Monaten aber hängt das Vorhaben in der Warteschleife: Das bayerische Innenministerium hat den Antrag dem bayerischen Verfassungsgerichtshof zur Überprüfung vorgelegt. Am heutigen Mittwoch entscheiden die Richterinnen und Richter, ob das Volksbegehren stattfinden darf oder nicht.

Falls ja, müssen sich die Landtagswahlberechtigten im nächsten Schritt entscheiden, ob sie in den Rathäusern für die Initiative unterschreiben wollen. Wenn das zehn Prozent machen, müssen Staatsregierung und Landtag über den Gesetzesentwurf abstimmen. Falls sie die Vorlage ablehnen, kommt es zum Volksentscheid, für den der Landtag auch einen Gegenentwurf vorlegen kann. Spricht sich eine Mehrheit für das ein oder andere Gesetz aus, ist es verabschiedet.

Konkret zweifelt das CSU-geführte Innenministerium an der Gesetzmäßigkeit des Begehrens. Der Vorhaben greife in das Budgetrecht des Parlaments ein, sagt ein Sprecher dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). In Bayern darf ein Volksbegehren nicht über den Haushalt entscheiden. Weil die Initiator:innen Forderungen haben, die hohe Kosten verursachen könnten, sieht die bayerische Regierung hier einen Eingriff in die Staatsfinanzen. Das Innenministerium schreibt, manche Forderungen könne Bayern nicht umsetzen, da sei der Bund am Zug.

Die Initiative lässt das nicht gelten. „Unser Gesetzesentwurf verfolgt das Ziel, die Radinfrastruktur in Bayern schnell auszubauen, damit alle Menschen sicher radeln können. Dass unsere Forderung relevant in den Staatshaushalt eingreifen würde, sehen wir nicht so, weil der Ausbau der Rad-infrastruktur vor allem von den Kommunen finanziell getragen sowie durch Fördermittel vom Bund finanziert wird“, sagt die Beauftragte des Entscheids und Vorsitzende des ADFC Bayern, Bernadette Felsch. Sie wirft der CSU Taktiererei vor. Die bayerische Staatsregierung habe fünf Jahre abgelehnt, ein Radgesetz vorzulegen, sagt die Aktivistin. „Jetzt wollte sie mit der Befassung des Gerichtshofs Zeit gewinnen, um ihr eigenes Radgesetz zu verabschieden.“

Die Staatsregierung hatte vor zwei Wochen ein Radgesetz vorgelegt, das etwa 1500 Kilometer neue Radwege vorsieht und „das Radland Bayern weiter stärken“ werde, wie Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) auf Anfrage versichert. Doch laut der Radbeauftragten Felsch reicht das kürzlich vorgestellte Gesetz bei weitem nicht aus: „Es ist sehr vage formuliert, und eine Erhöhung des Radverkehrsanteils beispielsweise hat die Staatsregierung komplett weggelassen.“