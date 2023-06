„Niemand kann die Situation kontrollieren“

Von: Jan Emendörfer

NATO-led Kosovo Force (KFOR) soldiers, wearing full riot gear, stand behind a barbed wire perimeter around the municipal building in Zvecan, northern Kosovo, following clashes with Serb protesters demanding the removal of recently elected Albanian Mayors on June 2, 2023. Ethnic Serbs gathered again in a flashpoint town in north Kosovo on June 2, 2023 at the site of clashes earlier this week with NATO-led forces, as Pristina and Belgrade came under mounting international pressure to defuse tensions. (Photo by STRINGER / AFP) © AFP

Serbiens Botschafterin in Deutschland, Snežana Jankovic, macht im InterviewAlbin Kurti, den Premier des Kosovo, für die Spannungen in der Region verantwortlich.

Frau Jankovic, die kosovarische Regierung in Pristina behauptet, dass die Unruhen im Nordkosovo „von Belgrad inszeniert“ worden seien und dass serbische Gewalttäter:innen dorthin geschickt wurden. Was sagen Sie dazu?

Das ist natürlich nicht wahr. Es ist eine alte Taktik von Pristina zu sagen, ‚alle Serben im Nordkosovo sind Kriminelle und Gewalttäter‘. Tatsächlich geht es hier darum, dass die serbische Bevölkerung in Nordkosovo unter ständigen Bedrohungen lebt. Seit dem Amtsantritt von Albin Kurti im März 2021 gab es mehr als 350 ethnisch motivierte Vorfälle gegen die Serben im Nordkosovo. Unter den Demonstranten sind ganz normale Menschen wie Krankenschwestern, Lehrkräfte und Angestellte der Gemeinden, die für ihre Rechte kämpfen.

Aber es hat ja am Montag gewalttägige Ausschreitungen von Serb:innen gegeben, es wurden dabei unter anderem Brandsätze, Flaschen und Steine auf KFOR-Soldaten geworfen.

Ja, das stimmt, aber das geschah nicht auf „Anweisung“ aus Belgrad. Im Gegenteil: Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hatte die Demonstranten öffentlich aufgefordert, ruhig zu bleiben und sich nicht in Konflikte mit Kfor-Soldaten treiben zu lassen. Es liegt überhaupt nicht in unserem Interesse, in einen Konflikt mit der Nato zu geraten. Aber es liegt offensichtlich im Interesse von Pristina, ein Bild zu präsentieren, dass Serben Gewalttäter sind. In Wirklichkeit geht es hier um eine große Unzufriedenheit der Serben wegen der Missachtung ihrer Rechte.

Was kann die Lage beruhigen?

Wir sind jetzt in einer sehr gefährlichen Situation im Kosovo, die niemand zu 100 Prozent kontrollieren kann. Dieser Versuch der Regierung in Pristina, die von 3,5 Prozent der Stimmberechtigten gewählten albanischen Gemeindebürgermeister mit bewaffneter Polizei in ihren Ämtern in den Rathäusern zu installieren, löst große Emotionen aus. Für eine Deeskalation brauchen wir auch die Einsicht in Pristina, dass diese Bürgermeister dort nicht arbeiten können und dass man die bewaffneten Spezialkräfte wieder abziehen muss.

Die albanischen Bürgermeister sind aber nun einmal gewählt.

Die Serbische Liste und die gesamte serbische Bevölkerung haben diese Wahlen boykottiert. Der Grund war, dass die Serben seit zehn Jahren auf die Umsetzung des Brüsseler Abkommens von 2013 warten, das vorsieht, im Nordkosovo einen serbischen Gemeindeverbund zu bilden. Die Assoziation von serbischen Gemeinden würde eine gewisse Autonomie gewährleisten, was Kultur, Bildung, wirtschaftliche Entwicklung oder Gesundheitswesen betrifft. Obwohl Pristina dieses Abkommen unterschrieben hat, ist es bis heute nicht umgesetzt. Im Jahr 2022 geschah es zum ersten Mal in der Geschichte, dass die Serben, die im Kosovo leben, nicht an den serbischen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen teilnehmen konnten, weil Pristina es nicht zugelassen hat. Serben, die in Deutschland oder Frankreich leben, können ganz selbstverständlich wählen. Im Kosovo war das nicht möglich, und das galt auch für die Teilnahme an einem Referendum über die Justizreform in Serbien. Das ist auch ein Grund, weshalb die Serben die von Pristina organisierten Bürgermeisterwahlen boykottiert haben.

Das heißt, die Serben erkennen diese Bürgermeister weiterhin nicht an.

Nein, sie haben keine Legitimität. 97 Prozent der serbischen Bevölkerung – wir sprechen hier über etwa 45 000 Menschen – haben nicht abgestimmt. Sie verlangen, dass diese Bürgermeister wieder abgezogen werden.

Die Sache erscheint festgefahren, wie soll es nun weitergehen?

Wir sehen, dass jetzt erstmals auch von Seiten des Westens der Versuch verurteilt wurde, diese Bürgermeister zu installieren. Die USA haben beschlossen, dieses Verhalten Pristinas auf irgendeine Weise zu sanktionieren. Wir spüren seit einiger Zeit, dass Deutschland, Frankreich und die gesamte EU Druck auf Pristina ausüben, den serbischen Gemeindeverbund zuzulassen.

Serbien wurde schon vor 20 Jahren die EU-Mitgliedschaft in Aussicht gestellt. Hoffen Sie noch?

Wir bleiben auf unserem europäischen Weg, setzen unsere Reformen fort und hoffen, bald konkrete Fortschritte zu erreichen, die auch anerkannt werden. Aber es ist kein Geheimnis, dass der Prozess schon sehr lange dauert. Wir sind schon seit zehn Jahren Beitrittskandidat. Die Menschen sind ein bisschen enttäuscht, nicht nur in Serbien, sondern auf dem gesamten Westbalkan. Aber wir sind auch sehr dankbar und schätzen es sehr hoch, dass die deutsche Regierung, und speziell Kanzler Olaf Scholz, sich dafür engagieren, diesen Prozess zu beschleunigen.

Serbien hat die 2008 ausgerufene Unabhängigkeit Kosovos nicht anerkannt – wird es das je tun?

Wir sind im Dialog mit Pristina. Ziel ist die Normalisierung der Beziehungen. Wir wollen keine Konflikte in der Region. Wir wollen eine Lösung des Problems. Aber wir halten uns fest an die Prinzipien des Völkerrechts und an die UN-Charta. Und deswegen sind wir der Meinung, dass das Prinzip der Unverletzlichkeit, der Souveränität und territorialen Integrität aller Länder wichtig ist und dass das auch für Serbien gelten muss.