Nach und nach geht’s nach Hause

Von: Gerd Höhler

Auf Rhodos wird die Zerstörungskraft der Feuer sichtbar. afp © AFP

Weil es auf Rhodos weiter brennt, haben Airlines Sonderflüge für Heimreisende eingerichtet.

Seit sieben Tagen kämpfen Feuerwehren im Südosten der Insel Rhodos gegen das Feuer. Starke Winde fachten eine der bereits etwas eingedämmten Feuerfronten wieder an. Am Wochenende mussten etwa 19 000 Reisende ihre Ferienwohnungen und Hotels in den gefährdeten Gebieten verlassen. Die meisten evakuierten Urlauberinnen und Urlauber verbrachten die zweite Nacht auf Pritschen und Matratzen in Sporthallen und Notunterkünften. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis dankte im Parlament den Einsatzkräften der Feuerwehr und des Zivilschutzes. Ihnen sei es zu verdanken, dass bisher kein Mensch zu Schaden kam.

Mehrere deutsche Reiseveranstalter haben Reisen in die betroffenen Gebiete für die kommenden Tage abgesagt. Dazu gehören Aufenthalte im Süden von Rhodos und in manchen Hotels auf Korfu. Auf Rhodos halten sich aktuell etwa 200 000 Feriengäste auf. Reisende aus Großbritannien stellen auf der Insel traditionell die größte Urlaubernation, gefolgt von Deutschen. Jeder zehnte Gast ist derzeit von den Evakuierungen betroffen. Die meisten wurden mit Bussen und Taxis in den Inselnorden gebracht, der von den Bränden nicht betroffen ist. Einige Reisende berichteten auch, sie seien bei sengender Hitze kilometerweit gelaufen, um sich in Sicherheit zu bringen. Viele ließen bei den Evakuierungen alles in ihren Hotels zurück, auch ihre Ausweise.

In den Notunterkünften entspannte sich die Situation am Montag etwas. Hilfsorganisationen versorgten die Menschen mit Wasser und Essen. Das Rote Kreuz und die griechische Armee stellten in Sporthallen und Schulen mehr als 3500 Klappbetten auf. Auch Einheimische boten obdachlosen Touristinnen und Touristen Schlafmöglichkeiten in ihren Wohnungen an oder brachten Decken und Campingliegen in die Notunterkünfte. Viele Reisende sprachen von einer Welle der Hilfsbereitschaft. Andere klagten dagegen über chaotische Zustände bei den Evakuierungen und mangelnde Hilfe bei der Organisation der Rückflüge.

Die meisten Evakuierten wollen nun nichts wie weg. Das griechische Außenministerium, ausländische Konsulate und Reiseveranstalter haben am Flughafen von Rhodos Helpdesks eingerichtet, um den Menschen bei der Reservierung von Rückflügen und der Ausstellung provisorischer Ausweispapiere zu helfen. Fluggesellschaften schicken seit Sonntag Maschinen leer auf die Insel, um die Menschen vorzeitig heimzufliegen. Bis Montagmittag wurden nach inoffiziellen Angaben 2000 Menschen nach Großbritannien, Deutschland und Italien geflogen. Auch für Dienstag und Mittwoch sind viele Sonderflüge geplant.

Wie lange es dauern wird, alle Reisenden aus den Notunterkünften auszufliegen, war am Montag unklar. Inoffiziell hieß es, man rechne bis Mittwoch mit einer weitgehenden Normalisierung. Das wird aber auch davon abhängen, wie sich die Brände entwickeln. Auf Korfu im Ionischen Meer kämpfte die Feuerwehr gegen mehrere Waldbrände. In der Nacht zum Montag wurden dort rund 1000 Touristinnen und Touristen unweit des beliebten Ferienortes Nisaki evakuiert. Sie konnten aber am Montag nach und nach wieder in ihre Hotels zurück. Die griechische Tourismusministerin Olga Kefalogianni appellierte in der „BBC“ an britische Urlauber:innen, geplante Ferien auf Rhodos und Korfu nicht zu stornieren.

Zwar ging die Hitze am Montag etwas zurück. Für Dienstag und Mittwoch werden aber in vielen Landesteilen wieder Werte von mehr als 40 Grad erwartet.